Cajamar, pionera en su apoyo al sector en la Fruit Attraction

Durante los tres días de exhibición, directivos y profesionales de Grupo Cajamar, en el estand 7C22 situado en el Pabellón 7, compartirán con los representantes y expertos de empresas y cooperativas una amplia agenda de mesas redondas y actividades, donde se analizará la situación actual y se debatirá sobre los temas que interesan al sector como la nueva PAC, la innovación, la tecnología al servicio de la sostenibilidad agroalimentaria o el agua y la huella hídrica, sin olvidar al tomate, protagonista de esta feria.

Cajamar, referente del sector agroalimentario español, única entidad financiera que ha estado desde la primera edición de esta feria mostrando su constante colaboración y apoyo a este sector, continuará celebrando el 50 aniversario de la puesta en marcha de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’. En 1975 Cajamar destinó sus primeros beneficios significativos a la compra de algunos de los terrenos de esta finca, que con los años se fueron ampliando. Ese fue el inicio de lo que hoy es el ‘Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar’, con sus dos centros experimentales, ubicados en Almería y Valencia, la comunidad digital Plataforma Tierra, la aceleradora de empresas de base tecnológica Cajamar Innova, la Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar y sus estudios y publicaciones. Ecosistema que ha ayudado a optimizar sistemas de riego, controlar plagas, mejorar la eficiencia energética, introducir nuevas variedades hortícolas y aplicar herramientas digitales en la gestión de cultivos. En definitiva, iniciativas que han tenido y tienen un impacto directo en la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones hortofrutícolas.

De esta forma, Cajamar no solo provee instrumentos financieros al sector agroalimentario, sino que es también una palanca de desarrollo social y económico en las zonas donde está implantada, usando como herramienta fundamental la generación y transferencia del conocimiento, y transmitiendo al sector un espíritu de innovación, de apertura, de cooperación ante los retos y desafíos.

Impulso a modelos eficientes y sostenibles

Entre las actividades desarrolladas por los directivos de la banca cooperativa Cajamar estarán la firma y renovación de acuerdos de colaboración con las empresas del hortofrutícolas, al objeto de facilitar al sector primario el acceso a la financiación mediante productos especializados y en condiciones diferenciales, de forma que puedan acometer sus inversiones en la mejora y la modernización de sus explotaciones, así como para proporcionar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas y proyectar sus productos en el exterior.

Pero, ante todo, Fruit Attraction es un excelente escaparate comercial, donde las cifras van creciendo año tras año. Así en esta edición se prevé superar las de años anteriores y congregar a más de 120.000 profesionales de 150 países y más de 2.500 empresas expositoras, mostrando la relevancia económica y social de este sector. En concreto, el año pasado España exportó más de 17 millones de toneladas de frutas y hortalizas, con un valor superior a los 20.000 millones de euros, consolidando su posición como principal proveedor europeo.

Allí, Cajamar seguirá respaldando a empresas y cooperativas hortofrutícolas con sus productos y servicios financieros diseñados específicamente para este sector, así como su amplia labor de investigación y transferencia del conocimiento, atendiendo a los diferentes modelos productivos locales para impulsar un modelo más eficiente y sostenible.