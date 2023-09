Los máster y posgrado de ESIC Sevilla impulsan la empleabilidad con una tasa del 98%

ESIC Sevilla brinda a sus estudiantes la oportunidad de impulsar su crecimiento profesional al facilitar su conexión con el mundo empresarial. Esto se consigue gracias a la adaptación de la oferta formativa según la demanda y las necesidades del mercado laboral de empresas nacionales e internacionales.

El porcentaje de empleabilidad para los graduados de programas de máster y postgrado en ESIC alcanza el 98%. Este logro se debe al trabajo realizado por la Unidad de Desarrollo Profesional, la cual firma más de 100 acuerdos de colaboración cada curso con empresas interesadas en recibir a estudiantes de ESIC en diversas áreas, como recursos humanos, marketing, finanzas e internacionalización. Estos pactos son fundamentales para establecer vínculos sólidos entre los alumnos y el mundo empresarial. Además, organizan eventos específicos y diferentes acciones para conseguir ese alto porcentaje de empleabilidad, desde la atención personalizada y orientación laboral, el diseño de un itinerario para reforzar aspectos relacionados con el diseño de CV y el posicionamiento de marca personal y el networking.

Todos los años los alumnos pueden asistir a varias ferias de empleo en las que participan empresas con necesidades de cubrir puestos. Una de las más importantes es Meet Your Future, ya que es la mayor feria a nivel nacional en un entorno universitario. Además, se ofrece un servicio completo de reclutamiento, búsqueda y preselección con un portal de empleabilidad propio gratuito para las empresas y personalizado, con ofertas en todo el mundo y al que tienen acceso los alumnos de por vida.

ESIC cuenta con una amplia red de profesionales y una vez terminado los másteres y postgrados los alumnos pueden unirse a ella. Hay más de 63.000 alumni internacionales de los cuales más de 3.000 estudiaron en ESIC Sevilla.

La escuela facilita la educación de perfiles con necesidades específicas, brindando a los estudiantes la posibilidad de obtener becas y ayudas económicas.

ESIC está respaldado por una probada reputación de calidad académica teniendo el puesto número #1 como “Líderes en Transformación Digital” en el Ranking de Innovación Educativa de El Economista, el puesto #3 en el ranking de la lista Forbes de ‘Las mejores escuelas de negocios’ y el puesto #1 de los mejores másteres 2022 de publicidad y comunicación según El Mundo y es la 2ª escuela de negocios con mejor reputación del país según Merco España.

Executive MBA [EMBA]

El programa está acreditado por AMBA (Association of MBAs), una certificación que solo logra obtener el 2% de las escuelas de negocio del mundo. ESIC está presente en Europa, Asia, América, África y Oceanía, en más de 40 países y con más de 120 acuerdos con otras universidades.

El contenido está diseñado para profesionales con amplia experiencia y se enfoca en proporcionar una formación integral en el campo de la gestión empresarial. Durante el curso, adquirirán conocimientos en temas relacionados con la innovación, la toma de decisiones, el liderazgo y la ética empresarial. Además, tendrán la opción de especializarse en áreas tales como finanzas, marketing, tecnologías emergentes y gestión de recursos humanos.

El MBA ofrece la oportunidad de elegir materias optativas que permiten a los estudiantes adaptar su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus intereses. Además, pueden obtener preparación para certificaciones o un business study tour.

Como parte de su formación, los alumnos también llevarán a cabo un Proyecto de Fin de Máster bajo la supervisión de un tutor, en el que desarrollarán un Plan de Negocio para una empresa en particular. El objetivo final de la formación es que futuros directores de negocios estén capacitados para maximizar el valor económico y social de las empresas y comunidades en las que compitan, sabiendo liderar a todos los stakeholders hacia una empresa innovadora, rentable y más sostenible en todos los sentidos.

Másteres y postgrados en Marketing

El Máster en Marketing Digital [MMD] cuenta con un plan formativo que cubre todas las disciplinas del marketing digital con la que además se obtiene la doble titulación europea de ESIC y FEDMA: Máster en Marketing Digital otorgado por ESIC y European Diploma in Digital Marketing otorgado por FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing), el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO], tiene gran prestigio empresarial y primer puesto en los rankings de su categoría en los últimos 15 años, y el Postgrado Avanzado de Marketing Digital [PAMD] está diseñado para profesionales del marketing y la comunicación con experiencia que quieran impulsar su perfil incorporando nuevas tendencias y actualizar sus conocimientos de Marketing Digital.

Otros postgrados y másteres para potenciar el éxito profesional

La escuela de negocios imparte programas con contenidos adaptados a la realidad más actual y a lo que demandan principalmente las empresas. Son el Máster en Dirección de Personas y Recursos Humanos [DRHO], el Máster en Finanzas [MDF], el Postgrado en Dirección de Ventas [PSDV], y el Master in International Business [MIB].