Héroes a diario al traer el mejor alimento del mundo a pesar de las dificultades

Nunca antes había sido tan reclamado un alimento que reforzara el sistema inmunitario, un alimento que nos aportara salud por encima del resto de factores de elección de los consumidores como el sabor, aspecto, coste económico, facilidad a la hora de ingerirlo…durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y junio del 2020, y entre diciembre 2020 y marzo 2021, ese alimento que se alzó con el puesto número 1 del ranking fue el pescado fresco, y si además era pescado azul, mejor.

El miedo que toda la sociedad sintió en su piel hizo que deseáramos que, si el virus entraba en nuestras casas, al menos tuviéramos nuestras defensas preparadas para la batalla…y en ese momento el pescado estuvo en el punto de mira de toda la sociedad. Pero ahora había que pescarlo, venderlo, y que las personas lo pudieran recibir en sus casas en tiempos de confinamiento total. Aquí es cuando nuestro sector pesquero dio el “Do de Pecho”. La pesca en Almería consiste en pequeñas embarcaciones familiares donde el espacio de separación entre las personas es nulo, donde la humedad marina impregna mascarillas, ropa, manos, cara, y por tanto el vector de propagación no se puede contener. Nuestros pescadores tenían miedo, mucho miedo, porque además en cada barco hay varios miembros de una misma familia, y porque nadie quería que por su actividad laboral pudieran importar un germen a sus hogares…pero a pesar del miedo, ellos y ellas, sabedores de que eran momentos en los que había que estar a la altura, se echaron a la mar, con precarios EPIs, sin poder guardar distancias…tan solo tenían la prudencia y confiar en que todo iba a salir bien porque de entre todos los alimentos, el pescado no podía faltar en las mesas de la gente.

A mitad de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, en la lonja y en el muelle el panorama era de dudas y preguntas, de inestabilidad e incertidumbre…hubo barcos que detuvieron su actividad. Algunos tenían personas muy vulnerables en sus familias, y además, no había tanta demanda del producto como en condiciones normales (hostelería cerrada), así que bien organizados, había regular la actividad a la salida comercial. Hubo lonjas del Mediterráneo español que en los primeros días se tuvo que tirar completamente el pescado de la cinta de subasta porque no había compradores, y tras eso, decidieron cerrar hasta encontrar una solución. En Almería este punto nunca llego gracias a la tienda online que desde la Lonja ya llevaba más de 10 años funcionando…Del Barco a la Mesa se convirtió en el objetivo principal del puerto pesquero, gracias a la cual los pescadores de Almería encontraron una forma viable de dar salida comercial a sus capturas desde el minuto 1. La Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), que esta detrás de esta iniciativa, tuvo que modificar la logística y reinventarse. Los pedidos se multiplicaron en un 400%, se tuvo que incrementar la plantilla laboral cuando en toda España aparecían despidos, Ertes y cierre de empresas…tuvimos que mostrar una flexibilidad y adaptación instantáneas porque las restricciones, movilidad, horarios, y normativa iba cambiando a una velocidad de vértigo, tuvimos que adaptarnos no solo a lo que se marcaba para Almería y Andalucía sino también a la situación del resto de la península donde enviábamos los pedidos de pescado y marisco fresco, y tuvimos sobretodo que asumir que aunque nosotros siguiéramos al pie del cañón haciendo malabares para llevar el pescado fresco con esa nueva situación estresante, había otros servicios externos necesarios en nuestros envíos de pescado como la mensajería, que si fallaban, al final repercutía en nuestra imagen.

Fueron tiempos de vértigo, pero que nos ha mejorado a todos. Hemos conocido un aspecto solidario y muy comprometido en nuestros pescadores y trabajadores de lonja, y también en nuestros clientes. Además de continuar pescando en los peores momentos, estuvimos donando pescado a los más vulnerables, tanto al Banco de Alimentos como a la iniciativa “Juntos Cocinamos por ti” de Cruz Roja en Almería. Gracias a los pescadores muchísimas personas que se encontraron por primera vez teniendo necesidades alimentarias pudieron beneficiarse de proteína de primera calidad.

También hay que reconocer que la pandemia ha servido para que la venta online del pescado fresco de un salto evolutivo. El cliente era reticente a la compra de pescado por internet, si no se le veía la cara, “podían darles gato por liebre” …la necesidad imperiosa surgida en 2020 ha forzado que muchas personas que no contemplaban esta vía hayan descubierto y apostado por la compra del pescado almeriense en nuestra web, y tras el descubrimiento de lo fácil que es y lo bueno que esta, repiten. La pandemia ha servido para que esta posibilidad gane confianza entre los consumidores y se adapte a los tiempos actuales como en otro tipo de productos.

A pesar de todo lo demostrado en este duro año por nuestros pescadores, la realidad de la pesca no está ofreciendo un panorama favorable para estos héroes…han llegado normativas que están estrangulando la viabilidad de la pesca y la motivación de los pescadores. Es cierto que debemos asumir una actividad sostenible en el mar puesto que es el único camino posible para mantener unos océanos que nos aseguren los recursos y servicios que nos brinda, sinónimo de bienestar y riqueza, pero hace años que el sector pesquero almeriense empezó una singladura ejemplar y parece que no se le reconoce ni valora. Están cambiando aparejos de pesca por otros que mejoran la selectividad y reducen el impacto con el fondo marino, están comprometidos con las basuras marinas a diario rescatándolas de las profundidades y devolviéndolas a la cadena de reciclaje, están divulgando entre los menores su cultura marinera, están donando pescado a los más necesitados, están colaborando con la comunidad científica para mejorar el conocimiento en los retos actuales de nuestro ecosistema marino y nuestra pesca…en definitiva, el sector pesquero de Almería lleva un buen rumbo hacia la sostenibilidad, y así seguirá, pero necesita más apoyos entre los representantes políticos y una normativa realista que busque soluciones en vez de aniquilar esta actividad milenaria que da a Almería una seña de identidad marinera. La Política Pesquera Común diseñada en Bruselas establece que la gestión de la pesca debe cumplir con tres premisas, la sostenibilidad ambiental, la económica y la social, pero parece que aquellos que legislan dándole la forma concreta bajo planes de gestión se han olvidado de los últimos dos aspectos (económico-social), el futuro del pescador, de su trabajo y de su aportación a la economía local, hoy están en entredicho.

Mientras tanto, seguirán pescando el alimento más saludable del mundo para que toda la sociedad pueda mejorar su sistema inmunitario con nuestra aclamada dieta mediterránea y disfrutar de la cultura, gastronomía y el turismo a orillas del Mare Nostrum.