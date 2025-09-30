Francisco Bermúdez: "Unos pocos pueden hacer cosas que mejoren la vida de todos"

En el marco de la presentación en sociedad del Anuario AGR+ de Agricultura y Alimentación del Grupo Joly, el IV Premio AGR+ a la Innovación y Sostenibilidad recayó sobre los hombros de Fundación Cellbitec, recogido por su presidente Francisco Bermúdez.

El galardonado agradeció el distintivo recibido, poniendo de manifiesto que para Cellbitec supone "un verdadero orgullo y una profunda emoción" ostentar tal reconocimiento, subrayando "las metas marcadas desde el inicio y la forma diferente de hacer las cosas" que le han caracterizado durante su trayectoria. Un recorrido, reconoció Bermúdez, que ha supuesto "una aventura cuyo porqué es la creencia de que en un mundo tan grande y distante como el que tenemos, unos pocos pueden hacer cosas que mejoren la vida de todos los demás, y esto último está en nuestro ser".

Más adelante, explicó el “cómo”: la manera en que Cellbitec genera valor para el mercado y la sociedad. Relató que el proyecto comenzó con la investigación de soluciones frente al cáncer de colon y páncreas, a través de una bioprospección en semillas de más de 100 especies vegetales. Recordó, además, que “el Instituto Nacional contra el Cáncer de Estados Unidos apenas buscó moléculas en semillas”, lo que dio a la Fundación la oportunidad de continuar una labor prácticamente inexplorada.

Para asegurar la continuidad de la iniciativa, añadió, nació el Grupo Biotecnológico Beyond Seeds, que aporta recursos a la Fundación mediante la cesión de derechos de propiedad intelectual. “Diez empresas”, aclaró, “que durante sus primeros años de vida han concentrado todos sus esfuerzos en la generación de conocimiento transversal en áreas como la bioinformática, la mejora genética vegetal, la nanotecnología o la nutrición humana”. Un tejido empresarial que, además, apuesta por integrar a jóvenes investigadores españoles, impulsando la ciencia básica y transformando proyectos académicos en productos que benefician a la sociedad.

En cuanto a los reconocimientos recibidos, el presidente de Cellbitec quiso subrayar que el verdadero impulso llega cuando “otras personas notables, valientes e idealistas ponen su mano en el hombro y otorgan su confianza en nuestra visión”. Por ello, expresó un agradecimiento a instituciones, empresas y movimientos que han acompañado el camino, entre ellos el Consejo Social de la Universidad de Granada, CaixaBank, UNICA Group, IFAPA, y, nuevamente, al Grupo Joly.

Hitos alcanzados

No quiso dejar pasar la ocasión sin reconocer los logros alcanzados. Enumeró, entre otros hitos, la creación de una plataforma con 600 marcadores moleculares apoyada en inteligencia artificial para acelerar la obtención de nuevas variedades de tomate, la identificación de dos moléculas contra el cáncer de colon que se encuentran en fase preclínica, y el desarrollo de nanotecnología de alta eficacia aplicada tanto a medicamentos como a nanofertilizantes.

Finalmente, Bermúdez concluyó con un mensaje esperanzador, recordando que “la Fundación Cellbitec y el grupo Beyond Seeds son su casa”. Reiteró su fe en un futuro mejor construido a través de la ciencia y las personas, y cerró con unas palabras de agradecimiento: “Enhorabuena a todos por este reconocimiento, muchísimas gracias por la atención que me han prestado”.