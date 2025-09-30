Cabogata Beach y Cabogata Jardín: escenarios únicos para eventos inolvidables

A orillas del Mediterráneo, frente a la belleza del Cabo de Gata y la Bahía de Almería, se alzan dos destinos diseñados para convertir cualquier encuentro en una experiencia única: Hotel Cabogata Beach 5* y Hotel Cabogata Jardín 4*, gestionados por Valnest.

El Cabogata Beach, primer cinco estrellas de la costa almeriense, combina el aire cosmopolita de un gran hotel urbano con la esencia relajada de un resort frente al mar. Sus instalaciones modernas, con terrazas y jardines que abrazan el entorno natural, lo convierten en un escenario ideal para eventos empresariales, presentaciones, ferias agrícolas, seminarios o reuniones estratégicas.

Cada espacio ha sido creado para favorecer la conexión y la colaboración, en un entorno que refleja tanto la tradición agrícola de la región como la innovación que la caracteriza.

La propuesta gastronómica refuerza esta identidad local: el equipo de cocina diseña menús personalizados que fusionan cocina internacional con los productos artesanos de Sabores Almería, sello gourmet de la provincia. Un catering pensado para impresionar a los paladares más exigentes y elevar la experiencia de cada encuentro.

El hotel ofrece también una amplia variedad de habitaciones, todas con terrazas privadas y comodidades de primera, para asegurar que cada estancia sea tan inspiradora como cómoda.

A solo 500 metros, el Cabogata Jardín 4* complementa esta oferta con un ambiente igualmente privilegiado. Tras una completa renovación, el hotel cuenta con espacios versátiles —salones modulables, jardines con vistas al mar, terrazas y zonas junto a las piscinas— capaces de adaptarse a todo tipo de celebraciones. Su ubicación, a menos de 50 metros del Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata, lo convierte en un punto estratégico para acoger encuentros corporativos y sociales.

Ambos hoteles comparten un compromiso firme con la sostenibilidad. Desde la gestión responsable de recursos hasta la protección del ecosistema costero, cada detalle está pensado para que los eventos no solo sean exitosos, sino también respetuosos con el entorno.

En paralelo, Valnest ha dado un paso decisivo hacia la innovación digital con la implementación de chatbots con inteligencia artificial y robots de limpieza autónomos, reforzando su compromiso con la excelencia y la personalización en el sector hotelero.

En Cabogata Beach y Cabogata Jardín, organizar un evento es unir naturaleza, gastronomía, hospitalidad y profesionalidad en un mismo escenario.