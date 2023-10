Horticultura o cómo flotar en una mar de contingencias

La horticultura nacional se caracteriza por su fuerte capacidad de adaptación al cambio. Los últimos acontecimientos, como la inflación, el aumento de tipos, la sequía, las nuevas tipologías de cadenas de suministro y, como no, la guerra de Ucrania, son variables que nos están complicando la gestión del día a día; no hacen más que continuar con la situación de incertidumbre que cumple ya casi 4 años. De todas estas situaciones se está saliendo con la cabeza alta. Nada, hasta ahora, ha impedido que la producción fluya. Todo esto hace pensar que cualquier coyuntura será soslayada de igual manera. Si algo están aprendiendo los clientes, es que Almería, como proveedor, siempre responde. Este es el punto fuerte del sector que nos diferencia de la competencia.

Sí es cierto que en los últimos años se aprecia una leve caída en la producción. El menor volumen es algo que viene sobrevenido por múltiples causas: 1) los aspectos meteorológicos muy cambiantes que hacen que la cosecha sufra alteraciones fuertes; 2) la tendencia hacia variedades con más sabor y menos productivas; 3) la aplicación de la legislación europea que ha reducido drásticamente el uso de fitosanitarios en campo, por lo que las cosechas se ven más afectadas por plagas; o incluso, 4) el abandono de la actividad productiva como consecuencia del aumento de costes de producción (en 2 años, un 30% de incremento en los coste de campo).

Por un lado, si los agricultores han conseguido mayores ingresos en este “infierno” es debido a que, en caso contrario, se veían abocados al cierre. Los clientes comprendieron que esta era una razón de peso, y por tanto mejoraron sus ofertas. Por otro lado, los factores meteorológicos adversos (y la afectación de la oferta) es lo que ha provocado también que se genere un beneficio extra puntual. Es curioso cómo los medios sólo se acuerdan del campo cuando la inflación de los alimentos repunta. Sin embargo, en agricultura, los precios tienen una variabilidad altísima: lo que hoy es blanco mañana es negro. De hecho, si comparas los ingresos de los agricultores hortícolas en términos reales (descontando la inflación), se está ganado hoy lo mismo que se obtenía en 1996. ¿A qué persona le gustaría tener un salario idéntico al que empezó a tener al inicio de su carrera laboral? Estoy seguro que ningún consumidor, en destino, sabe que hubo alerta en el sector en esta misma campaña (noviembre de 2022) por los bajos precios de la berenjena, algo que se repitió a finales de abril; o que los precios del pepino en primavera llegaron a pagarse, al agricultor, por debajo de 0,15 €/kg.

A todo lo dicho debemos unir el factor aleatorio. El sector ha podido sortear estos años, con buenos datos medios, gracias a ciertas eventualidades externas que le han influido de manera indirecta y positiva en el balance. No olvidemos que lo que afecte a la oferta internacional tiene repercusión en el sector nacional, o almeriense. Hay que recordar que Almería destina el 68% de su producción a mercados exteriores. Al final, la cosecha de invierno norte europea, basada en calefacción y luz artificial, se vio mermada, aunque la situación no fue tan mala como se preveía. Los precios del gas no estuvieron tan altos en invierno y esto ayudo a contener los costes de estas producciones; de hecho, está animando a los agricultores para el curso que viene. Marruecos en determinadas semanas tuvo que reducir los envíos al exterior para evitar el crecimiento de la inflación local. También se vio afectada por una fuerte presencia de plagas y, como no, por la sequía. Al final, todos estos acontecimientos afectaron al precio internacional y, por supuesto, al de España, tanto al del agricultor como al consumidor. Es importante que la presencia de producción nacional propia ha contenido la inflación de los alimentos más que en otras plazas europeas: Francia, Alemania o Reino Unido. De hecho, en este último país, en determinadas semanas, los lineales quedaron vacíos, fundamentalmente porque los supermercados se negaban a aceptar la nueva situación de carencia general de la oferta que implicaba pagar mejor a los proveedores. Se pone de manifiesto la importancia de mantener una base productiva propia para no dejar nada al albur que supone comprar a proveedores terceros, poco fiables.

Acabo como empecé. Sin duda la capacidad de adaptación demostrada por las empresas hortícolas nacionales ha sido un punto clave para poder crecer en tiempos de incertidumbre; para flotar en una mar de contingencias. En cualquier caso, en la campaña próxima aparecen nuevas dudas a las que habrá que responder, por ejemplo: la vuelta a la normalidad de los cultivos en Países Bajos, la fuerte tendencia de crecimiento de la oferta del norte de África, o la posible recesión económica en países muy relevantes para nosotros, es el caso de Alemania. La escalada de costes, que llevó a cerrar el ciclo pasado con un incremento del 26%, finaliza la presente sólo con un aumento del 4%. Los costes de la energía, fertilizantes, o gasoil, se encuentran ya muy por debajo de los existentes un año antes. Por ahora, los costes dejan de ser un problema a la espera de comportamientos futuros. ¿Estamos ya a salvo? Me temo que no. Qué novedad.