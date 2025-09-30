Cuna de Platero llega a esta feria con un ‘museo’ de berries y con el foco en I+D+i

Cuna de Platero vuelve a Madrid con una puesta en escena que quiere sorprender: un stand concebido como un pequeño museo donde fresas, arándanos, frambuesas y moras se muestran como “obras maestras”. Es la manera de la cooperativa onubense de explicar, en una mirada, todo lo que hay detrás de cada fruta: investigación, técnica y una cultura de calidad trabajada durante décadas. El lema lo dice todo: “Nuestra fruta, una obra maestra”.

“Fruit Attraction vuelve a ser el lugar donde nos reunimos con partners, clientes y proveedores; donde mostramos cómo trabajamos y planificamos la próxima campaña”, afirma Francisco José Gómez, presidente de Cuna de Platero. “Para nosotros esta feria es especial. Damos un salto de calidad en nuestra presencia: estamos seguros de que sorprenderemos a los asistentes”.

El diseño de su stand en Fruit Attraction (Madrid), con referencias a iconos universales del arte, subraya esa idea de excelencia y atención al detalle: del campo al arte, pasión, obsesión por el detalle y compromiso con la calidad. “Nos centramos en la calidad de nuestra fruta, la I+D+i combinada con el saber hacer de los agricultores para preservar frescura, valor nutricional y sabor auténtico”, ha explicado el presidente de Cuna de Platero, Francisco José Gómez.

El recorrido está pensado para disfrutar, fotografiar y compartir: un relato visual que equipara la universalidad del arte con la de unos frutos que viajan a los principales mercados europeos.

Innovación y variedades son la prioridad

La cooperativa sitúa sus frutos rojos al frente del mensaje de esta edición. En la feria dará visibilidad a su apuesta por la búsqueda de variedades propias de fresas, frambuesas, arándanos y moras; un trabajo que lidera su equipo técnico, que desarrolló la variedad propia de arándanos Cupla, y ahora trabaja desde la finca experimental con ensayos de todas las berries. La innovación se entiende como un proceso continuo que involucra operaciones, campo y central hortofrutícola: sistemas de calidad y seguridad alimentaria, auditorías de clientes y certificaciones de referencia (GlobalG.A.P. con módulo GRASP y SPRING, LEAF, IFS y BRC), además del sello de Agricultura Regenerativa (AENOR, con el modelo Epigen).

Del agua a la energía y la biodiversidad

El componente ambiental se traduce en herramientas medibles: sondas de humedad y conductividad para ajustar al milímetro el agua de riego; fotovoltaica en cubiertas de las instalaciones desde 2019 y renovación integral a LED; un esquema de economía circular que deriva los descartes a industria para trabajar con “cero desperdicios”.

A ello se suma la lucha biológica, polinización natural y acciones de biodiversidad, respaldadas por estándares como GlobalG.A.P. SPRING, LEAF y Agricultura Regenerativa.

Suministro 12 meses y cultura de servicio

La base social de Cuna de Platero la integran más de 100 agricultores. La plantilla media es de 900 personas y durante la campaña se supera el umbral de 1.500 empleos; además, los socios formalizaron 8.800 contratos fijos en campo. Ocho de cada diez empleados residen en Moguer y su entorno. La propuesta de valor de Cuna de Platero —“Your Global Berry Partner”— pivota sobre un suministro estable todo el año, con la calidad como factor de fidelización y competitividad internacional. “Nuestros clientes valoran que somos capaces de ofrecerles frutos rojos durante todo el año. La tranquilidad por el servicio que prestamos”, ha indicado el presidente.

Cuna de Platero estará en Hall 9 (stand 9D06), con un espacio de 128 m², del 30 de septiembre al 2 de octubre. La organización prevé más de 2.200 expositores y 120.000 profesionales de 150 países.