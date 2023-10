Por una sostenibilidad rentable en las almazaras

Tiempos convulsos para el aceite de oliva, en una campaña de la que no se tiene antecedentes históricos en cuanto a producción se refiere. Las condiciones climáticas están mermando sustancialmente la producción de aceite de oliva y la futura campaña se presenta en condiciones semejantes a la actual. La escasez de producción no solo afecta a las rentas de los agricultores, sino que desincentiva el consumo debido al incremento de precios que conlleva la reducción de la oferta, lo que acerca a las almazaras y envasadoras a la situación límite de procesar un volumen de producto que haga frente a los costes fijos de la empresa y, en particular, al mantenimiento de los puestos de trabajo.

A este respecto, hay que sumar el incremento en los costes efectivos de producción que, desde la campaña 21/22, aflige a las almazaras debido a un incremento sin precedentes del coste de la energía, que ha afectado como una reacción en cadena a los costes de producción de proveedores de materias auxiliares, con el consiguiente incremento de esta partida clave de la cuenta de explotación. Y por si no es suficiente, el sector se enfrenta a un incremento injustificado de las cargas administrativas asociado a una Ley de la Cadena que está causando graves perjuicios a esta rama de la transformación en aras a la consecución de una mayor transparencia; eso sí, solo para el 40% del sector, ya que el 60% restante está exento de su cumplimiento.

En este contexto, los cambios en el comportamiento de consumidor, junto con la creciente presión por parte de las políticas europeas y nacionales, dirigen al sector fabricante de aceite de oliva por el sendero de la sostenibilidad en su estrategia empresarial. A mediados del siglo XX, emergía el concepto de responsabilidad social corporativa en las empresas, y con la llegada del siglo XXI, parece claro que una empresa sostenible debe de ser económicamente factible, ambientalmente responsable y socialmente provechosa. Desde entonces, se empiezan a incorporar nuevas tendencias e inquietudes en el comportamiento de los consumidores. Ya no se trata de producir más a cualquier precio, sino de tener en cuenta otros valores relevantes para el consumidor como es el origen, recursos naturales empleados para la obtención del producto final, insumos utilizados, compromisos de la empresa con la sociedad o respeto al medio ambiente. Estos aspectos, que han sido incorporados poco a poco en las políticas de la Unión Europea, han dado lugar a estrategias y compromisos recogidos en documentos como el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Directiva (UE) 2022/2464, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. o más recientemente, en la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza. En todos los casos, lo que se persigue es la sostenibilidad de la actividad de las empresas, es decir, conseguir los objetivos de la sociedad actual sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Pero, ¿es rentable la sostenibilidad? ¿Es importante el tamaño de la empresa? ¿Son 100% aplicables las políticas de la UE?

El modelo de sostenibilidad en sus tres vertientes debe ser implementado en las empresas con el firme convencimiento de su función en el desarrollo del plan estratégico de las mismas. No debe ser considerado como algo accesorio que hay que tener para lavar la imagen de la empresa (greenwashing/ socialwashing) o para cumplir con la normativa de turno. Debe aplicarse de manera transversal en sus políticas, y tiene su lógica: desde el punto de vista económico, si la empresa es más eficiente en el uso de inputs necesarios para el proceso productivo, conseguirá una reducción de los costes de producción que, finalmente, quedará reflejada en su cuenta de resultados. Desde el punto de vista social, si la relación con los trabajadores, el trato hacia ellos, a sus familias y a la sociedad afectada por la actividad, es más empático, la empresa conseguirá mejores rendimientos en el trabajo y, por tanto, aumentará la productividad con una consecuente repercusión en sus ingresos. Finalmente, desde el punto de vista medioambiental, si la empresa incluye políticas respetuosas con el medio ambiente y las comunica de forma adecuada, con toda seguridad, despertará el interés del consumidor que preferirá comprar un producto que minimiza el impacto ambiental en su proceso productivo, lo que incrementará las ventas de producto y, por tanto, sus ingresos. Por tanto, la respuesta a la primera pregunta es positiva, la sostenibilidad es beneficiosa, aunque se requiere un respaldo de capital importante para implementarla.

No hay que olvidar que la tecnología para incorporar mayor eficiencia en el proceso productivo es cara y su implantación conlleva grandes inversiones que la empresa tiene que acometer, por lo que una almazara con dimensiones de PYME puede tener ciertas dificultades para asumirla. Asimismo, la sostenibilidad de la gobernanza también puede suponer un claro esfuerzo económico por parte de las almazaras. Es por ello que, para integrar la sostenibilidad en el plan estratégico de una empresa en general y de las almazaras, en particular, se necesita un buen colchón financiero que soporte los costes derivados de sostenibilidad. La situación actual no es precisamente la de mayor bonanza, pues a día de hoy, como ya se ha mencionado, las almazaras desconocen si serán capaces de cubrir sus costes fijos. Por tanto, y en respuesta a la segunda pregunta, existen dos variables fundamentales para la implementación de modelos de sostenibilidad en la política de una empresa, el volumen de producción, que debe estar asegurado y la financiación, que debe ser suficiente para acometer las inversiones necesarias en esta materia. Sostenibilidad si, por supuesto, pero garantizando la sostenibilidad económica de la empresa, es decir, garantizando su actividad económica en el largo plazo.

En cuanto a los compromisos de las Administraciones Públicas, no dejo de pensar que cada vez hay más personas en el mundo que hay que alimentar. Hemos visto cómo un conflicto bélico ha puesto en jaque el sistema alimentario (y el suministro energético) de la UE, y en el campo, las crecientes restricciones en el uso de plaguicidas químicos que se desprenden del pacto verde europeo, no acompañadas de soluciones alternativas no químicas, en especial biológicas, originan escenarios de falta de herramientas para el manejo de problemas fitosanitarios claves de nuestros cultivos. Más allá, muchas estrategias agronómicas y culturales que antaño minimizaban la incidencia de plagas, enfermedades y malas hierbas, quedan muy cuestionadas en la actualidad en el escenario de la agricultura sostenible y regenerativa. Por tanto, las políticas y los objetivos marcados por la Administraciones deben ser también sostenibles en todos los ámbitos y apostar por soluciones que pasen por la profesionalización como medida para incentivar la sostenibilidad de los cultivos. La complejidad creciente de las nuevas tendencias en la producción primaria agraria y en su transformación requieren el apoyo y acompañamiento de las administraciones competentes.