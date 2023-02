La lectura obligatoria como eje fundamental de enseñanza

La enseñanza pone el foco en reforzar las competencias en materias fundamentales como Matemáticas y Lengua y con un eje transversal como es la comprensión lectora con 30 minutos de lectura obligatoria planificada al día desde 1º de primaria hasta 4º de la Educación Secundaria Obligatoria.

De esta manera, la nueva estructura curricular refuerza las cargas horarias de las asignaturas instrumentales, Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera, de tal forma que al acabar el Bachillerato, como mínimo, un alumno tenga a partir del próximo curso 298 horas más en el currículo, 123 corresponden a Lengua, 105 a Matemáticas y 70 a la primera Lengua Extranjera. Solo en la etapa obligatoria, como mínimo, los estudiante andaluces habrán estudiado un 7,2 por ciento más de horas de Matemáticas y un 6 por ciento más en Lengua.

Segunda lengua extranjera optativa en bachillerato

En cuanto al Bachillerato, Del Pozo ha afirmado que “hemos tenido en cuenta la prueba a la que se tienen que enfrentar, la EVAU, y la coherencia con los contenidos de Secundaria par dar un vuelco a los resultados educativos”. Así, se aumenta una hora más de Lengua y de primera Lengua Extranjera a la semana en 1º y una hora más de Filosofía y de Historia de España en 2º. La segunda Lengua Extranjera pasa a ser optativa en 1º de Bachillerato.

Asimismo, en Bachillerato los estudiantes tendrán el próximo curso una asignatura optativa menos, con el objetivo de reforzar las materias comunes, evitar la dispersión curricular y que esta etapa esté enfocada a la preparación de la EVAU.

Sobre los contenidos, la consejera ha avanzado que en la nueva asignatura de Educación para la Convivencia Democrática se tratará la violencia y el Terrorismo de ETA y en Historia de España de 2º de Bachillerato la transición política española como modelo de éxito social, concordia y consenso.

Por otro lado, Del Pozo ha subrayado la importancia de que “Andalucía tenga en el ADN de su sistema educativo la cultura del esfuerzo”. En este sentido, ha asegurado que “rebajar la exigencia traslada un mensaje profundamente negativo al alumnado, que le lleva a la confusión y finalmente a la frustración, porque más pronto que tarde tendrán dificultades y les van a faltar herramientas para superarlas”.

Por ello, ha dicho que se mantiene para las decisiones de promoción y titulación la necesidad de alcanzar, si no hay consenso, una mayoría de dos tercios en las decisiones del equipo docente para dotar de mayores garantías al alumnado, las familias y al profesorado. Esta medida responde a una demanda en el trámite de audiencia de las asociaciones de profesores, “con la que les ofrecemos seguridad jurídica y respaldamos su trabajo”. “Tenemos que complementar todo aquellos que no establece la Lomloe, pero no es un incumplimiento de la ley orgánica”.

En caso de tres asignaturas suspensas o más las orientaciones que se trasladan a los centros son que los equipos docentes tendrán en cuenta de forma conjunta la evolución positiva en todas las actividades de evaluación y que el alumno, en la aplicación de medidas de apoyo, participe con implicación y esfuerzo positivo en las actividades.

Se mantienen las notas númericas en los boletines

También se mantendrán las notas numéricas en los boletines informativos de Primaria y ESO para las familias y los alumnos. “Los padres tienen que saber si su hijo tiene un 4 o un 9” y además así “se puede detectar si hay algún problema”, ha apuntado Del Pozo, quien ha destacado que “está en la última fase de tramitación de este nuevo currículo” y que “los cuatro decretos estarán en mayo”.