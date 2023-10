El sector pesquero: motor social, económico y medioambiental

La actividad pesquera mueve actualmente casi 9.000 barcos de pesca, con una edad media de 35 años y con más de 32.000 personas a bordo de los buques pesqueros. Si tenemos en cuenta que cada empleo en un buque crea entre 4 y 6 en tierra, nos hacemos una idea de la importancia de esta actividad.

El sector pesquero español es de los más profesionalizados del mundo. Por desgracia, desde el año 2010, uno de cada diez barcos que se ha desguazado, o ha pasado a paralización definitiva ha sido español, en concreto gallego.

Esto demuestra el gran esfuerzo que la pesca española está haciendo para poder adaptarse a las exigencias normativas que Europa nos impone. Unas exigencias normativas que sólo miran la preservación medio ambiental y nunca los aspectos económicos y sociales, a pesar de que la actual política pesquera común hace hincapié en los tres aspectos, no sólo en la preservación medioambiental.

Otro de los hándicaps con los que cuenta el sector pesquero es el aumento de burocracia, que ha hecho que muchos armadores tiren la toalla, perdiendo así a grandísimos profesionales y no pudiendo conservar una hegemonía pesquera que vemos menguado año a año. Las normas europeas impuestas en los últimos años han hecho que mucha gente opte por vender el barco a un país tercero desde que la paralización definitiva está cerrada, el 2017 fue el último año.

Gestión de las pesquerías

En Europa la gestión de las pesquerías se hace de dos formas distintas. En el Cantábrico, Atlántico, Canarias y apenas 2 especies en el Mediterráneo por cuotas de pesca que deciden los científicos europeos a través de una institución europea que se llama ICES y que en base a los estudios hechos por parte de cada instituto científico nacional en los diferentes Estados Miembros hacen una recomendación de cuanto se puede pescar de cada una de las especies que tienen topes de captura. Luego, a mediados de diciembre de cada año, en el Consejo de ministros de Pesca de Europa, se establecen las cuotas de pesca teniendo en cuenta otros aspectos además del biológico.

La otra forma de gestión de pesquerías es por esfuerzo. Esto sucede en el Mediterráneo para la mayoría de las especies. En esta forma de gestionar la pesquería lo que se permite es ir un determinado número de días al año a pescar.

El MAP del Mediterráneo, que obliga a una reducción del esfuerzo pesquero de hasta el 40%, como dice la norma que lo regula y que el comisario ha olvidado. Le hemos pedido un estudio científico del estado de esa cuenca marítima después de 4 años de implantación de este plan y se ha negado sistemáticamente escudándose en que hay que llegar primero a la reducción del 40% del esfuerzo pesquero y luego se hace el estudio. Ahora mismo hay barcos de arrastre del Mediterráneo con 110 días de pesca y no hay actividad empresarial que sea sostenible con tan pocos días de trabajo.

Por otro lado, hemos visto que desde el año pasado, desde el Golfo de Cádiz hasta el litoral irlandés, nos ha impuesto una veda a la pesca de fondo. Se trata de una protección de especies marinas vulnerables, VMS en sus siglas en inglés, y lo que se pretende es proteger especies de fondo que son delicadas en su biología en donde las hubiera o pudiese haber. Es decir, protegen por si acaso. Esta norma es un despropósito de principio a fin explico el porqué.

Que prohíban en donde hay, es lógico. Lo irracional es prohibir en donde pueda haber, lo primero. Segundo, las especies que intentan prohibir son especies de lento crecimiento como el coral de aguas frías, y yo me pregunto… si llevamos pescando en esas zonas desde hace más de 8 décadas y sigue habiendo corales de aguas frías, ¿no será porque no les afectamos? En tercer lugar, se utilizan para este cierre datos del año 2011… si España ha enviado datos del 2021 y la flota española, al igual que la europea, nada tiene que ver, ni en número de barcos ni en tecnología pesquera. En cuarto lugar, han intentado prohibir esa zona al arrastre de fondo y para eso han prohibido las artes de fondo, afectando así al palangre de fondo que es el arte de pesca más sostenible y respetuoso con el fondo marino, pues un anzuelo no hace daño ninguno y para sostener a este arte de pesca sujeto al fondo se utilizan piedras de 15 cm de lado que tocan el fondo cada 150 o 200 metros. Un auténtico despropósito.

Además, debemos tener en cuenta que las normas europeas son normas base y que existe la regionalización, palabra muy bonita que debería de adaptar la norma a la idiosincrasia de cada zona y que los países miembros suelen utilizar para endurecer, lo mismo sucede cuando la norma llega a las comunidades autónomas y estas tienen las competencias transferidas.

Tenemos una flota muy profesionalizada, suministramos un alimento sano y saludable y debemos de cuidar el sector. Los representantes tenemos la obligación de hacerlo y velar por mantener esta forma de trabajar y de vivir. Tenemos además la obligación de transmitir los valores de compañerismo, ayuda y resiliencia que siempre han caracterizado al sector pesquero español.

Quiero terminar recordando que a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos cada día los pescadores tenemos el mejor trabajo del mundo, en ninguno se respira un aire tan puro ni se pueden ver amaneceres más hermosos.