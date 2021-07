“Hay que ayudar a visibilizar a los profesionales del canto entre todos”

Juana Castillo Ruz, soprano profesional, es la directora del curso sobre Coaching vocal de alto rendimiento: preparación técnico-vocal de audiciones, concursos y giras de conciertos. 2ª edición, que la Universidad Pablo de Olavide lleva a cabo esta semana en su sede en Carmona.

–¿Qué destacaría de la edición de este curso?

–Hemos considerado, tanto la Universidad Pablo de Olavide como una servidora, que ha habido overbooking. Hemos llenado completamente el curso y ha habido que ampliar para dos más porque han llegado numerosas peticiones. La gente está encantada con el desarrollo del mismo. Es la segunda edición y ha habido personas que han repetido. Han tenido una valoración muy alta y con un deseo de continuación porque la universidad les dé la oportunidad de formarse en canto moderno, que es muy difícil encontrarlo en las instituciones.

–¿Hay un interés en el canto moderno actual?

–Te puedo hablar de cifras: las personas que se han presentado a concursos en los dos últimos años rozan las 80.000. Esta edición es la continuación de la que tuvimos en 2019 y marca esa línea que creemos que hay que tener en cuenta con respecto a la formación de los futuros profesionales de la industria cultural, que mueve un producto interior bruto en este país altísimo. Hay muchísima gente que vive de la cultura, que compra y consume cultura. Una parte de esa cultura es la música y una parte de la misma es el canto.

–¿Cómo ve el futuro del canto tras la pandemia?

–El canto forma parte de la vida del ser humano desde tiempo inmemorial. Esto ha sido como un muelle, que se ha aplastado por una razón concreta, y ahora se le ha quitado la mano. El mundo de la cultura va a ir volviendo a su forma y con mucha fuerza, tal y como lo hemos conocido antes del coronavirus. Los cantantes ya están dando conciertos, muchos de los alumnos que tengo están teniendo contratos y vamos, por lo general, a buen ritmo. Además, la ciudadanía está pidiendo desesperadamente ir a esos conciertos. Yo suelo ser positiva y creo que vamos a ir a más. El efecto rebote va a producir que la gente quiera disfrutar mucho más.

–¿Ha notado alguna característica especial que se pida a los cantantes en un casting?

–El canto moderno en nuestro país, a diferencia del canto clásico, el cual tiene las estructuras de conservatorios o agencias y que está más organizado, no tiene una estructura de contratación adecuada que sostenga la demanda y la oferta de público y profesionales. Los chavales se apelotonan como un embudo en los concursos porque se les ha dado una infraestructura que los lleve adecuadamente al terreno profesional. Por ello, muchos de ellos no llegan a tener una carrera estable. Ese trabajo me gustaría comenzar a desarrollarlo desde estos cursos y junto a las instituciones.

–¿Hace falta apoyo de las instituciones?

–A veces, vemos las instituciones como la vaca que hay que ordeñar. Ese no es mi criterio. Yo soy de la opinión de que hacen falta buenos profesionales que se interesen por otros profesionales. Para mí, represento una obligación de que una parte de mi esfuerzo y mi tiempo a fabricar esas infraestructuras para esos profesionales. Hay que ayudar a visibilizar entre todos a estos profesionales. España es un país, que queramos o no, tiene un amplia oferta de servicios de ocio y cultura. A mayor formación y redes de empleo para los jóvenes cantantes, mayor ganancia y aprovechamiento vamos a tener en el futuro todos. Subirá el nivel, la calidad, nos haremos más fuertes frente a la competitividad de otros países.