Aceituna Aloreña de Málaga: primera aceituna de mesa de España con DOP

La Aceituna Aloreña de Málaga es la primera aceituna en España en obtener el sello de Denominación de Origen Protegida (DOP). Esto se debe, entre otras cuestiones, a la diferenciación del producto, su vinculación con su origen, y la tradicionalidad del proceso.

Siglos de tradición atesoran la elaboración de la aceituna Aloreña de Málaga. Cada año, la campaña se inicia en el mes septiembre, y finaliza a mediados de octubre o principios de noviembre. La recolección se realiza de forma manual mediante la técnica de “ordeño”, lo que permite seleccionar las aceitunas de mayor calibre y mejor aspecto. Posteriormente, en las industrias, son partidas y conservadas en salmuera. La denominación de origen incluye tres estilos de elaboración que se definen en esta parte del proceso productivo: las Verdes Frescas, que se conservan en cámaras frigoríficas durante un tiempo mínimo de tres días; las Tradicionales, que se conservan a temperatura ambiente durante un período mínimo de veinte días; y las Curadas, que se conservan también con ácido acético y durante un periodo mínimo de tres meses (en éstas, el partido se realiza tras el periodo de conservación). Estas pequeñas diferencias en la conservación de las aceitunas aloreñas, originarán diferentes grados de maduración y amargor en las mismas, algo que se podrá apreciar en su color, olor, aroma y sabor.

Tras este proceso, totalmente natural y artesanal, son aliñadas con hinojo, tomillo, ajo y pimiento, típicos de la zona que le dan un característico aroma y sabor.

La mayoría de los olivares son pequeñas explotaciones familiares, lo que facilita el control de su trazabilidad, que continúa en las industrias aderezadoras con DOP.

Para garantizar la seguridad alimentaria del producto, así como también, para la continua mejora de la calidad del mismo, el proceso de producción descrito se ha adaptado a las normativas actuales que han permitido producir un producto seguro.

Dado su escaso contenido en oleuropeína (polifenol), componente antioxidante detectado en boca como sabor amargo, estas aceitunas no necesitan tratamiento con sosa cáustica, de ahí que se endulcen únicamente con agua y sal, conservándose así la textura fibrosa del fruto fresco y una alta proporción de nutrientes, destacando la alta proporción de ácidos grasos insaturados, con efectos cardioprotectores e hipotensores, una elevada concentración de fitoesteroles, que ayudan a reducir el colesterol, así como poseen todos los aminoácidos esenciales, que no pueden ser sintetizados por el organismo humano y necesarios para el correcto desarrollo de diversas funciones del mismo. De igual forma, poseen una alta variedad de vitaminas (A, B6, C y E) y minerales (Fe, Mn, Zn, K, Ca, Na).

El Consejo Regulador de esta Denominación de Origen certifica el producto según su proceso de producción, transformación y envasado en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 y el Reglamento de esta DOP. Garantizándose así la calidad y autenticidad de esta aceituna, vinculadas estrechamente a su origen de producción. Busca el sello de la Denominación de Origen para asegurarte su calidad y origen.

Las condiciones climatológicas han marcado la campaña actual, ocasionando una reducción considerable en la misma. En cuanto a la próxima campaña, dichas condiciones continúan afectando en gran medida a nuestro olivar, que presenta una campaña adelantada con una previsión aún por definir.