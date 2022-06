“El periodismo está en la UCI pero, a pesar de su extrema gravedad, sabe que nunca va a morir, y la sociedad también lo sabe”

No corren buenos tiempos para el periodismo. El sector atraviesa momentos delicados afectado por un “tsunami de problemas, a cuál peor” que lo mantienen en una situación de “extrema debilidad”. Tanto, que podría decirse que “está en la UCI”, pero con una “peculiaridad muy importante: el buen periodismo sabe que nunca va a morir, y la sociedad también lo sabe”. Es el diagnóstico que hace Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).

Rodríguez ha hecho estas declaraciones en el marco de la celebración de la XX edición de los cursos de verano que la Universidad Pablo de Olavide celebra desde ayer en su sede de Carmona, donde se imparte hasta mañana el seminario titulado ‘¿Hacia dónde camina el periodismo? Entre el poder, la mentira, la tecnología, el modelo de negocio y un futuro por determinar’, que dirige el presidente de los periodistas sevillanos.

Rafael Rodríguez asegura que, en proporción, el periodismo es el oficio con más parados, más falsos autónomos y más contratos precarios de toda España, “entre otras causas, por la crisis económica del sector, el desarrollo tecnológico y la ausencia de modelos de negocio viables”, a lo que se suma el despido de los periodistas veteranos “para ahorrar dinero” y el alto número de nuevos titulados que salen cada año de las facultades y que el mercado es incapaz de absorber.

Esta situación de “extrema debilidad” del periodismo favorece que, en determinados casos, los medios sean “el instrumento o el órgano de propaganda del poder que los mantiene económicamente” y hace que el periodismo esté “demasiado controlado y gestionado por los poderes políticos y económicos”. A juicio del presidente de la APS, “el mayor peligro de la información veraz y de la libertad de prensa, y el mayor amigo y aliado de la manipulación y la mentira es, sin duda, el paro y el hambre del periodista”, que tiene la “mala costumbre de comer todos los días”, ironiza.

Sobre la proliferación de medios digitales, Rafael Rodríguez considera que la mayoría son iniciativas de jóvenes periodistas entusiastas que no pueden acceder al mercado laboral de otra manera y no encuentran cabida en los medios tradicionales, si bien muchas de estas experiencias fracasan en los primeros meses. “Otra cosa –aclara- son los medios digitales que nacen con objetivos oscuros y perversos, que los hay”. Por ello, sentencia que “la pluralidad informativa no depende sólo de la cantidad de medios, que también, sino de medios libres, honestos y veraces”.

El presidente de la APS está convencido de que la prensa diaria en papel desaparecerá “porque las cuentas no salen” e irá a una reconversión como “revista de fin de semana con un contenido de análisis, reflexión, pensamiento y lectura reposada, que la diferencia por completo de la inmediatez y de la sobreinformación de los medios digitales”.

En conclusión, Rafael Rodríguez vislumbra un camino de “incertidumbres” donde, frente a tantos obstáculos, “sólo hay un camino de éxito seguro: el periodismo honesto, decente y veraz que recupere los valores fundamentales e irrenunciables de este oficio”, para lo que “urge recuperar la identidad de la profesión y la confianza de la ciudadanía”, concluye.