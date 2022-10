La agricultura familiar almeriense es un gran ejemplo para el sector

La provincia de Almería, tiene tanto que ofrecer que a veces se nos olvida la suerte que tenemos de haber nacido en esta tierra; en muchas ocasiones, olvidamos el carisma que desprende esta ciudad. Sin duda, Almería es un cofre donde sus agricultores y su marca de calidad son parte de su tesoro. Un territorio marcado por un modelo de agricultura familiar que se apoya en tres pilares esenciales: valor económico, social y sostenibilidad.

Con respecto al primero, no hay que decir que todo el mundo es conocedor de los resultados anuales que apunta el sector hortofrutícola almeriense, tanto en su facturación provincial como en su aportación total de la horticultura española; un liderazgo que ha alcanzado sin las subvenciones y ayudas que debería. Anualmente esta agricultura alcanza una producción entorno a los tres millones de toneladas de frutas y hortalizas, exportando cerca del 80% de su producción. Sin embargo, la importancia en la que radica esta agricultura familiar va más allá de lo económico; es un compromiso con la producción de calidad, ecológica, saludable, y con el medio ambiente.

Por otro lado, su valor social recae sobre dos cuestiones fundamentales: la incesable capacidad de nuestros agricultores y agricultoras para enfrentarse a cualquier desafío, y la carencia de un relevo generacional. Tenemos la ventaja de ser una provincia agrícola y ganadera que da empleo a miles de familias y que ha luchado contra adversidades como el clima y la escasez de lluvias, la falta de comunicaciones y el aislamiento, hasta llegar a ser un referente para otras regiones, e incluso países. No obstante, el milagro, como dicen, no es otro que el esfuerzo, la dedicación y el trabajo sin descanso; sin olvidar la permanente adaptación a las exigencias de los mercados, y la competencia desmedida de terceros países. Además, cabe recordar que mientras el mundo se paralizaba por un confinamiento, nuestra agricultura no se detuvo y fue capaz de intensificar su actividad para abastecer a todas esas familias que se encontraban en casa, algo que agravó a su vez el empleo y el desarrollo económico en la provincia.

En la misma línea, este sistema agrícola debe continuar implantando las mejoras demandadas por la sociedad, y esto solo puede llevarse a cabo con la inserción de las siguientes generaciones, jóvenes que aporten valores como la transparencia y el compromiso con las causas sociales y medioambientales. De hecho, el censo agrario de 2020 revelaba que la media agraria en Andalucía es de 60,45 años, siendo el 0,49% menores de 25 años y el 38,6% mayor de 65 años.

Si hacemos referencia a la tercera vertiente de este modelo de agricultura, hay que señalar que la Tierra se encuentra muy presionada por la actividad humana. Debemos extremar el interés por incrementar la sostenibilidad; y es ahí donde entran en juego los cultivos de Almería. Gracias a la renovación y la innovación constante a la que se ha sometido esta agricultura, puede constatarse a día de hoy como un ejemplo para el sector. Las innovaciones tecnológicas como el arenado; la incorporación de placas solares a los invernaderos; la eficiencia en el consumo de agua; las novedosas fórmulas de control biológico; la tendencia hacia una agricultura ecológica; o la implantación de sistemas de trazabilidad para la mejora de la higiene rural, son solo algunos de los rasgos que convierten a esta agricultura en una de las más eficientes a nivel mundial.

En definitiva, basándonos en la definición de agricultura familiar, el modelo almeriense no destaca solo por sus hectáreas, sino por la entrega de miles de familias productoras de estas frutas y hortalizas de calidad que cada día llegan a tu mesa. Da igual desde donde lo compres, la marca almeriense ha sido y es una apuesta segura.