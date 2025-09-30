La calidad de sus frutos rojos certifica el crecimiento de Fruta de Andalucía

Fruta de Andalucía ha cerrado la campaña 2024-2025 con resultados récord en producción y facturación, impulsada por la solidez de cultivos como la fresa y el arándano, y por su apuesta estratégica por la calidad, innovación, sostenibilidad y diversificación. Esta hoja de ruta ha permitido a la compañía mantener un crecimiento continuo desde que iniciara su actividad en 2014 con un proyecto enfocado en la producción de frutas premium.

Gracias a este modelo de trabajo, Fruta de Andalucía se ha convertido en una de las empresas de referencia del sector de los frutos rojos en Andalucía. La última campaña se saldó con la mayor cifra de producción de su historia, al superar las 47.500 toneladas de fresas, arándanos, frambuesas, moras y mandarinas, frente a las 44.000 de la temporada anterior. Este incremento de volumen se ha traducido en una facturación récord de 160 millones de euros, lo que supone un 15 % más que en el ejercicio previo.

Estos datos adquieren aún más valor en el marco de una campaña complicada, marcada por las lluvias intensas de enero, febrero y marzo. No obstante, el comportamiento favorable de los precios y la buena acogida de la fruta en los mercados internacionales han permitido incrementar el valor de la producción y cerrar con una facturación histórica.

El secreto de la calidad, según la empresa, está en la selección diaria de los frutos y en la incorporación de tecnología avanzada, lo que garantiza un producto con sabor, color y tamaño que responden a los estándares más altos. Esta confianza en la fruta con Origen Huelva y España ha sido determinante para mantener el crecimiento sostenido en producción y ventas.

Con estos resultados, Fruta de Andalucía se ha afianzado como una de las compañías andaluzas con mayor proyección internacional. El 85 % de su producción se exporta a más de 45 países de la Unión Europea, Reino Unido, Norte de Europa y Oriente Medio, un hito que avala la calidad de sus productos y la relación de confianza que ha construido con los mercados.

En la actualidad, la empresa concentra su actividad en 1.700 hectáreas situadas en diferentes municipios de la provincia de Huelva. Esta superficie ha permitido cerrar la campaña con 37.000 toneladas de fresas, 8.000 de arándanos, 1.300 de mandarinas, 400 de frambuesas y 80 de moras. Para hacerlo posible, más de 7.100 personas participan en las distintas fases de cultivo, recolección, envasado y comercialización.

Fruta de Andalucía dispone de certificaciones internacionales de máxima exigencia, que avalan su compromiso con la producción responsable, la sostenibilidad y el respeto al entorno. La empresa, además, mantiene un firme compromiso social con sus trabajadores, un valor diferencial que la posiciona frente a competidores de otros países.

El esfuerzo constante de la compañía hace que millones de consumidores disfruten de frutas de alta calidad, reconocidas no solo por su sabor, sino también por sus beneficios nutricionales y su capacidad probada para cuidar la salud y prevenir enfermedades.