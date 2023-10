Manos a la obra para colaborar con la agricultura y ganadería extremeña

Extremadura se define por sus sectores agrícola y ganadero. No se puede entender nuestra región sin ellos pues nuestra economía y territorio rural dependen de su prosperidad. Por ello, tenemos nuestro foco puesto en conseguir que nuestras explotaciones sean rentables, ya que es la manera de asegurar el relevo generacional y el futuro de nuestro campo.

El enorme potencial de nuestro sector agroganadero es indiscutible así como su capacidad de crecimiento, tecnificación y desarrollo pero se ha encontrado en los últimos años con muchas dificultades en el camino como los altos costes de producción, la guerra en Ucrania y, sin lugar a dudas, la sequía que tantos inconvenientes está causando a nuestros productores.

Es por ello que, desde nuestra llegada al Gobierno de la Junta de Extremadura este verano, nos hemos puesto manos a la obra para agilizar las ayudas pendientes y que éstas lleguen cuanto antes a sus beneficiarios. Además, estamos tratando de buscar nuevos apoyos que palien la situación actual.

Por otra parte, la nueva PAC también está siendo objeto de numerosas reivindicaciones por parte de agricultores y ganaderos porque éstos no pueden soportar todo el coste de la protección medioambiental. Es por ello que en cada ocasión que he tenido de hablar con el sector les he trasladado el mismo mensaje, voy a pelear por una modificación de la PAC; los eco-regímenes deben tener un carácter incentivador y no penalizador para alcanzar los objetivos buscados.

La apuesta por hacerla más verde está cayendo sobre los hombros de agricultores y ganaderos por lo que la rentabilidad del sector agrario quedan relegadas a un segundo plano; cuando la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos de los que depende la seguridad alimentaria de la población.

Nuevos retos

Altos costes, sequía y nueva PAC son algunos de los nuevos retos a los que se enfrentan nuestros agricultores y ganaderos y deben tener por seguro que vamos a estar a su lado porque su éxito es el de toda Extremadura.

Para ello, además estamos trabajando para hacer las instalaciones de la Consejería en Mérida más accesibles para que puedan realizar sus trámites o consultas con menos restricciones que las impuestas hasta ahora, pero siempre respetando las normas de seguridad del Organismo Pagador.

Como nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura soy consciente de que son numerosos los desafíos que tenemos por delante pero estamos manos a la obra porque nuestro objetivo es poner al sector agrícola y ganadero extremeño en el lugar que le corresponde siendo un pilar económico fundamental de la economía regional y vital para el territorio rural.