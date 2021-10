La agricultura, eje vital de la economía en pandemia en Nijar

Todos y cada unos de los nijareños han demostrado su ejemplaridad en duros tiempos y ante la nueva situación mundial, lo que debe repercutir con ayudas de diferentes administraciones para aquellos que no han podido trabajar por no ser considerados esenciales.

Cuando todo lo que creíamos seguro en nuestro día a día se ha visto golpeado por una realidad hasta ahora desconocida para nosotros como ha sido la crisis sanitaria mundial, una pandemia sin precedentes que ha hecho que la vida de todos haya tenido que adaptarse a la nueva realidad, ha quedado patente que hay personas y trabajos que no sólo son esenciales, son imprescindibles para todos nosotros como es el caso de la agricultura junto a los hombres y mujeres que ha facilitado que esos productos de primera necesidad sigan llegando a nuestros mesas.

El sector primario nijareño con casi 6.000 hectáreas en producción no ha parado y no parará como tampoco lo ha hecho la industria auxiliar, ni los centros de manipulado, porque sus productos agrícolas, de calidad y fiabilidad demostrada, deben seguir llegando a las mesas no sólo de toda España, también de toda Europa. En estos tiempos convulsos estos trabajadores incansables han demostrado su total implicación y responsabilidad, como mejor saben hacerlo, trabajando, sacando su producción adelante, facilitando que en plena crisis esos productos básicos para la alimentación siguiesen llegando a los mercados, a pesar de la incertidumbre en la que todos estábamos, ellos han sabido lo que tenían que hacer en cada momento.

Todo ello pese a que las adversidades han sido muchas en los últimos tiempos, como una Dana y una Gloria que fue especialmente virulenta en nuestra tierra, que supuso importantes pérdidas económicas en infraestructuras, en producción y en esa economía familiar en la que se basa nuestra agricultura. Recordar que este sector es primordial para Níjar ya que un 70 por ciento de la población depende de forma directa o indirecta de él.

Y es que la agricultura no es algo estático, en cambio está en constante evolución, se ha adaptado, ha incorporado cultivos de última generación, avanzada tecnológicamente, pero sobre todo sigue manteniendo su carácter de explotación de tipo familiar con una media de 3 hectáreas por unidad. Si bien es cierto que han llegado algunas grandes empresas, predominantemente sigue siendo un sistema de producción que nada tiene que ver con macro explotaciones, sino que el agricultor está presente en el proceso de cultivo y trabaja directamente en su tierra.

Es evidente que la experiencia del sector agrícola tanto en la manipulación y distribución de sus productos, unido a las nuevas infraestructuras en construcción como el AVE y el Puerto Seco, constituyen una oportunidad económica innegable, no sólo para Níjar también para toda la provincia. Competitividad de los productos y una mejora en la distribución son sólo algunos de los beneficios para el conjunto de la sociedad de estas obras que posicionaran la provincia en el lugar que se merece. No hay duda de la esencialidad de la agricultura con o sin crisis sanitaria, pero hay que destacar que todos los sectores tienen su peso específico y que son muchas las familias cuya economía dependen de su trabajo. Es por ello que desde el primer momento el Ayuntamiento de Níjar adoptó una serie de medidas extraordinarias y urgentes, dentro