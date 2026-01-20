Vuelve la tasa turística al debate… si es que alguna vez se fue

A finales del pasado siglo, en los años 90, uno de los principales temas de debate en el ámbito político y profesional del turismo fue la intención de algunos de los gobiernos autónomos de aprovechar sus recién adquiridas competencias en materia de turismo1 para introducir algún tipo de impuesto o tasa que ayudara a las siempre maltrechas finanzas regionales y municipales a financiar algunos gastos generados por la actividad turística sin posibilidad de contraprestación económica alguna. Es decir, dicho en términos algo mas técnicos: establecer algún mecanismo financiero que permitiera corregir las externalidades negativas del turismo y/o el uso de bienes públicos por parte del turista.

Duro fue el debate y fuerte el rechazo de las empresas turísticas, con los empresarios hoteleros a la cabeza, amen del sempiterno enfrentamiento izquierdas-derechas de nuestra clase política, incapaces de buscar y mantener puntos de acuerdo. Tanto fue así que el primer experimento práctico, el Impuesto sobre las Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento en las Islas Baleares (más conocido como ecotasa) solo llegó con los comienzos del siglo XXI, aprobándose en 2001, implantándose en 2002… y eliminándose en 2003 tras un brevísimo periodo de aplicación. Habría que esperar a las consecuencias de la profunda y prolongada crisis económica de 2007-2013 para que los gobiernos regionales volvieran de nuevo sus ojos a la posibilidad de implementar una tasa o similar, siendo Cataluña (en 2012) y nuevamente las Islas Baleares (en 2016) las primeras en animarse a hacerlo. Los cambios de color político en las autonomías y el alineamiento político a favor (izquierda) o en contra (derecha) de la tasa ha limitado el desarrollo de estas iniciativas, tanto en extensión geográfica como en el importe final de dicho impuesto.

Hoy, sin embargo, la necesidad de hacer frente a los problemas del overtourism y la necesidad de mejorar infraestructuras y servicios en medio de la carestía financiera, ha comenzado a mover los posicionamientos, con Alcaldes como el de Málaga (PP) favorables a su implantación en discrepancia con el gobierno regional (también del PP) que se opone a ello. También las justificaciones para su implantación que varían tanto como los objetivos que se dice pretender alcanzar, desde el aspecto medioambiental al social, con argumentaciones ciertamente variopintas que denotan que detrás del planteamiento de la tasa habitualmente hay más política que técnica.

Si algo nos demuestra la experiencia de otros países es que, frente a los mensajes de alarmismo que alertan que imponer una tasa ahuyentará a los turistas (o, en el lado contrario, de optimismo en reducir su número) lo cierto es que el hecho de que las principales ciudades turísticas europeas ya lo implantaron hace tiempo y el reducido importe monetario, no han tenido ningún efecto sobre la afluencia de visitantes. Que le pregunten si no a Venecia. Si el objetivo es limitar la llegada de turistas es mejor en pensar en tasas como las de Bután (200$ diarios) antes que en las tasas españolas que no llegan a los 8€ diarios en el caso más caro.

Establecido el objetivo, otra cosa es el mecanismo, porque no es lo mismo un impuesto que una tasa y buena parte de los discursos que leemos y oímos en los medios no parecen darse cuenta de ello. Con una tasa no parece justificable que lo recaudado financie la climatización de escuelas (Jaume Collboni, Barcelona, dixit) o ayudas para la vivienda de los residentes (Francisco de la Torre, Málaga)2. En este caso, mejor llamarle (y diseñarle) como impuesto.

Sea cual sea el mecanismo, la realidad innegable (aunque haya quien lo niegue) es que la actividad turística conlleva la utilización masiva por parte del turista de una serie de bienes y recursos públicos por los que no realiza contribución alguna, destacando especialmente la seguridad y la limpieza. Sin tasa o impuesto mediante, son los residentes en las zonas turísticas los que pagan estos servicios con sus impuestos, produciéndose una evidente externalización negativa de la actividad. Aunque solo sea por esto, la tasa turística estaría más que justificada.

Otra cosa es quién le pone primero el cascabel al gato. Si, por ejemplo, Benalmádena pusiera un impuesto o tasa al alojamiento de cierto volumen monetario y Torremolinos no lo hace si pudiera darse cierto trasvase de turistas entre estas localidades dada la cercanía extrema y la interconexión entre ellas. Debemos recordar que las tasas las suelen cobrar los municipios en tanto que el destino turístico (en este caso, la Costa del Sol) abarca diversos municipios. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el destino Costa del Sol no perdería turistas, pero la localidad de Benalmádena quizá sí. Sea lo que sea que se haga finalmente, debería coordinarse entre administraciones y territorios. ¿Serán capaces nuestros responsables, en permanente campaña electoral, de ponerse de acuerdo en algo?