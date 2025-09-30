Fdez.-Pacheco: “Andalucía vuelve a ser pionera y abre paso en producción sostenible”

Andalucía llega a Fruit Attraction con los deberes hechos la pasada campaña y con las ilusiones renovadas de cara a la siguiente. A que la región siga manteniendo sus buenos números de comercialización va a ayudar la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica, que está a punto de aprobarse, así como la apuesta del Gobierno andaluz por el relevo generacional y las aguas alternativas.

Pregunta.–Arranca una nueva campaña después de los buenos números de la anterior.

Respuesta.–La campaña hortofrutícola de invernadero 24/25 que ahora termina ha sido difícil en materia de sanidad vegetal por el trips parvispinus y el pulgón; pero desde la Junta de Andalucía hemos trabajado sin cesar en la lucha integrada y el control biológico como las mejores de las armas para combatir las diferentes plagas que inciden sobre los cultivos. Asimismo, las nefastas consecuencias de la DANA de octubre tampoco han ayudado a la producción y recolección; si bien desde la administración regional hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance para ayudar a mitigar esta situación. Por tanto, sin tener aún los datos de cierre de campaña, podríamos decir que, en cuanto a precios, la situación ha sido favorable e incluso puede superarse la facturación de la campaña pasada de 3.900 millones de euros. Igualmente, la superficie invernada en Almería dedicada a hortalizas de 32.483 hectáreas se mantiene estable en los últimos años debido al doble ciclo que hace casi el 50% de los invernaderos. Y todo ello es posible gracias a las acciones puestas en marcha dentro del primer plan estratégico de frutas y hortalizas de invernadero, que actualmente cuenta con más del 60 por ciento de las medidas ejecutadas.

P.–En pocos meses Andalucía contará con una nueva ley que ponga en valor su producción ecológica.

R.–Una vez más Andalucía vuelve a ser pionera y abre el camino de una producción más sostenible al resto de regiones a través de la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Certificadas que busca fortalecer la posición de liderazgo que ostenta la región en cuanto a producción ecológica e integrada, además de contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado. Esta normativa muy participativa, en la que se han incorporado más del 60 por ciento de las aportaciones recibidas durante los procesos de información pública y audiencia, consolida el liderazgo de Andalucía en producción ecológica, fomenta el consumo de estos productos, mejora su comercialización y fortalece un modelo productivo sostenible y competitivo. La norma contempla ayudas para la promoción, incentivos en puntos de venta, campañas de información y difusión de productos ecológicos y la creación de una Red andaluza de municipios con mercados locales ecológicos.

P.–El ecológico está plenamente afianzado en la comunidad.

R.–Efectivamente, la sostenibilidad no solo es una prioridad en Europa, sino que para la Junta de Andalucía lo lleva siendo desde hace años. El sector agrícola en origen es sostenible pero, con el avance de la tecnología y la innovación hemos conseguido ser aún más eficientes y sostenibles. Tanto es así que Andalucía es líder nacional y europeo en superficie ecológica, con más de 1,46 millones de hectáreas certificadas y el 48% de la superficie nacional en producción ecológica, además de con un tejido creciente de más de 21.400 operadores. De hecho, Andalucía ha superado ya el objetivo de sostenibilidad marcado en la Estrategia ‘De la granja a la mesa’ de Bruselas que establece que en 2030 al menos el 25% de las tierras agrícolas europeas se cultiven bajo sistemas ecológicos. Gracias al esfuerzo del sector y al respaldo firme de la Junta de Andalucía, España cumplirá con Europa.

P.–Retos para el nuevo año: agua y plagas.

