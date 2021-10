La resiliencia del sector hortícola almeriense

La incidencia de la pandemia en la economía española ha sido devastadora en términos de producto interior bruto y empleo, debemos dar gracias que nuestro sector se haya visto menos afectado que otros. El sector hortícola de Almería ha vivido una situación excepcional al igual que el resto de sectores económicos de España, no obstante, ha demostrado día a día que ha resistido las dificultades y ha mantenido la producción y comercialización de sus productos hortícolas con una potente logística y transporte, así como una adecuada organización y gestión de las más de cien mil personas que trabajan en este sector.La incidencia de la pandemia en la economía española ha sido devastadora en términos de producto interior bruto y empleo, debemos dar gracias que nuestro sector se haya visto menos afectado que otros. El sector hortícola de Almería ha vivido una situación excepcional al igual que el resto de sectores económicos de España, no obstante, ha demostrado día a día que ha resistido las dificultades y ha mantenido la producción y comercialización de sus productos hortícolas con una potente logística y transporte, así como una adecuada organización y gestión de las más de cien mil personas que trabajan en este sector.

Conocemos que el Producto Interior Bruto (PIB) tanto de España como de Andalucía y Almería ha disminuido en un porcentaje muy importante, y esta situación ha creado dificultades y tensiones económicas a lo largo del año 2021, en el que el sector hortofrutícola de Almería está en una posición consolidada para poder salir de una manera firme, de hecho, ha mantenido la totalidad de su producción y exportación, dando una respuesta ejemplar a toda la demanda de la distribución de alimentos.

En estos tiempos de coronavirus, ha sido crucial el valor que la sociedad ha vuelto a dar a la agricultura y ganadería, que estaba minusvalorado, por la función relevante que desarrolla. Nos ha ayudado a que sea más valorado por parte de los ciudadanos el sector primario.

Como todos los análisis y balances de campaña indicar que son generales y no describen situaciones particulares que han sucedido en las explotaciones agrícolas, todo depende de que haya comercializado las hortalizas justamente en un periodo de bajos o de altos precios, por la climatología existente en los momentos de la cosecha, por las características propias del invernaderos si son tecnológicamente más avanzados o no o por el sistema de comercialización utilizado. Por tanto, habrá situaciones en el que la campaña haya sido favorable para unos agricultores y para otros no. En esta campaña 2020-2021 la superficie invernada es de 32.200 hectáreas frente a las 31.700 hectáreas de la pasada, un incremento de 1,58% de la superficie invernada para esta campaña. La producción alcanzada en esta campaña ha sido de 4.095.370 toneladas, ligeramente superior a la campaña 2019-2020.

El precio medio de todos los productos hortícolas para 2020-2021 es de 0,63 €/Kg frente a los 0,64 €/Kg de la campaña pasada, prácticamente igual. Ha sido una campaña difícil con un inicio duro de muy bajos precios, aunque luego mejoraron los siguientes meses. En el caso de los cultivos de primavera como es sandía y melón, su campaña se puede calificar de pésima.

Sufrimos una fortísima presión de los supermercados a nivel europeo, con un doble rasero, por una parte se nos exige alta calidad, incrementar salarios, eliminación del plástico de los envases, etc... demandas que no llevan acompañadas una mejor cotización de las hortalizas, y ni siquiera una preferencia de compra con respecto a otros países. Las hortalizas almerienses tienen difícil conseguir precios suficientes en destino, la situación solo mejora con las especialidades y en la producción ecológica.

En cuanto al valor de la comercialización obtenido esta campaña, ha sido de 3.387 millones de euros, hemos sufrido una reducción del valor de comercialización de casi un 5%. El valor económico percibido por el agricultor para la actual campaña ha sido de 2.588 M€, lo que supone una reducción del 1%.

Por lo que respecta a la exportación de la pasada campaña 2019-2020, lo obtuvo un valor de 2.663 Millones de €, lo que supone un nuevo récord y una subida del 2,5% con respecto a la campaña anterior 2018-2019. En cuanto a las toneladas exportadas, podemos decir que se han mantenido estables, entorno a 2,7 millones de toneladas. Los datos de exportación para esta campaña van en la línea de la anterior, con todo probabilidad llegaremos a facturaciones y cantidades parecidas en 2020/21.

