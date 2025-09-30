Pulpí apoya a las empresas agrícolas locales y les desea éxito en la Fruit Attraction

El cultivo de hoja es predominante en el municipio pero también cuenta con una amplia producción de otras verduras, frutas y hortalizas.

La agricultura es el principal motor económico de Pulpí, el municipio es un enclave agrícola por excelencia, donde sus empresas son reconocidas a nivel nacional e internacional por la producción de frutas, verduras y hortalizas, destacando principalmente el cultivo de hoja, como la lechuga, aunque también podemos encontrar otras variedades, dependiendo de la época del año, como la patata, cebolletas, sandías, olivares e incluso cítricos.

El municipio pulpileño es una de las localidades de Almería que más exporta sus productos fuera de nuestras fronteras, especialmente hacia mercados europeos. Esto no solo fortalece la economía local, sino que también posiciona al municipio como un referente agroalimentario, contribuyendo a la competitividad del sector a nivel internacional.

La agricultura pulpileña, así como los pulpileños sobresalen también por su espíritu innovador y sostenible. La agricultura en Pulpí ha avanzado hacia técnicas más modernas y sostenibles, como el uso de sistemas de riego por goteo, cultivos en hidropónico, el propio control biológico de plagas, uso inteligente de fertilizantes o escaneos con drones. Estas innovaciones permiten aprovechar los recursos naturales de manera eficiente, en especial el agua, un bien tan escaso, como necesario.

La sequía ha supuesto un reto considerable durante los últimos años, especialmente para el sector agrícola y es por ello que el Ayuntamiento de Pulpí trabaja estrechamente en colaboración con agricultores, comunidades de regantes y organismos regionales para afrontar esta situación de manera proactiva y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

La presencia del Ayuntamiento de Pulpí en Fruit Attraction es una muestra más del compromiso y apoyo que esta corporación de gobierno ha mantenido desde siempre con los agricultores del municipio. El Consistorio es consciente de la importancia de la agricultura como motor económico de Pulpí y estar presentes en un evento de la magnitud de Fruit Attraction permite reforzar ese apoyo directo y continuo hacia los productores locales.

La intención del Consistorio es estar al lado de los agricultores pulpileños, no solo en su día a día, sino también en eventos clave donde se define el futuro del sector. Fruit Attraction es una plataforma donde convergen las innovaciones, oportunidades de negocio y las relaciones internacionales y los agricultores tienen un papel protagonista en este escenario. Al acompañarlos, el Ayuntamiento no solo reconoce su esfuerzo y trabajo, sino que también les brinda el respaldo institucional que merecen, asegurando que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento en todos los ámbitos.

Este evento brinda la oportunidad de promover los productos de los pulpileños a nivel global, fortalecer alianzas estratégicas y contribuir a que los agricultores locales se sientan respaldados en su búsqueda de nuevas oportunidades.

Las expectativas del Ayuntamiento son muy claras: que todas las empresas agrícolas pulpileñas tengan un gran éxito en Fruit Attraction y que este evento les brinde la oportunidad de fortalecer sus relaciones comerciales, establecer nuevas alianzas estratégicas y abrir mercados que les permitan seguir creciendo. El Consistorio confía plenamente en la calidad y el esfuerzo de los agricultores locales, y saben que esta feria es un escenario excelente para mostrar al mundo el potencial de los productos de Pulpí.

Además, esperan que esta experiencia impulse a las empresas pulpileñas a seguir innovando y avanzando hacia un futuro más sostenible y competitivo. El Ayuntamiento espera que cada empresa de Pulpí regrese con nuevas oportunidades de negocio, consolidando su presencia tanto a nivel nacional como internacional, y contribuyendo al desarrollo económico de todo el municipio.