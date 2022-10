Razones para estar muy orgullosos

El valor de lo nuestro. No me puede gustar más el título del anuario 2022 sobre todo porque olvidamos con demasiada frecuencia que lo nuestro, sí, lo nuestro, lo español, vale, claro que vale y mucho, pero desgraciadamente, las mas de las veces, no nos sentimos orgullosos de ello y sin embargo tenemos muchas y muy buenas razones para estarlo.

Pongamos el foco en nuestra agricultura y hablemos por ejemplo de la agricultura de Murcia y Andalucía.

Agricultura murciana

La agricultura de Murcia ha cambiado en las últimas décadas. La apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías, la especialización del sector o por el compromiso medioambiental ha contribuido a que el sector sea un referente a nivel mundial de modelo productivo eco eficiente.

Artífices de este logro han sido una nueva hornada de agricultores-emprendedores cuyo compromiso hacia la economía circular, recuperación y reutilización de los subproductos, contribuyen a disminuir el impacto medioambiental.

Y no se quedan ahí. Otro de sus objetivos es el aprovechamiento del agua mediante la automatización del riego, los sensores de humedad y el uso de aguas residuales urbanas consiguiendo reducir la huella hídrica de la agricultura. La energía solar les ha permitido abaratar costes, reducir consumos y reducir la emisión de gases efecto invernadero.

Han apostado por las nuevas tecnologías implantando la agricultura de precisión, usan la geolocalización, inteligencia artificial, digitalización de los procesos productivos, controles telemáticos, grado de maduración del fruto….y todo esto les permite gestionar el suelo, el agua, la nutrición, la protección de cultivos, etc.. de manera individualizada.

Entenderán por qué la Región de Murcia es un referente internacional de buenas prácticas para preservar y mantener nuestros recursos naturales.

Agricultura andaluza

Y vayamos ahora a la agricultura de Andalucía. Si yo tuviera que definir con una sola frase a la agricultura de Andalucía, diría sin lugar a ninguna duda que es el modelo de la Dieta Mediterránea, que como ustedes bien saben, fue declarada Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Este modelo de alimentación saludable y sostenible que se encuentra en las principales producciones agroalimentarias y pesqueras ligados al legado cultural y gastronómico y que forma parte de la tradición de esta tierra.

Y al hilo de ese modelo, hay que decir también que Andalucía, la mayor potencia agroalimentaria de España, se consolida como la región europea líder en agricultura ecológica con el 23,5% de la superficie agraria, lo que supone 14 puntos por encima de la media española que está en un 11%. Mencionar en este sentido el incremento del 12,5%, en solo dos años, de la superficie de producción ecológica en cultivos de invernadero, hortícolas y frutos rojos.

No quiero ni debo dejar de mencionar el esfuerzo de los ganaderos andaluces, en contra de lo que mucho “indocumentado” piensa, por ser guardianes de los ecosistemas y los mayores y mejores aliados del medioambiente.

Andalucía tiene un gran desafío, al igual que otras regiones de España, el relevo generacional en el campo y así fijar la población rural y se y me consta que lo logrará. He visitado suficientes explotaciones agrícolas y ganaderas para haber visto como hijos y nietos de sus propietarios se preparan para seguir los pasos de sus mayores porque, aún pudiendo seguir otros caminos, eligen el campo porque lo aman con letras mayúsculas y eso junto a la innovación y cualificación que sin duda traerán consigo, es lo mejor que le puede pasar a ésta nuestra Andalucía.