Patatas Meléndez, nueva imagen para una nueva era

Patatas Meléndez llega a Fruit Attraction 2025 con la misma pasión de siempre y una energía renovada. La compañía estrena nueva imagen de marca y lanza nuevos productos que redefinen cómo se disfruta la buena patata. Porque para Meléndez, el cultivo va mucho más allá de la tierra: es una historia que se vive en cada mesa, una experiencia que conecta a consumidores y agricultores con el valor de lo auténtico y el sabor de lo sencillo.

La nueva identidad de Meléndez es mucho más que un cambio estético: es una declaración de intenciones, una muestra de que, en pleno siglo XXI, el legado y la autenticidad siguen siendo el motor de la marca. El nuevo logotipo, de trazo manuscrito y acompañado del sello “La buena patata”, junto con una paleta de colores vibrantes, transmite optimismo, frescura y actitud positiva. Este diseño, pensado para preservar las imperfecciones y la fluidez de una firma real, refuerza la autenticidad y cercanía de la marca. La buena patata tiene nombre propio: Meléndez.

En comunicación apuesta por la emoción y la celebración de historias reales: testimonios de agricultores, recetas tradicionales revisadas y campañas con embajadores como Dani del Toro nos permiten conectar de verdad con quienes valoran el origen y la calidad. Meléndez huye de la publicidad vacía y se convierte en aliado y cómplice de todo el sector, desde el productor al consumidor final.

En un mercado donde la patata suele percibirse como un producto commodity, Meléndez apuesta sin reservas por la diferenciación y la innovación para crear nichos exclusivos y aportar valor real. Un ejemplo de esta filosofía es el lanzamiento de la bandeja de patatas baby con especias, que se presenta en esta edición de Fruit Attraction como una propuesta revolucionaria: patatas mini frescas listas para microondas o airfryer, acompañadas de un sobre de aceite de oliva virgen extra y especias mediterráneas.

Este producto responde directamente a las tendencias más actuales de conveniencia y sabor. Nace de la escucha activa al consumidor — focus groups han confirmado que las patatas baby embolsadas son top referente gracias a su practicidad, versatilidad y placer saludable — y ofrece una solución rápida y deliciosa para quienes buscan practicidad sin renunciar a la calidad. El aliño realza la apariencia y el sabor, y la innovación del envase facilita una experiencia sin esfuerzo, incrementando el vínculo emocional con consumidores modernos que valoran la agilidad tanto como el sabor.

Pero la innovación no se detiene allí. En Fruit Attraction 2025, Meléndez presenta dos referencias emblemáticas que refuerzan el compromiso con la excelencia y el origen: la Patata de Sanlúcar de Barrameda, reconocida por su sabor y calidad excepcional, y la Patata de Coristanco IGP Pataca de Galicia, testimonio vivo de su apuesta por la diversidad de la tierra y la valorización de las denominaciones de origen.

Con una estructura productiva que prioriza el desarrollo sostenible — Andalucía se consolida como la segunda mayor zona productora de la compañía, con previsión de 20.000 toneladas y 450 hectáreas cultivadas en 2025 — Meléndez tiende puentes entre el campo y la ciudad, entre el productor y el consumidor, trayendo la mejor patata a los lineales. La exportación representa ya el 14 % de la producción, con mercados tan exigentes como Portugal, Alemania, Bélgica y Países Bajos.

Así, la compañía cerró 2024 con un crecimiento del 12 %, alcanzando los 140 millones de euros de facturación y comercializando 180.000 toneladas de patata fresca. + líder del sector, con un 20 % de cuota de mercado en España.

El crecimiento de la compañía se apoya en un modelo de integración vertical y en su Plan Agrario, con más de 125 agricultores adheridos, que garantiza estabilidad, calidad y sostenibilidad. Además, a través de la iniciativa “Meléndez x Origen”, trabaja con productores de España, Francia y Portugal para ensayar nuevas variedades y técnicas innovadoras.

La apuesta por la digitalización y la innovación atraviesa toda la cadena de valor. La planta automatizada de Medina del Campo (21.600 m²), que supuso una inversión de más de 40 millones de euros, es ya un referente europeo. Gracias a ella, Meléndez ha reducido un 25 % sus emisiones de CO₂ y un 30 % su consumo de agua, alcanzando además un 40 % de autoconsumo eléctrico gracias a placas solares.

En definitiva, la nueva imagen visual y comunicativa refleja los valores de respeto, cuidado, pasión y optimismo. Una actitud positiva y alegre, cercana y cómplice, que convierte a Meléndez en mucho más que un referente productivo: es una comunidad que celebra la autenticidad y el placer de compartir la buena patata cada día.