“La actual oferta de médicos especialistas será insuficiente para cubrir las plazas existentes”

La demanda cada vez más creciente de profesionales sanitarios es un problema para el que urge una solución inmediata. Reto de presente y futuro, el doctor Alfonso Carmona, pediatra y presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, es conocedor de este déficit de médicos en España que se acrecentará en los próximos años: “En casi todas las especialidades nos faltan médicos. En un plazo de diez años se van a jubilar alrededor de 50.000 médicos en España, por lo cual la tasa de reposición es prácticamente imposible de realizar a corto plazo”. Es urgente adecuar la oferta de médicos especialistas que hacen falta para cubrir la situación sanitaria actual mediante la ampliación de las plazas de formación MIR en Andalucía, atendiendo a aquellas especialidades que tienen mayor demanda: “Se necesitan hospitales homologados y docentes para la formación del MIR. Las especialidades de batalla que todo el mundo necesita se encuentran con un gran déficit. Hay hospitales que incluso teniendo capacidad no cuentan con homologación, y otros que sí que la tienen, no pueden ampliar sus plazas, por lo que el Ministerio tendría que ponerse manos a la obra para solucionarlo. En Andalucía, por ejemplo, no existe ningún hospital privado que cuente con homologación para realizar el MIR”.

Otro gran reto que tiene planteado el RICOMS es la dignificación de la profesión médica, “comenzando por las penosas retribuciones de nuestros colegiados, tanto en la sanidad pública como en la privada”. El presidente incide en la necesidad de igualar la media retributiva andaluza a la de otras CCAA: “Los médicos andaluces son los peores pagados de toda Europa y de toda España”. Además, el Dr. Carmona explica que “la sanidad pública andaluza está empezando a dar pequeños pasos, como la subida de las horas de guardia o la reforma del complemento de exclusividad. En cambio, no podemos olvidar que en el ejercicio libre no se ha producido prácticamente ninguna actualización retributiva en los últimos 30 años. Esto provoca que los profesionales se estén marchando de la privada a la pública, y de la pública a otros países que cuentan con mejores condiciones, como Francia, Inglaterra o Irlanda. Es por ello, que los médicos tenemos que estar unidos y luchar por cambiar y mejorar esta situación cuanto antes”.

Otra de las grandes dificultades en torno a la profesión sanitaria se encuentra en la poca estabilidad en el empleo en la sanidad pública, para lo cual el RICOMS propone resoluciones definitivas de OPEs así como la mejora de traslados y nuevas convocatorias cada 2 años: “En la sanidad pública se ha dado un paso al frente en cuanto a la estabilidad. Ha habido décadas donde ni siquiera se han convocado oposiciones. Hemos pasado años en condiciones precarias. Sin embargo, ahora mismo se han contratado más de 30.000 sanitarios en toda Andalucía y se están sentado las bases de las OPEs, Oferta Pública de Empleo, para que se realicen cada dos años y una oposición de concurso de traslado y acoplamiento en años alternos. Esto va a provocar que los médicos vayan consiguiendo su plaza y puedan permanecer durante años en el mismo lugar de trabajo, con el beneficio que conlleva para los pacientes, dado que el profesional conocerá perfectamente a cada persona y podrá tratarla en mejores condiciones”.

El presidente del RICOMS también ha señalado “que la colaboración sanidad pública y privada es absolutamente imprescindible en el sistema sanitario español ya que el sector privado absorbe el 30 % de toda la demanda sanitaria de la población española".

Para terminar, el Dr. doctor Alfonso Carmona también ha tenido un reconocimiento al sector y ha realizado un llamamiento para la población en general: “creo que hay que felicitar a todos los médicos, y al personal sanitario en general, por el esfuerzo que han demostrado, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como presidente del Colegio quiero elogiar la gran labor que han realizado. Es poco coherente, pese a los aplausos y las felicitaciones recibidas, que todavía exista la lacra con esa parte de la población que agreden a los profesionales en sus consultas. Esto se debe a que consideran que estos profesionales no les dan lo que ellos necesitan, cuando lo normal es que el médico siempre intente hacer lo mejor por el paciente y que éste es el que debe dejarse guiar. Es un llamamiento que hago a la población: confíen en su médico porque ellos quieren los mejor para sus pacientes”.