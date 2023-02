Los idiomas, cuestión de tecnología y hogar

EL 67% de los estudiantes de inglés online españoles lo hacen porque quiere realizarse personalmente, poder expresarse mejor con amigos internacionales y para viajar al extranjero.

Según un reciente estudio con los más de 4.000 estudiantes españoles inscritos se concluye de esta encuesta que casi el 70% de los estudiantes están recibiendo clases para poder fluir mejor en la conversación y que, para alcanzar dicho objetivo, el 47% de estos dedican entre 2 y 3 horas semanales al idioma. En este sentido, el 83% cree que alcanzará el nivel deseado en menos de dos años.

Asimismo, en el estudio también se ha resaltado que las personas que deciden recibir clases online de inglés lo hacen por la flexibilidad, ahorro de tiempo en desplazamientos, no depender de horarios y poder estudiar desde cualquier lugar del mundo.

Con la irrupción de la pandemia, han empezado a relucir modelos de educación disruptivos y más eficientes, que utilizan la tecnología para enriquecer el proceso de aprendizaje. Por tanto, el ingrediente que marcará el futuro de la educación es claramente la tecnología.

Para los más jóvenes, cuestión de ocio

En lo relativo a los idiomas para los más jóvenes, lo primero que tenemos que pararnos a pensar es en los intereses y particularidades del niño. Si tu hijo es introvertido, es normal que las clases grupales no sean su prioridad, e incluso le causen un poco de ansiedad. En ese caso, sin duda habría que buscar otro modelo de clases. Pero si, por ejemplo, la razón de que tu hijo no se haya divertido en inglés es la falta de motivación, te damos ideas para cambiar la situación:

Como solución a ambos casos, quizá os interese mirar las academias de inglés para niños online. Suelen ofrecer clases particulares, los precios tienden a ser más económicos, y el enfoque de las clases dista mucho del tradicional. Este tipo de academias aprovecha que las clases se dan a través de un dispositivo electrónico para desplegar todo su potencial: elementos visuales, gamificaciones, juegos que implican sonidos y despertar todos sus sentidos, etc.

Un rato divertido con tus hijos

Si eso de estudiar con libros de textos y hacer ejercicios no va mucho con tu hijo, hay otras formas de practicar en casa el inglés de manera dinámica y amigable.

Por ejemplo, por las tardes podéis jugar a algún juego divertido en inglés, cantar canciones en inglés o ver alguna película o vídeo de Youtube en inglés para niños. Recuerda que los niños solo quieren pasárselo bien, y si queremos que el estudio sea efectivo y que el esfuerzo merezca la pena, debemos ponérselo fácil y hacerlo entretenido. Cambiar cómo se hacen las cosas en el colegio quizá no esté en nuestra mano, pero en casa hay mucho que podemos hacer. Si no dispones de mucho tiempo para jugar, intenta aprovechar cualquier situación para poner el idioma en práctica y darle un toque de dinamismo adicional. En el coche de camino al colegio, durante la hora de comer, antes de dormir, etc.

Para que el aprendizaje tenga éxito es imprescindible tener en mente la importancia de la motivación. Igual que a los adultos nos molesta realizar una tarea tediosa, los niños no son una excepción. Intenta poner en práctica estos consejos, y tras unas semanas pregunta a tus pequeños qué les ha parecido esta nueva forma de aprender inglés.