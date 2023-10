¿Cuál es el secreto del sector primario?

Algo más de un año llevo en la sección de Finanzas y Agricultura (con dos anuarios ya a mis espaldas) y ya estoy totalmente enganchado al sector primario de nuestra economía. Su capacidad de resiliencia, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo... ¿Cuál será su secreto? No hay algo en concreto, es un todo.

Desde el pequeño agricultor, ganadero o pescador hasta la gran cadena de distribución, desde el bicho que contribuye a que se erradique la plaga hasta la inimaginable maquinaria que hace falta para transformar el agua salada en dulce y apta para el riego o para el día a día de las personas. Es un todo en conjunto, una cadena que funciona a las mil maravillas porque todos creen en este milagro que ha hecho de una pequeña provincia, olvidada históricamente por las autoridades en el sureste español, la Huerta de Europa, la reserva del cordero segureño y de la gamba roja.

Mira que el año ha sido complicado. Pasamos la pandemia y como si fuera otra broma pesada, la guerra de Ucrania para pisotear más la economía. Costes disparados, insumos a precios de oro... Un peso más en la mochila que ha obligado a los productores a coger la calculadora y hacer auténticas virguerías. Claro, tampoco hace falta que les diga lo que la sequía y el cambio climático supone especialmente para la agricultura y la ganadería, pero también por la pesca por el aumento de la temperatura de los mares. Frente a ello, más afán, más fe.

Terracultura e Infoagro, regresan las ferias Sin duda, han sido de los eventos más destacados de la presente campaña. Pandemia de por medio, Terracultura volvía de forma presencial a Chirivel y atraía a varios miles de agricultores a la Comarca de los Vélez. La Feria Nacional de Maquinaria y Productos Agrícola fue un auténtico éxito el pasado mes de abril y mostraba los últimos avances en maquinaria agrícola, además de la producción ecológica de la zona norte de la provincia almeriense. Destaca especialmente la almendra ecológica, que comenzará a ser exportada este año a China. Semanas después, el turno era para Infoagro Exhibition, una suerte de Fruit, más humilde pero muy bien organizada. Las empresas almerienses tuvieron su atalaya donde mostrar sus últimas novedades, además de poder celebrar cientos de reuniones con sus principales clientes. Y homenajes, porque la organización se acordó de los más veteranos del campo almeriense.

Oye, y la campaña que al final se ha saldado con nota. No ha tenido los precios de la anterior, pero bien buenos que ha sido. Algo debe de tener el agua cuando la bendicen.

Yo apuesto por la calidad, porque en Almería se produce un producto que es de lo mejor que hay en el mercado. Y sé que no me equivoco en lo que digo, porque he visto con qué esmero se trata la materia prima y luego, cómo no, también lo he probado. De hecho, cada día está más presente en mi dieta la hortaliza y el pescado y la carne de primera calidad. Eso sí, el Gobierno podía echar una mano en la rebaja de la cesta de la compra. Mientras sí, mientras no, consuman productos de la tierra, lo agradecerán.