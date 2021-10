Indispensables

“Una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto... Pero todos los días, tres veces, vas a necesitar un agricultor (Anónimo)

LA agricultura es la primera, la más noble y la más indispensable ocupación del hombre”. La frase de Hipólito Vieytes me permite resumir lo que pretendemos este año con el Anuario Agricultura&Alimentación, que dedicamos a los “Esenciales”. A aquellos que durante estos casi dos años que llevamos de pandemia, mientras que la mayoría estábamos en casa confinados, asustados y temblorosos, han sido capaces, son capaces y serán capaces, de seguir alimentando al planeta.

El sector primario, agricultores, pescadores, ganaderos, aquello que conocemos como agro alimentación, nos han dado una lección de vida en este tiempo y es justo reconocérselo. No sólo han logrado con su trabajo y esfuerzo mantener abastecidas las estanterías de los supermercados, sino que no les ha temblado el pulso para desafiar al virus, en los momentos en los que no conocíamos casi nada de él, para arremangarse y salir a cultivar, pastorear y pescar, para que la cadena alimentaria en ningún momento quedase desabastecida.Hoy, casi dos años después de que conociéramos el primer caso de coronavirus y cerca de comenzar a bajar la montaña de dolor que ha supuesto para muchos la enfermedad, el Grupo Joly rinde un merecido homenaje y un reconocimiento a aquellos que no miran para otro lado y que siguen ahí, al pie del cañón cada día. Cada uno desde su puesto, en el perfecto engranaje que permite cada jornada que Andalucía siga siendo la despensa de Europa, la región de este país que ha sabido adaptar todos sus protocolos para que la industria agroalimentaria ocupe un lugar destacado en el mercado internacional y el protagonismo que merece.

Aunque no siempre reconocidos, y con precios muchas veces por debajo del coste de producción, los hombres y mujeres de Andalucía que se dedican al noble oficio de la agricultura, la pesca o la ganadería, o los camioneros que transportan los productos desde esta comunidad a Europa, consiguen cada hora superar trabas y dificultades y poner en los lineales de los supermercados del continente lo mejor de nosotros.Son los mismos que a lo largo de los últimos cien años han sido capaces no sólo de mantener sus tierras productivas, sino que han sabido aplicar las nuevas tecnologías para convertir su modo de vida en una industria generadora de empleo y riqueza. Son ellos los que tienen la capacidad de producción para ayudar a alimentar a una sociedad cada vez más numerosa, que busca una dieta equilibrada y saludable, en la que destaquen el consumo de grupos de alimentos como frutas y verduras y, por extensión, de los esfuerzos para recomendar una adecuada proporción de nutrientes que puedan asegurar una mejor calidad de vida y una óptima seguridad de los alimentos que se consumen.

Una generación preparada, con mentalidad empresarial, sabedores de que la tecnología aplicada al campo significa romper con los moldes establecidos. Un paso hacia el frente hacia un desarrollo agrícola moderno, aunque sin perder las señas de identidad, los secretos y los pequeños detalles de aquellos que los han precedido: padres, abuelos o bisabuelos, que plantaron la semilla de lo que hoy es, en Andalucía, un sector pujante, moderno y sostenible, capaz de alimentar a Europa.

El segundo elemento que hace esta edición del Anuario de Agricultura diferente es el carácter andaluz que, por quinto año consecutivo, damos a la publicación. Ese carácter sólo lo puede hacer un grupo de comunicación, como el Grupo Joly, arraigado y presente en toda la comunidad autónoma, con periódicos y periodistas conocedores de la agricultura de una región, que ya es la alacena de todo un continente.Para nosotros es un reto importante, ya que buscamos ofrecer un producto que sea un manual de consulta para quienes aman la agricultura, para los que viven de ella y para las miles de empresas, cada una en su campo, que se asoman cada día a los cultivos, al desarrollo de nuevos productos, a la innovación, a la exportación y a la apertura de nuevos mercados. Y más en este tiempo, en los que la COVID-19 nos ha puesto a prueba.

Andalucía alcanzó en el primer semestre de 2021, un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 4.083 millones de euros en ventas al exterior, su máximo histórico para un periodo desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 2,2% respecto a los datos del mismo periodo de 2020.Con ello la comunidad “refuerza” su liderazgo en las exportaciones hortofrutícolas de España, con dos de cada cinco euros (42%) de las ventas nacionales, que alcanzaron los 9.798 euros, muy por delante de la Comunidad Valenciana (25,8%) y Murcia (16,8%), según los datos de Extenda.

Las protagonistas de este nuevo récord han sido las 1.212 exportadoras del sector, un 17,8% más que en el primer semestre de 2020, de las cuales 697 son exportadoras regulares (más de cuatro años exportando), que acaparan el 92% del total de las ventas, en un sector plenamente consolidado hacia el exterior, como demuestra que el 58% de las firmas exportadoras mantengan su actividad hacia el exterior de forma regular.El liderazgo de Andalucía tiene en la provincia de Almería su principal fortaleza, ya que en el primer semestre de 2021 acaparó el 48% del total de las exportaciones andaluzas, con un nuevo récord histórico para llegar hasta los 1.946 millones de euros, que suponen también el 19,8% del total nacional.¿Cuáles son nuestras fortalezas? Según el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, “la pujanza en los mercados exteriores de las frutas y hortalizas de Andalucía siguen el ritmo de la industria agroalimentaria, consiguiendo de nuevo cifras de récord conquistando los destinos internacionales”.

