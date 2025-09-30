El Puerto de Algeciras lleva a Fruit Attraction el Proyecto de Interoperabilidad Digital

El Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Port Community System del Puerto de Algeciras es la iniciativa estrella de la dársena del Estrecho este año en Fruit Attraction.

El pionero proyecto acaba de ser presentado en San José de Costa Rica junto a la Unión Europea y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), con el objetivo de impulsar el intercambio comercial birregional entre Andalucía y Centroamérica.

Este permitirá el intercambio digital de certificados sanitarios y documentos aduaneros entre ambas regiones, adelantando el proceso de evaluación documental de la inspección de la mercancía, reduciendo tiempos de espera, y aumentando fiabilidad y eficiencia en el proceso de entrada de la mercancía a la Unión Europea (UE) a través del Puerto de Algeciras.

En definitiva, garantiza un flujo documental ágil, seguro e inteligente, y ofrece a los exportadores y operadores una trazabilidad física y documental de puerto a puerto de la mercancía a lo largo del puente marítimo entre ambas regiones que mantienen un volumen comercial en la actualidad que asciende a 18.000 millones de euros anuales, siendo Europa el segundo socio comercial más importante de la región y el principal destino de productos agrícolas como el banano y la piña.

Este proyecto se enmarca en la estrategia Global Gateway de la UE, cuyo objetivo es promover infraestructuras sostenibles, digitales y confiables en América Latina y Caribe. Con esta interoperabilidad, Centroamérica, que desde hace una década mantiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea, se posiciona a la vanguardia en facilitación comercial digital, mientras Europa, de la mano del Puerto de Algeciras, consolida su rol como socio estratégico en el desarrollo de cadenas logísticas modernas y resilientes.

Además de la Autoridad Portuaria, una treintena de empresas de la Comunidad Portuaria algecireña acuden a una feria que es un fijo en el calendario comercial del Puerto de Algeciras. Se trata de un amplio abanico de empresas logísticas con amplio bagaje y experiencia en los principales mercados de expedición de productos hortofrutícolas.

El objetivo de la asistencia del primer puerto español en volumen de mercancía y las empresas es seguir potenciando los muelles como punto de entrada y salida tanto de productos perecederos en contenedor; como en camión, es decir, en el Puente Marítimo del Estrecho Algeciras-TMED. Justo durante la Feria Fruit Attraction se cumplirá un año de las novedades introducidas por la Administración en el Puesto de Control Fronterizo (PCF), que empezó como piloto y ha supuesto un nuevo sistema de control oficial que ha mejorado la eficiencia de los controles veterinarios y fitosanitarios en frontera y facilitan el comercio de estos productos.

El Puerto de Algeciras canaliza más de 750.000 toneladas anuales de mercancía refrigerada contenerizada con Costa Rica, Perú, Egipto, Colombia o Ecuador -entre otros-, como principales socios comerciales.

La piña, el aguacate, la banana o los cítricos son los productos estrella gestionados en las terminales de contenedores del Puerto de Algeciras. A esto hay que sumar el Tráfico del Estrecho, que canaliza entre Europa y África todo tipo de productos hortofrutícolas de importación y exportación, destacando el tomate, los frutos rojos o el aguacate.

Los tráficos hortofrutícolas son sin duda uno de los tráficos estratégicos del Puerto de Algeciras y para ello oferta a sus clientes más de 5.500 enchufes reefer entre ambas terminales de contenedores, monitorizados duante todos los días del año para atender el tráfico de importación y exportación, así como para servir de plataforma logística para otros mercados y una capacidad para más de 30.000 palets en las terminales de frío, tanto del puerto, como de las zonas logísticas aledañas.