Lluvia y sol son una combinación perfecta para un año con una buena cosecha de uva en Almería

Los viticultores de la provincia de Almería, tras el pasado año que vieron reducida su producción en un 20%, en este 2022 se han encontrado con dos aliados, el sol y la lluvia, que han hecho su trabajo y la vendimia ha sido buena, superando en algunos casos el 30% de lo obtenido en 2021. Almería siempre mira con buenos ojos las esperadas precipitaciones en una tierra con tantas horas de sol y con tan pocos momentos de lluvia pero la primavera de 2022 fue diferente. “Nunca llueve a gusto de todos” así que los agricultores dedicados al cultivo de almendra tuvieron que sufrir una pérdida de gran parte de la cosecha por estas precipitaciones pero para la vendimia esas lluvias beneficiaron y así lo comenta Juan Pérez, viticultor de tercera generación y gerente de Bodegas Perfer en Uleila del Campo “es un año bueno. El agua caída vino muy bien a la cosecha”.

Aunque todavía queda un largo proceso hasta que el vino llegue a nuestras mesas, si que este viticultor se muestra esperanzado en que sea un buen año de excelentes vinos “vamos a empezar el proceso con una uva de gran calidad, así que confiamos en que los vinos serán también muy buenos”. Juan Pérez vive con ilusión año tras año la vendimia en las 42 hectáreas que tiene dedicadas a los caldos de Bodegas Perfer. La pandemia supuso un parón en la exportación de los vinos, una parada en el camino de la que aún no se han recuperado “perdimos distribuidores que no hemos recuperado. Afortunadamente en la provincia de Almería ha aumentado un 50% la demanda y aunque eso no ha compensado la falta de exportación, estamos contentos porque en nuestra provincia se está valorando nuestros vinos".

Uno de los productos que ha perdido el tirón que había conseguido en años anteriores ha sido el considerado como vino azul, del que se llegó a vender más de medio millón de botellas, “cifras ahora impensables. Teníamos una gran demanda del extranjero y ésta ha caído”. Juan Pérez no cae en la desesperanza y sigue trabajando para conseguir caldos de calidad que sean reconocidos y aceptados por los consumidores, una de sus últimas gratificaciones ha sido el premio Mezquita 2021 para su vino Generación, de edición limitada que preparó en honor a su padre con la dedicatoria: “Para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes crear algo nuevo”.

Este viticultor confía en que, nuevamente, con las uvas recogidas este año podrá conseguir vinos de calidad como Generación. En esta línea el sindicato agrario Asaja se ha pronunciado y apunta que la cosecha de vino de este año se presenta dominante tanto en calidad como en producción. “Se tratan de unas excelentes previsiones para la uva de vino de la provincia, procedente especialmente de la comarca vitivinícola de la Alpujarra Almeriense donde se aglutina el mayor número de hectáreas” y agregan: “las altas temperaturas veraniegas durante el día, y en especial el descenso de temperaturas que oscila los 17-18º en las noches, han permitido que la maduración se produzca de forma lenta, permitiendo mejorar los rendimientos y por defecto, la calidad de la uva”.