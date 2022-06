El regreso de 'Olveraman'

El ex alcalde de Olvera, Fernando Fernández, encabeza la lista de la nueva formación política Coalición Republicana Socialista por Andalucía, que concurrirá a las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 19 de junio.

El que fuera regidor de IU de esta localidad de la Sierra durante cinco años, que protagonizó durante su mandato un serial de internet con cámara en ristre para denunciar las trabas administrativas de las instituciones superiores que le valió el nombre de ‘Olveraman’, abandera esta coalición de izquierdas desmarcándose de otras colaciones como Por Andalucía y Adelante Andalucía en la que no está integrada.

“Ninguno de los partidos nos llamó para negociar nada ni integrarnos e ninguna coalición, directamente nos descartaron. Suponemos que es porque en el punto primero de nuestro programa pone que somos republicanos y ese es nuestro objeto primordial. La identidad de Andalucía no está respetada dentro del sistema monárquico y propugnamos un cambio, que no afecta solo a la figura del Rey sino a la escala de valores, los principios y a la legislación constitucional. No somos republicanos de cara a terceros, lo somos en el programa y me figuro que eso es lo que ha echado para atrás a Por Andalucía o Adelante Andalucía”, afirma Fernando Fernández.

Esta coalición, que concurre por Cádiz al Parlamento andaluz formada por Alternativa Republicana y Partido Socialista Libre Federación, dice dirigirse al voto de “la gente que está viviendo la crisis mientras a los de arriba no se les toca el bolsillo, a la que le cuesta llegar a fin de mes, la que espera en centros de salud a que le den cita, los que están con recortes en Educación, que sufren en el medio rural los equipamientos deteriorados…”.

El ex regidor, que se autoproclamaba como el ‘alcalde pedigüeño’ cuando ejercía en su serial de internet como ‘Olveraman’ para denunciar la pasividad institucional con los pueblos más pequeños, dice a las claras que “la gente está defraudada porque la izquierda no ha hecho una política que esté solucionando los problemas y de ahí se nutre el voto de la derecha, de ver que sigues pagando la misma factura de la luz, de que hay pueblos abandonados, que hay gente que lo está pasando mal”. Y con el actual gobierno de Juanma Moreno (PP) esa distancia es kilométrica porque “se ha abandonado al mundo rural, no hay una vertebración de Andalucía, hay zonas que carecen de lo necesario mientras los grandes partidos se centran en el discurso urbano e insolidario que no es la identidad de Andalucía”.

En contra de ello, la Coalición Republicana Socialista por Andalucía propone la mejora de una agricultura sostenible y de rendimiento, de inversiones y equipamientos en el mundo rural, garantizando la sostenibilidad; mejora de los programas de empleo, de la oferta educativa del de forma que los alumnos no tengan que desplazarse fuera de la localidad y evite la despoblación.

El candidato de la Coalición Republicana Socialista por Andalucía es profesor de un instituto y como delegado sindical ha protagonizado en los últimos meses una cruzada contra la Junta de Andalucía para que desparezca el amianto de edificios públicos y en concreto, de un instituto de Olvera donde está desde hace años este material en la cubierta del gimnasio.