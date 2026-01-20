Vélez-Rubio: un destino inmejorable

EL municipio de Vélez-Rubio, ubicado en la comarca de los Vélez, al norte de la provincia de Almería, es un destino de calidad que combina naturaleza, historia y cultura en un entorno privilegiado ideal para quienes buscan una escapada inolvidable en Andalucía.

La Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, es una de las épocas más especiales para visitar esta localidad, ya que en estas fechas, el municipio se transforma y sus calles se llenan de solemnidad, devoción y tradición a través de numerosas procesiones que ponen en valor la riqueza cultural y patrimonial de la localidad.

Entre sus monumentos más representativos destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, considerada uno de los mejores ejemplos del barroco andaluz del siglo XVIII, con una imponente fachada y un interior que reflejan la importancia histórica y religiosa del municipio.

Además, entre sus atractivos culturales destaca el Museo Comarcal Miguel Guirao, un espacio imprescindible para conocer su historia a través de valiosas colecciones de arqueología, etnografía y arte, con piezas que abarcan desde la prehistoria hasta nuestros días. Asimismo, pasear por el casco histórico de Vélez-Rubio es como viajar en el tiempo gracias a sus casas señoriales, plazas y rincones pintorescos, que permiten sumergirse en la esencia de esta inigualable localidadalmeriense.

Para los amantes de la naturaleza y el turismo activo, Vélez-Rubio es la puerta de entrada al Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, un espacio de gran valor ecológico y paisajístico. Desde el municipio parten numerosas rutas de senderismo, como la de Los Ruices y La Monja, Río Chico y Cueva del Toro, o la Fortaleza de Castellón, un sendero circular de 7,74 kilómetros que asciende hasta el Castellón a través de una senda bien señalizada. Estas rutas permiten disfrutar de espectaculares vistas, flora y fauna autóctonas, convirtiendo la visita en una experiencia completa para todos los sentidos.

Por último, la gastronomía es otro de sus principales atractivos turísticos. Los restaurantes y bares de la localidad ofrecen platos típicos de la comarca y la provincia almeriense, como el cordero segureño o las tradicionales migas, que conquistan los paladares de todos aquellos que tienen la oportunidad de degustar dichas exquisiteces de la cocina más representativa.