Un éxito fruto de una consistente estrategia basada en la calidad y la innovación por la que el sector hortofrutícola andaluz, a pesar de las excepcionales circunstancias causadas por la pandemia, demuestra que, con esfuerzo y tesón, se puede mantener un liderazgo susceptible de ser aplicado al resto de los sectores productivos de la comunidad.

Además, destaca la reveladora contribución que realiza el hortofrutícola a la balanza comercial andaluza, “a la que aporta un superávit de 3.512 millones, que también es récord histórico, y con una tasa de cobertura del 716%, 318 puntos superior a la española, lo que significa que las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía multiplican por siete a las importaciones.

Por productos, en el primer semestre de 2021 lideraron las ventas los pimientos, con 529 millones, el 12,9% del total, y un incremento del 2,7%; seguido por las fresas, con 525 millones (12,8%) y un alza del 16,5%, el segundo mayor crecimiento entre los diez primeros productos; y en tercer lugar se situaron los tomates, con 407 millones (10%), cuyas ventas decrecieron un 5,7%.

En cuarto puesto, se encuentran los arándanos rojos, con 378 millones, el 9,3% del total, y un ascenso del 22,1%, registrando así el mejor crecimiento del ‘top’ diez; seguidos de las frambuesas, zarzamoras y moras, con 282 millones (6,9%) y una bajada de menos del 1,2%; los pepinos y pepinillos, con 280 millones (6,9%) y un descenso del 2,5%; y los dátiles, higos y piñas, con 244 millones en exportaciones (6% del total) y un alza del 4,8% con respecto al primer semestre del año anterior.

A continuación, se sitúan los melones y sandías y papayas, con 211 millones (5,2%) y un descenso del 10,1%; seguidos de las calabazas, con 211 millones (5,2%), que bajan un 2,8%; y los cítricos, con 197 millones (4,8% del total), que caen un 10,9%.

Finalmente, cabe reseñar, entre los primeros veinte productos, los crecimientos en ventas de los espárragos (16 grados), con 66 millones de euros y un alza del 34%; así como el de las coles (más del 37%), con 51 millones desde el décimo octavo puesto. Almería lidera las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía, con casi la mitad de las ventas (48%), que suponen 1.946 millones, gracias a un crecimiento interanual del 1,7%. Por su parte, la provincia que más eleva sus ventas en este periodo es Huelva, segunda en exportaciones, con un incremento del 6,5% hasta los 1.110 millones de euros, con respecto al periodo de enero a junio de 2020.

La tercera provincia exportadora de frutas y hortalizas fue Sevilla, con 286 millones (7% del total) y un ascenso del 5%, como segunda región en crecimiento; seguida de Málaga, con 277 millones (6,8% del total) y un descenso del 3,6%; Granada, con 123 millones (6,4%) y los mismos datos que en el primer semestre de 2020; Cádiz, con 123 millones (3%), que desciende un 1,3%; Córdoba (1,8%), con 74 millones y una bajada del 14,6%; y Jaén, con 4,3 millones de euros y una caída del 20%.

En el primer semestre de 2021, Europa copa los primeros diez destinos de las exportaciones del sector hortofrutícola andaluz en el exterior. El primer país al que Andalucía exporta frutas y verduras es Alemania, con 1.233 millones, el 30% del total y un avance del 3,9% con respecto al periodo de enero a junio de 2020; seguido de Francia, con 647 millones, el 15,9% del total y una subida del 3,3%. En tercer lugar se sitúa el Reino Unido, con 590 millones (14,5%) y un leve descenso del 0,2%; seguido de Países Bajos, con 417 millones, el 10,2% y un alza del 0,3%; e Italia, con 207 millones, el 5,1%, con un crecimiento del 4,2%.

Su sexto mercado internacional es Polonia, con 165 millones (4%) y una subida del 4,6% con respecto al primer semestre del año anterior; seguido de Portugal, con 118 millones (2,9%) y un ascenso del 15,1%, el mayor de los diez primeros destinos. En octava posición está Suiza, con 107 millones (2,6%) y un alza del 1,4%; seguida de Bélgica, con 100 millones (2,5%) y descenso del 4,7%; y Suecia, con 74 millones (1,8%) y un leve descenso del 1,7%.

Entre los primeros veinte destinos de las frutas y hortalizas andaluzas, destacan los crecimientos de otros países europeos como Hungría, que es ya décimo octavo mercado, con 19 millones en ventas y un alza del 114%, más del doble; Irlanda (14 grados) con 44 millones y un incremento del 41%; Eslovaquia, en el décimo sexto lugar, con 25,1 millones y un alza del 32%; y Noruega (17 grados) que sube un 27,1% hasta los 19,7 millones.

El producto que usted tiene en sus manos, por tanto, es una recopilación de lo que es el presente y el futuro agrícola de Andalucía. En él encontrará, además de un análisis pormenorizado de la importancia del consumo de hortalizas y frutas para mejorar la salud, todos los datos de la última campaña, los pueblos que son líderes con productos que los diferencian de otros, la agricultura de interior, los cultivos bajo plástico, las cooperativas, las alhóndigas, las opiniones de los protagonistas, la agricultura ecológica, los innovadores, la lucha biológica, los almacenes, la distribución... Un sector capaz de mover a toda Andalucía, en constante evolución, innovador y en pleno proceso de renovación. Una generación de luchadores para una agricultura compatible con el medio ambiente, altamente cualificada y en la vanguardia tecnológica, capaz de sobreponerse a todas las dificultades, que no son pocas. Incluso a las sobrevenidas, como el coronavirus. Pero saldremos reforzados.