Viveros California y sus nuevas frambuesas, líderes en productividad

Después de los excelentes resultados obtenidos en los campos de nuestros agricultores durante la pasada campaña, Viveros California consolida su posición en los mercados del sur con sus dos nuevas variedades de frambuesa: VICA “ALEGRÍA” (VR3) y VICA “ABRIL” (VR4).

Actualmente, el sector está experimentando una profunda renovación varietal como respuesta a los nuevos retos: aumento de costes, disponibilidad de agua, ventanas de producción más cortas y nuevos estándares de calidad y productividad. En este contexto, Viveros California apuesta por dos variedades de ciclo muy corto y altamente adaptadas a las condiciones climáticas mediterráneas, apoyando a los productores en la mejora de su competitividad.

A diferencia de otros programas varietales, estas frambuesas son fruto de más de una década de investigación y desarrollo en nuestro Centro de I+D en Lepe (Huelva), demostrando año tras año su gran potencial productivo, resistencia a temperaturas extremas y versatilidad en las fechas de plantación.

Ambas variedades primocaña destacan por la elasticidad de su ciclo productivo, su fuerte carácter remontante, facilidad de recolección, bajo requerimiento de horas frío y extraordinaria calidad de fruta. Además, en ensayos de vida útil han mostrado ausencia de “sangrado” y buena evolución del color, superando a las principales variedades de referencia.

Respecto al manejo y características de fruto, Abril requiere un sombreo más específico para garantizar una segunda cosecha óptima, y presenta drupeolas más pequeñas y un rojo más brillante. Alegría, por su parte, ofrece producciones más lineales y calibres homogéneos (6 g), ideales para zonas de Huelva y Portugal. Para Marruecos, Abril se adapta mejor a las condiciones de cultivo continuas y distintas fechas de plantación.

Algunos de los atributos clave de estas variedades son la flexibilidad y la calidad, permitiendo ofertar frambuesa de alto nivel durante diferentes épocas del año.

Viveros California continúa liderando la innovación en frambuesas y otras berries, ofreciendo soluciones productivas que combinan facilidad de recolección, vida útil prolongada y máxima calidad, manteniendo su compromiso con la excelencia en el sector y su destacada trayectoria en ventas de plantas de frambuesa.