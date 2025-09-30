El Ayuntamiento de Almería respalda al campo local en la feria

Fruit Attraction, la feria hortofrutícola más influyente de nuestro país y, posiblemente, de Europa, abre sus puertas con un marcado protagonismo almeriense porque en esta edición el tomate es el producto estrella. El Ayuntamiento de Almería, con su alcaldesa, María del Mar Vázquez, a la cabeza, junto al concejal de Agricultura, Juanjo Segura, acude a esta cita internacional para arropar al sector, desde el agricultor que madruga cada mañana para estar a pie de invernadero hasta los centros de innovación, pasando por empresas, cooperativas, industria auxiliar…, que nos han convertido en un referente mundial de la agroindustria intensiva.

Con su presencia, quieren enviar un mensaje al campo para decirle que no está solo, que su Ayuntamiento está con él, acompañándolo y defendiéndolo allá donde se deciden estrategias y tendencias de futuro, “en lo que supone un compromiso público con un sector que no es solo un proveedor de productos, sino un referente en innovación, calidad, sabor y seguridad alimentaria”, afirma la regidora almeriense, para quien los ayuntamientos, como institución más cercana, tienen un papel de apoyo al campo mucho más profundo de lo que a menudo se percibe.

El agua, muy presente

Si María del Mar Vázquez recuerda que desde el Consistorio capitalino “mantenemos una colaboración permanente, con inversiones municipales que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los agricultores”. El Ayuntamiento de Almería no solo cuenta con un Área de Agricultura muy cercana al agro en todas sus vertientes, sino que tiene una implicación continua en aspectos fundamentales como el agua para, por ejemplo, en colaboración con la Junta de Andalucía, ampliar la planta desaladora para que pueda llegar a producir hasta 80.000 metros cúbicos diarios, o los terciarios de las EDAR de El Bobar y El Toyo para reutilizar hasta 16hm3 de aguas regeneradas que regarán la Vega.

Otras iniciativas municipales son la mejora de los caminos rurales para que nuestros productos salgan en las mejores condiciones a los mercados, con más de 215 kilómetros lineales y más de 220 caminos rehabilitados en el término municipal en los últimos nueve años y una inversión superior a los 7,5 millones de euros gracias a la ayuda también de la Junta de Andalucía y de la Diputación; la señalización de cortijadas para facilitar el acceso a las mismas o la iluminación de los caminos, donde el Ayuntamiento está a punto de adjudicar la segunda fase para iluminar cerca de cuatro kilómetros en el Paraje Ferris, en La Cañada, con una inversión de más de 200.000 euros.

“No se trata de gestos aislados, sino de una estrategia integral que incluye también ayudas directas, como la exención de tasas en concepto de licencia de obras y licencia de utilización para la construcción de explotaciones agrícolas o para realizar mejoras en las ya existentes, lo que implica un ahorro por hectárea para el agricultor que quiera instalarse en el municipio o mejorar su explotación de unos dos mil euros”, recuerda la alcaldesa.

No menos importante es la colaboración con las empresas, cooperativas o colectivos profesionales y con los centros de innovación, como la Universidad, la Fundación Tecnova, Hispatec, Cajamar o el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), “desde donde se impulsa la agricultura de precisión, la biotecnología aplicada y la digitalización del sector. Porque si algo ha demostrado el modelo almeriense es que no basta con producir más; hay que producir mejor, con menos recursos, garantizando sostenibilidad y calidad”, indica María del Mar Vázquez.

Para la alcaldesa, “Fruit Attraction es un escaparate internacional donde se cierran acuerdos comerciales, se abren nuevos mercados y se proyecta la Marca Almería como ‘Huerta de Europa’. Y es también un altavoz para cuestiones cruciales como la competencia desleal de países terceros, los cada vez más elevados costes de producción, los precios, la sequía, las plagas o el reto tecnológico. Y, ahora que acaba de comenzar una nueva campaña, el campo necesita sentirse arropado porque el futuro de nuestra tierra se construye de la mano de quienes la cultivan cada día”, concluye.