R.–En cuanto a los retos que tenemos por delante, por supuesto, el agua y la sanidad vegetal son dos desafíos importantes en la consejería, pero no los únicos. En materia de agua, el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho una apuesta sin precedentes a través de una hoja de ruta que pasa por planificar, invertir y ejecutar. Andalucía es una de las regiones europeas más afectadas por las consecuencias del cambio climático y no podemos esperar a que llueva, tenemos que actuar con antelación. Por ello, desde que llegamos al gobierno en 2019, hemos pisado el acelerador en esta materia y hemos finalizado 165 obras hidráulicas de abastecimiento, depuración, terciarios, desalación, saneamiento o mantenimiento de presas, así como hemos realizado diferentes actuaciones y puesto sobre la mesa diferentes recursos para ayudar a nuestros agricultores. Este es el caso del Plan Parra, que tiene como objetivo reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales y acompañar a los regantes hacia un modelo de regadío más eficiente y sostenible. Dicho plan invertirá 165 millones de euros en una primera fase. El agua no debe ser un impedimento para el desarrollo socioeconómico de Andalucía y, precisamente en esta línea, estamos elaborando la I Estrategia de Recursos Hídricos No Convencionales de Andalucía que tiene como objetivo fomentar la producción y utilización de las aguas regeneradas y desaladas de cara a garantizar la seguridad hídrica de la ciudadanía y de los sectores productivos, así como contribuir a la mejora del patrimonio natural. Por otro lado, en materia de sanidad vegetal, es cierto que este año estamos teniendo varias plagas importantes para el olivar, el viñedo, el almendro o el trigo. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía estamos haciendo un esfuerzo inequívoco para sacar adelante diferentes ayudas en sanidad vegetal. Como no podía ser de otro modo, en todo momento colaboramos de forma estrecha y coordinada con el Ministerio de Agricultura y el sector para que se haga un control exhaustivo de las diferente plagas y se están llevando a cabo diferentes seguimientos e instrucciones para que dichas enfermedades no se extiendan a otras zonas. Asimismo, desde la Consejería de Agricultura hemos actuado con contundencia declarando oficialmente plagas que no se habían contemplado a nivel nacional o europeo como es el caso de la avispilla en el almendro o el mosquito en el trigo y que en Andalucía tienen un gran impacto socioeconómico, lo cual beneficia al agricultor para poder acceder a determinadas ayudas. Por último y, no por ello menos importante, asesoramos de forma continua e individualizada a los agricultores, un aspecto crucial para poder actuar con rapidez y utilizar los productos adecuados ante las diferentes enfermedades.

Fruit Attraction, oportunidad seguir creciendo “Fruit Attraction es una feria muy importante porque es la cita ineludible del sector hortofrutícola a nivel mundial. Como en otras ediciones, Andalucía volverá a tener un papel clave como despensa de Europa y Almería como referente del cultivo intensivo español. Tanto es así, que este año se prevé aumentar la superficie y el número de empresas expositoras, lo que no ayudará a posicionarnos aún más si cabe a nivel mundial. Nuestros tomates, pepinos, calabacines y demás frutas y verduras son ejemplo de calidad, excelencia y sostenibilidad y así lo vamos a trasladar”.

P.–A lo largo de toda la campaña ha estado visitando cooperativas, regantes, fincas... ¿Qué objetivos se marca para este año?

R.–Andalucía es muy grande y son muchos los objetivos que nos marcamos en materia de agricultura, ganadería, agua y pesca. Cuatro sectores fundamentales a nivel económico para la región del que dependen la vida de millones de andaluces. Y aunque es muy complicado resumir todo lo que tenemos planificado para este año, desde la Junta de Andalucía trabajamos sin descanso para que no se desperdicie ni una gota de agua y el regadío sea cada vez más eficiente y sostenible; para que se ejecuten la mayoría de las infraestructuras hidráulicas pendientes con el objetivo de que Andalucía esté preparada para la próxima sequía; para que la actividad agrícola sea rentable y competitiva a través de ayudas para la modernización de maquinaria y el relevo generacional; para que la ganadería extensiva siga siendo fuerte y parte de nuestro patrimonio; así como para respaldar a nuestros pescadores, quienes han visto mermados sus ingresos por la reducción de cuotas de pesca.

P.–Un paso muy importante que parece estar en proceso de dar es el relevo generacional. Cada vez están entrando más jóvenes en el sector.

R.–Así es, en Andalucía son cada vez más los jóvenes que se están incorporando al campo andaluz. De hecho, somos la región que más recursos está destinando a incentivar la incorporación de jóvenes agricultores, lo que nos ha permitido liderar el relevo generacional en España. En muy pocas semanas vamos a resolver la última convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, para la que se han recibido más de 2.900 solicitudes y donde Almería cuenta con 516 solicitudes, siendo la provincia con mayor número de las mismas. Por tanto, contando con esta última convocatoria, el gobierno de Juanma Moreno ha posibilitado la incorporación de unos 6.000 jóvenes al campo andaluz desde 2019. Una apuesta sin precedentes por el sector primario y por el relevo generacional.

P.–Hay incertidumbre con los aranceles en EEUU.

R.–Es cierto que las noticias que nos llegan al otro lado del atlántico generan incertidumbre y al Gobierno andaluz nos preocupa el efecto que puede traer el aumento de aranceles a los productos agroalimentarios, especialmente para el aceite de oliva, el producto más exportado desde aquí hacia EEUU en 2024. Sin embargo, desde Andalucía trabajamos desde la prudencia con el sector para valorar escenarios y medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos andaluces; al tiempo que hemos ofrecido un ambicioso paquete de ayudas para el tejido empresarial afectado por valor de 2.875 millones de euros para apoyo financiero, búsqueda de mercados y fortalecimiento internacional, entre otros aspectos. Asimismo, pedimos diplomacia proactiva al gobierno de España y medidas de apoyo al sector, tal como hace la Junta de Andalucía, y que el sector agroalimentario no sea uno de los grandes damnificados.