El cultivo que peor comportamiento tuvo en la pasada campaña de exportación fue el tomate, por las razones de la competencia de Marruecos, fue el producto que más disminuyó su valor en exportación, un 8,6%. Hemos de decir que, debido a estos valores tan negativos, en esta campaña 2020-2021, ha provocado que se reduzca la superficie de cultivo de tomate, factor que ha influido de manera negativa para conseguir el volumen y las toneladas que demandan nuestros clientes, ha habido una menor oferta almeriense de determinadas variedades de tomate debido a esa merma en la superficie de producción.

Desde la Delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se van a seguir desarrollando todas las actuaciones y medidas que sean necesarias para apoyar al sector hortícola de Almería, tanto en materia de ayudas y subvenciones a los productores, como a través de las líneas de ayudas a industrias agroalimentarias y a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), que se acercan ya a los 70 millones de €, y que son fundamentales para mejorar nuestra competitividad.

I+D+i

Sobre la I+D de nuestro sector, las principales líneas de investigación son la genómica y al biotecnología, cuyo objetivo son la investigación y transferencia de técnicas de mejora genética y biotecnología de plantas aplicadas a la resolución de problemáticas de la producción agraria, mejora genética que aumente la productividad de los cultivos, las resistencias a los estreses bióticos y abióticos y la calidad nutricional y postcosecha.

La semilla es una pieza clave en la maquinaria de la producción hortícola de Almería, la alta calidad de la semilla hortícola es una de las claves que posibilita llegar a producir hortalizas competitivas en los mercados europeos, Almería es referencia de la I+D en semillas hortícolas en el área del Mediterráneo y en los climas templados del mundo.

Hablando de futuro nos encontramos con el reto de incluir de lleno a nuestro sector hortícola en la economía circular, que sabemos se basa en tres líneas fundamentales, la eliminación de los desechos y la contaminación, hacer un buen uso de productos y materiales y regenerar los sistemas naturales. Este concepto está directamente relacionado con la bioeconomía.

Una horticultura más eficiente es posible con una producción que produzca más con menos recursos y con menos impacto. Es necesario gestionar los residuos generados de forma adecuada. De lo contrario, constituye un riesgo para la sostenibilidad económica, ambiental y social del actual modelo productivo. La consecución de la economía hortícola en la economía circular es la forma de posibilitar la coexistencia de seguridad alimentaria, expansión económica y soluciones respetuosas con el medio ambiente en apoyo de "cero residuos".

En este sentido, para asegurar nuestra competitividad en un futuro, debemos apostar por continuar por la línea de seguridad alimentaria que ya desarrollamos protegiendo nuestra reputación en los mercados internacionales, aprovechando las nuevas oportunidades que nos ofrece por ejemplo la agricultura ecológica.

Es de destacar un fuerte crecimiento de la producción ecológica en los invernaderos de Almería, disponemos actualmente de 3.875 hectáreas. El crecimiento ha sido muy importante en los últimos años, 4 veces más hectáreas de las que había en 2010.

Nos encontramos con una producción ecológica que ahora mismo no tiene competencia en Europa, ni en países terceros, por lo que debemos aprovechar esta situación para consolidar, para hacer prácticas rigurosas y eficientes, aquí tenemos una fortaleza muy importante que nos puede dar rentabilidad y facturación.

Así mismo, no debemos olvidar la producción de hortalizas en control integrado y control biológico, verdadera bandera de nuestra calidad, con un crecimiento de 1.300 hectáreas en esta campaña, lo que es una buena noticia para el sector ya que nos ayuda a mantener una elevada reputación de cara a nuestros clientes.

El Control biológico siempre ha tenido una influencia altamente positiva en la imagen de nuestro sector y ha garantizado en los últimos 15 años la calidad de nuestras hortalizas. Este año una superficie productiva en control biológico está entorno a 26.035 hectáreas, en las que hay que destacar la posición líder de pimiento que alcanza las 12.000 hectáreas, el 98% de su superficie de cultivo se realiza bajo estas técnicas. La clave del futuro es que nuestro sector se reforzará con la continua innovación tecnológica y comercial, que seguiremos desarrollando, así como con la adecuada gestión medioambiental, de esta modo fortaleceremos aún más nuestra reputación e imagen ante consumidores y clientes.