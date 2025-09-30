FEDEMCO impulsa la digitalización de los envases de madera

La digitalización llega al envase hortofrutícola. La Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes (FEDEMCO) ha dado un paso estratégico hacia el futuro con el lanzamiento de un proyecto sectorial de código QR aprobado por unanimidad en su Asamblea General. Esta iniciativa busca preparar al sector para los retos normativos que se avecinan y posicionar a los fabricantes asociados como referentes en trazabilidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

El objetivo del proyecto es avanzar en la digitalización del sector de envases de madera, anticipándose a los futuros requerimientos del Pasaporte Digital de Producto (DPP) contemplados en el Reglamento Europeo de Ecodiseño (ESPR) y en el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR).

A través de una solución sectorial común, las empresas asociadas a FEDEMCO podrán, de manera voluntaria, identificar digitalmente sus envases mediante códigos QR únicos, facilitar el acceso a información técnica, trazabilidad, NIMF-15, reciclabilidad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y certificaciones como Grow®, Ecowoox®, FSC, PEFC o BRC, incorporando esta comunicación como valor añadido del producto alineándose con la economía circular y con la transparencia de información de los envases de madera.

Este nuevo sistema no solo responde a una exigencia normativa inminente, sino que también aporta beneficios concretos a las empresas del sector, dentro de las que se encuentran una mayor transparencia y valor añadido frente a clientes y exportadores; la reducción de la carga documental gracias a la digitalización de fichas técnicas y certificados, el refuerzo de la imagen sectorial como industria comprometida con la sostenibilidad y la innovación; el acceso preferente a una plataforma digital desarrollada específicamente para el envase de madera o el acompañamiento técnico por parte de FEDEMCO, con la posibilidad de acceder a ayudas públicas para facilitar la implantación.

Durante el primer semestre de 2025, el equipo técnico de FEDEMCO ha definido el alcance del proyecto, constituido un equipo multidisciplinar y seleccionado a los socios tecnológicos encargados del desarrollo de la plataforma. Actualmente se están iniciando los trabajos técnicos y en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para que empresas asociadas se postulen voluntariamente como piloto para testear las funcionalidades de la aplicación.

Además, la Federación ha organizado una jornada de presentación del proyecto en FRUIT ATTRACTION y en las próximas semanas distribuirá materiales formativos y pondrá a disposición de sus asociados una guía práctica para el uso de la aplicación. Con esta iniciativa, FEDEMCO refuerza su compromiso con la modernización del sector y dota a sus asociados de una herramienta concreta para afrontar un mercado cada vez más exigente en transparencia, trazabilidad y sostenibilidad.

El código QR ya no es solo una herramienta de acceso rápido, se convierte en el puente entre el envase de madera y un futuro digital, competitivo y alineado con las políticas europeas de economía circular.