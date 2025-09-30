Agriges: innovación italiana al servicio de una agricultura sostenible

Agriges es una empresa italiana de vanguardia especializada en la formulación y producción de fertilizantes innovadores para la agricultura biológica e integrada. Con más de 30 años de experiencia, la compañía ha liderado un camino orientado a ofrecer soluciones nutricionales innovadoras, capaces de mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos, de forma eficiente, responsable y respetuosa con el medio ambiente.

La innovación constituye el corazón de Agriges. Su polo tecnológico de Investigación y Desarrollo (I+D) está conformado por dos laboratorios de excelencia:

El Laboratorio de Control de Calidad (Química Analítica), que aplica estrictos protocolos de trazabilidad para verificar cada materia prima y producto final.

El Laboratorio de Microbiología, donde se desarrollan formulaciones únicas a base de microorganismos exclusivos, cuyas cepas están registradas a nivel internacional.

Ambos laboratorios trabajan en sinergia para garantizar que cada solución nutricional cumpla con los más altos estándares de eficacia, seguridad y sostenibilidad.

En este marco de crecimiento y compromiso con la innovación, en 2026 Agriges inaugurará la fábrica de microorganismos más grande de Europa. Esta nueva planta permitirá escalar la producción de soluciones biológicas de alto valor, llevando al mundo fertilizantes sostenibles, eficaces y alineados con los desafíos globales de la agricultura moderna. Con esta nueva instalación, equipada con tecnologías de fermentación de última generación, Agriges multiplicará su capacidad de producción de biofertilizantes de alta eficiencia, desarrollados a partir de cepas microbianas exclusivas, registradas y conservadas en colecciones internacionales de referencia.

De la idea al campo: innovación aplicada

Cada producto Agriges nace de una necesidad concreta del agricultor. Gracias a su Servicio Técnico de Campo (FTS), la empresa conecta directamente el laboratorio con el terreno, transformando el conocimiento científico en soluciones tangibles. Los prototipos se prueban en invernaderos y campos experimentales, bajo condiciones reales, antes de ser comercializados. Así, Agriges logra desarrollar fertilizantes de alta especialización, diseñados para optimizar la producción, reducir el uso de insumos químicos contaminantes y promover una agricultura más segura y eficiente.

Calidad, sostenibilidad y compromiso

La excelencia técnica de Agriges también se sostiene en la cuidadosa selección de materias primas de máxima calidad, cuya trazabilidad está garantizada por su Sistema Interno de Calidad y Trazabilidad (PIQ), en complemento con certificaciones internacionales: ISO 9001 (Gestión de la calidad), ISO 14001 (Gestión ambiental) y las ISO 45001 y OHSAS 18001 (Salud y seguridad laboral), reflejando el compromiso de la empresa con sus colaboradores, los agricultores y el entorno natural.

Una marca que cruza fronteras

Desde su sede en San Salvatore Telesino (Italia), Agriges gestiona todo el ciclo productivo, desde la materia prima hasta el producto final. Actualmente, está presente en más de 20 países, con filiales constituidas en España, Bolivia y Marruecos, y otras en fase avanzada de apertura. Su red global de distribuidores consolida su proyección internacional y su vocación de crecimiento sostenible.

Una visión clara para un futuro verde

De cara a los grandes desafíos que enfrentará la agricultura, como la escasez de recursos, la necesidad de reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad alimentaria, Agriges se posiciona como un aliado clave para la sostenibilidad del sector. Tal como expresó el presidente de la empresa, Giovanni Tancredi: “La agricultura debe ser productiva, pero también respetuosa con los recursos y el medio ambiente. Ante estos desafíos, Agriges puede ofrecer soluciones de único valor para contribuir a la sostenibilidad agrícola”.

Esta visión cobra forma a través del proyecto Green Path, una iniciativa que sintetiza el compromiso de Agriges con la transformación agrícola. Bajo este concepto, se diseñan productos basados en microorganismos, capaces de maximizar la productividad de los cultivos y reducir la dependencia de químicos, en colaboración con instituciones de investigación, universidades y empresas agrícolas.

Green Path está alineado con la estrategia europea “From Farm to Fork”, permitiendo a Agriges liderar el cambio hacia una agricultura más saludable, segura y respetuosa del entorno.

Agriges en Fruit Attraction 2025: el corazón de la innovación hortofrutícola

Agriges participará en la 17ª edición de Fruit Attraction, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en IFEMA Madrid. Esta feria es el principal punto de encuentro internacional para el sector hortofrutícola, reuniendo innovación, comercialización, calidad y tecnología. Instalada en el Pabellón 6 – Stand N°E12, dentro del área de Industria Auxiliar, Agriges presentará sus soluciones más avanzadas en fertilizantes, bioestimulantes, microorganismos y productos para fertiirrigación, reforzando su liderazgo en nutrición vegetal sostenible.

Un espacio de intercambio estratégico

Desde 2017, Agriges ha sido un actor protagónico en esta feria internacional. La edición 2025 tendrá un significado especial: celebrar la consolidación global del grupo y mostrar avances clave en innovación aplicada a la cadena agroalimentaria. Durante el evento, se desarrollarán:

Reuniones con distribuidores y socios estratégicos

Presentaciones de nuevas formulaciones técnicas

Encuentros con centros de investigación, cooperativas y agrónomos

Intercambios orientados a reforzar los vínculos entre Europa y América Latina

Además, se pondrá en valor la trayectoria de Agriges Ibérica, filial que ha logrado una fuerte implantación en regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía, gracias a su enfoque en nutrición vegetal especializada y proximidad técnica al agricultor.

Una apuesta firme por la internacionalización

Participar en Fruit Attraction es una declaración de principios: Agriges reafirma su vocación internacional y su voluntad de acompañar al agricultor global en la transición hacia una agricultura más productiva y sostenible. La inauguración de la nueva fábrica de microorganismos en 2026 será un paso decisivo en este camino, permitiendo a la empresa multiplicar su capacidad de respuesta frente a los desafíos agrícolas del presente y del futuro.

Con raíces firmes en la investigación y la mirada puesta en el futuro, Agriges reafirma su compromiso de llevar al mundo soluciones nutricionales que hagan posible una agricultura más eficiente, sostenible y global e invita a toda la comunidad a visitarlos en su stand en el Pabellón 6 – Stand N°E12.