Anecoop despliega la diversidad y calidad de su oferta en una edición muy especial

La cita del Grupo Anecoop con Fruit Attraction tiene este año un sabor muy especial. La cooperativa agroalimentaria cumple 50 años, y este encuentro sectorial en IFEMA es el marco perfecto para dar el pistoletazo de salida a un aniversario tan significativo.

Consolidado como una plataforma esencial de negocio, conocimiento y proyección internacional para toda la industria hortofrutícola, el certamen, que tiene lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, celebra en 2025 la que será la mayor edición de su historia.

Toda la cadena de valor de las frutas y hortalizas frescas se da cita en este encuentro sectorial que cuenta, según las previsiones, con más de 2.500 empresas expositoras, 75.000 metros cuadrados de oferta comercial y la asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países.

Durante tres días de intensa actividad promocional, el Grupo Anecoop desplegará la diversidad y calidad de su oferta, integrada por más de 90 productos en cartera. Su extensa gama de frutas y hortalizas, producidas 100% en España por los más de 20.000 agricultores a los que representa, estará presente en su stand de dos islas, completamente tematizado con motivo de su 50 cumpleaños.

Al tratarse de un evento que marca el inicio del otoño, las frutas y hortalizas propias de esta estación del año cobran protagonismo, especialmente su oferta citrícola y de kakis, ambos productos de gran importancia para el Grupo, que se ha consolidado como uno de los principales exportadores de cítricos del mundo y primer operador de kakis a nivel europeo.

Completan la oferta en fresco las hortalizas que inician en estas fechas su recolección, además de su línea de frutas exóticas.

Un escaparate en el que están representadas todas las filiales internacionales y las delegaciones de Anecoop en España, y que contará con un espacio diferenciado para el producto bio, que comercializa junto con la empresa del Grupo especializada en frutas y hortalizas ecológicas, Solagora.

En el apartado de V Gama, su empresa Janus promocionará entre el público profesional la gama ¿Ysi de Bouquet? de untables vegetales con base de aguacate, en la que presenta nuevos formatos adaptados al estilo de consumo europeo.

Con la defensa de la producción nacional y la excelencia en el servicio al cliente como señas de identidad, Anecoop participa en esta edición de récord celebrando 50 años al servicio del sector, desde su firme compromiso con sus agricultores y con la sostenibilidad económica, social y medioambiental para avanzar hacia un futuro mejor.

Visita el stand del Grupo Anecoop en el Pabellón 5, Stands 5D02/5D04.