La Junta de Andalucía reserva una línea específica de 22M€ en ayudas a la agroindustria

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes que la Junta de Andalucía va a destinar una partida específica de 22 millones de euros para el sector hortofrutícola dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria que convoca por valor de 88 millones de euros.

Así lo ha dicho Fernández-Pacheco en el marco de la inauguración de la decimoséptima edición de Fruit Attraction en Madrid, donde ha destacado el potencial de las frutas y hortalizas, que solo en 2024 aportaron el 37 por ciento del total de las exportaciones del sector agroalimentario andaluz. Es decir, casi cuatro de cada diez euros de las ventas.

“Precisamente por el peso estratégico que tiene este sector, desde la Junta vamos a destinar 22 millones de euros a las frutas y hortalizas dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria, lo que supone una cuarta parte del total, el 25 por ciento”, ha explicado el consejero, quien ha añadido que “este porcentaje se ha calculado según el valor de la producción del sector, el empleo, las exportaciones y el peso que tiene en la agroindustria andaluza”.

En este sentido, ha dicho que está seguro de que “va a ser un gran aliciente para muchas de las empresas y entidades andaluzas presentes en esta gran feria internacional, que podrán concurrir a esta convocatoria para invertir en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios”. “Para que sigan siendo emblema de calidad, sostenibilidad, eficiencia hídrica y seguridad alimentaria”, ha asegurado.

Primera región exportadora

Acompañado por la viceconsejera, Consolación Vera, y el secretario general de Agricultura, Manuel Gómez Galera, el consejero ha hecho un repaso de la dimensión que tiene el sector agroalimentario andaluz, que en el primer semestre de 2025 ha exportado un total de 9.250 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 y lo que la sitúa a Andalucía como la región que más productos agroalimentarios exporta a nivel nacional.

En este mismo periodo, el sector hortofrutícola andaluz ha exportado 2,5 millones de toneladas por valor de 5.021 millones de euros, lo que supone casi el 55 por ciento del valor total de las exportaciones agroalimentarias en este periodo, es decir, más de la mitad de las ventas.

“Datos que demuestran el potencial de nuestras frutas y hortalizas y que queremos seguir fortaleciendo como palanca económica del sector agroalimentario, a la vez que posicionamos la excelencia de nuestros productos frescos, reconocidos en cualquier parte del mundo como sinónimo de calidad diferenciada y seguridad alimentaria”, ha abundado.

Escaparate para exhibir músculo

El titular de la cartera de agricultura en Andalucía ha insistido en la importancia de Fruit Attraction como “gran cita comercial de la industria hortofrutícola internacional en la que Andalucía es patrocinadora principal como despensa de Europa y líder en exportaciones agroalimentarias que es”.

“Andalucía es espejo para otras regiones por ser prescriptora en la dieta mediterránea a través de los beneficios de sus frutas y hortalizas y esta feria es una muestra de todo nuestro potencial y un escaparate perfecto para exhibir músculo”, ha señalado el consejero, al tiempo que ha invitado a visitar los diferentes stands procedentes de todas las provincias andaluzas, “los mejores prescriptores de nuestros productos”. En total son 120 las empresas andaluzas en el pabellón 9 y se cuentan hasta 200 las presentes en diferentes espacios de la feria.