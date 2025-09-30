“Onubafruit tiene un compromiso total con la sostenibilidad“

El gerente de esta cooperativa onubense destaca también la apuesta por Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Un año más, Onubafruit estará presente en Fruit Attraction, la reunión profesional más importante del país para el sector de frutas y hortalizas frescas. Nacida en 2003, esta firma está compuesta por cinco cooperativas, de las que forman parte más de mil agricultores, y se calcula que da empleo a unas 20.000 personas en la provincia de Huelva. Actualmente, es una de las mayores empresas productoras y exportadoras de berries de Europa.

En esta entrevista, su gerente, Francisco Sánchez, desvela las claves del presente y el futuro de esta consolidada empresa, que destaca por su apuesta decidida por la sostenibilidad y por invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Pregunta.–¿Qué peso tiene hoy Onubafruit dentro del sector de los frutos rojos en España y en Europa?

Respuesta.–Muchísimo peso, sobre todo en España. Basta decir que producimos el 30% de arándanos que se consumen en el país; cerca del 50% de frambuesas y alrededor del 15% de fresas. Respecto a Europa, señalar que esta cooperativa es una de las tres empresas más importantes en la producción de estas tres berries.

P.–La sostenibilidad se ha convertido en un principio fundamental para Onubafruit, ¿verdad?

R.–La sostenibilidad es fundamental para nosotros y para todas las empresas que nos dedicamos a la agricultura. Por poner un ejemplo, de las diez conversaciones que tenemos todos los días, ocho son sobre este asunto y todos los ámbitos en los que tiene influencia. Estamos muy imbuidos en demostrar lo que somos: una empresa que tiene un compromiso total con la sostenibilidad. Pero no solo nosotros, toda la provincia de Huelva es totalmente sostenible.

P.–¿Cuáles son las últimas novedades que la cooperativa ha incorporado en I+D+i?

R.–Sí, la sostenibilidad es uno de los pilares de esta empresa, el I+D+i es otro. Desde que empezamos en 2003, nos hemos volcado en trabajos de investigación, desarrollo e innovación. Consecuencia de ellos es, por ejemplo, que actualmente ofrecemos los mejores arándanos y estamos a punto de obtener tres o cuatro variedades de fresas que darán mucho que hablar en el futuro, al igual que ocurrirá con la mora y la frambuesa.

Además, entre otras muchas cosas, hemos introducido nuevos métodos de cultivo y riego que tienen como finalidad el cuidado del medio ambiente.

El balance de la última campaña es muy positivo.

P.–¿Qué balance hace de la campaña 2024/25?

R.–El balance es muy positivo. Hemos batido todos los récords de facturación y los agricultores se han mostrado muy satisfechos con estos resultados. Es verdad que siempre se puede mejorar, y en eso estamos.

P.–¿Qué previsión tiene para la próxima?

R.–En ese mejorar del que hablaba antes, observamos la campaña de 2025/26 con gran optimismo, con muchos retos por salvar, pero con la idea de mantenernos como una de las empresas líderes de Europa.

P.–¿Y a largo plazo?

–A medio y largo plazo los desafíos más sobresalientes a los que debe hacer frente todo el sector es el problema del agua y saber qué va suceder con Doñana. Por nuestra parte, seguiremos intentando seguir creciendo con los cuatro productos de berries, también continuaremos apostando por proyectos de I+D+i y por ser una empresa sostenible cien por cien y reconocida a nivel mundial. Pero, sobre todo, tenemos como objetivo que las familias que componen esta cooperativa sigan manteniéndose dignamente gracias a esta actividad, que es la actividad económica por excelencia en la provincia de Huelva.

P.–¿Con qué proyectos acuden a esta nueva edición de Fruit Attraction?

R.–Esta feria forma parte de las citas imprescindibles de cada año. Se trata de uno de los encuentros más relevantes del sector: un gran escaparate de novedades y, al mismo tiempo, un espacio privilegiado para estrechar lazos con nuestros clientes, fomentando relaciones cercanas basadas en una comunicación bidireccional y fluida.

Onubafruit estará presente en el pabellón 9 de IFEMA con el propósito de reforzar su vínculo con clientes y agricultores. Esta feria representa una oportunidad única para conocer de primera mano las tendencias y movimientos que marcan el pulso de toda la cadena del sector.