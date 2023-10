Agua y sostenibilidad

Almería y agricultura son un binomio conocido dentro y fuera de nuestras fronteras: pero, lamentablemente, la inestabilidad en los precios en origen o la falta de agua, han vuelto a formar parte de la actualidad del sector agrícola almeriense, principal motor económico de la provincia, que ha visto mermada la producción, y se ha enfrentado a una notable subida de costes, registrando precios récord en el mercado.

Para que la horticultura de Almería supere los contratiempos actuales y logre aumentar la competitividad y reafirmar su liderazgo, para seguir diferenciando nuestras producciones por su calidad y sostenibilidad, necesitamos que además de ser una agricultura sostenible sea sostenida en el tiempo.

La actual situación hídrica de la provincia se puede calificar como de muy complicada, necesitamos agua. Una agricultura sostenible necesita de un consumo responsable de agua y en el uso racional de los recursos hídricos, el agro almeriense es un ejemplo del que forman parte las nuevas tecnologías para riego que contribuyen sin duda a hacer frente a nuestro déficit histórico.

Aprovechar cuanto tenemos a nuestro alrededor para avanzar y superar las adversidades, es responsabilidad de todos, una mejor gestión de los recursos naturales. Vivimos en una tierra afortunada, con el mayor número de horas de sol al año de toda Europa. Debemos aprovechar esa ‘fortuna’ y ser un ejemplo en energía produciendo energías renovables que permitan el autoconsumo.

En esta línea, desde la Cámara de Comercio hemos impulsado recientemente, con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería, la Comunidad CEL Toda Almería, modelo de gestión que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, y que los convierte en actores principales de este modelo energético, que contribuye a la estrategia global y local de descarbonización.

Para ello, desde la Cámara de Comercio hemos venido trabajando con ayuntamientos de la provincia y estructuras comarcales de desarrollo desde diciembre pasado, en el impulso de acciones orientadas a la transición energética, un paso esencial e imprescindible teniendo en cuenta especialmente, las amenazas del cambio climático.

En la actualidad, la Comunidad Energética ‘Toda Almería’, impulsada por la Cámara de Comercio, continúa creciendo en número de municipios adheridos y de socios privados, que entienden a la CEL Toda Almería como el proyecto pionero en Almería que permitirá reducir y estabilizar el coste energético a través de la instalación de placas fotovoltaicas en espacios municipales de las localidades participantes. De esta manera, se estima que estos ayuntamientos adheridos en tiempo y forma podrán reducirse entre un 25% y un 30% la factura de la luz, en beneficio de la ciudadanía, así como del Medio Ambiente.

Desde la Cámara de Comercio estamos muy satisfechos por la creciente respuesta a esta iniciativa como un nuevo modelo que permitirá generar importantes beneficios económicos y sociales para los ciudadanos y empresas del conjunto de la provincia.

Y es que, tras su integración en ‘Toda Almería’, los ayuntamientos, una vez puesto en marcha el proyecto, podrán comenzar a generar su propia energía, beneficiando a ciudadanos y empresas, usuarios finales de la iniciativa, quienes, gracias a esta generación, distribución y almacenamiento de energía, también verán reducida su factura de luz en los mismos porcentajes.

Por último, y no menos importante, me gustaría hacer hincapié por su interés para el transporte de mercancías en que no podemos permitirnos el aislamiento ferroviario. No podemos perder de vista nuestro objetivo: la conexión con el Corredor Mediterráneo.