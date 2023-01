Almería ciudad, un destino de cine

Hubo un tiempo donde cruzarse con Clint Eastwood, Sean Connery, Claudia Cardinale o Brigitte Bardot, por citar solo algunos nombres, suponía un hecho casi normal. Almería vivía la edad de oro del cine, con rodajes como Lawrence de Arabia, Cleopatra, El bueno, el feo y el malo o, más reciente, Indiana Jones y la última cruzada, entre otros muchos títulos de renombre. Una época dorada que ha regresado con intensidad y a la que a los largometrajes se han sumado las nuevas tendencias en producciones audiovisuales a través de las plataformas digitales.

Almería es una ciudad que ha sabido adaptarse a los cambios de la industria cinematográfica generando un gran potencial económico y atrayendo a su vez a numerosos curiosos y cinéfilos. Solo la capital ha sido escenario en 2022 de casi una veintena de filmaciones que van desde películas hasta cortometrajes de carácter nacional e internacional. Además, la empresa municipal Almería Turística ha llegado a varios acuerdos de colaboración en los últimos años para la exención de las tasas municipales correspondientes a los permisos de los rodajes para películas como Domino, Wonder Woman 1984, o Line of fire, producida por Keyfilm, de Países Bajos, que atrajo hasta la ciudad a más de 150 profesionales.

De las grandes producciones de Hollywood a los tiempos que corren ha habido muchos cambios en la industria, pero la ciudad se ha adaptado acogiendo las famosas producciones de las plataformas, como la tercera temporada de La Unidad de Movistar +, o títulos para Amazon, Netflix o HBO como Kaos, Before We Day, Ramy, The Crown, Jaguar o Juego de Tronos.

Otro aspecto que ha ido ganando peso ha sido la publicidad y es que, el pasado año se han aportado un total de 16 autorizaciones a distintas marcas de coches, firmas de moda o grandes almacenes que han seleccionado las mejores playas almerienses para promocionar sus productos.

Almería Film Office

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, destaca que “la relación entre Almería y el cine es histórica, acogiendo el rodaje de grandes éxitos mundiales y adaptándonos a la actualidad con producciones de las famosas plataformas de vídeo bajo demanda”. Además, añade, “Almería Film Office ha informado sobre el aumento de rodajes en materia de publicidad, documentales y series provenientes de países de toda Europa”.

El resurgir de la época dorada de Almería como set de rodaje ya es una realidad y por ello desde el Consistorio de la capital se ha tomado la decisión de fomentar este destino tanto para profesionales como para amantes del mundo del cine. A ello contribuye también su Festival Internacional de Cine (FICAL), organizado por la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que cada año se celebra en el mes de noviembre y supone la antesala de los Goya.

La alcaldesa cuenta que “hemos decidido orientar Fitur 2023 y la próxima campaña promocional del destino Almería Ciudad hacia el cine porque uno de cada cinco turistas elige su destino por lo que ve en él y para eso Almería es la mejor opción”. Además señala que “en Almería los rodajes tienen cero tasas e impuestos y se trata de un sector muy importante para la economía que se recupera y se renueva después de la pandemia”. Así la ciudad puede revivir los mejores momentos de su actividad cinematográfica y estar presente en numerosas producciones.

Oficinas como la Almería Film Office, de carácter municipal, son un gran ejemplo de colaboración activa de la ciudad con la Andalucía Film Comission con la intención de seguir potenciando la capital almeriense como lugar ideal para todo tipo de producciones audiovisuales. A través de ellas se facilitan los contactos con cada uno de los eslabones necesarios para solicitar los permisos, así como con los grandes profesionales locales del sector para promover el empleo local. De esta forma, se facilita y agiliza la labor de las productoras.

Paseo de la Fama y Casa del Cine

Y si Almería es cine y el cine es Almería, no podemos obviar una visita al Paseo de la Fama, en pleno centro de la ciudad, jalonado por una treintena de estrellas, y a la Casa del Cine, un antiguo cortijo rehabilitado en el que se hospedaron nombres ilustres como los citados Clint Eastwood o Brigitte Bardot, u otros como Peter O’Toole, Yul Brynner, y directores como David Lean, Sam Spiegel o Fassbinder, aunque quien le otorgó más fama a la vivienda fue el beatle John Lennon, quien en 1966 participó en el rodaje de la película Cómo gané la guerra y su estancia en la casa le inspiró la conocida canción Strawberry Fields Forever.

La Casa del Cine recoge el legado cinematográfico de Almería y tras más de una década de vida afronta una etapa de modernización, a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, sufragado al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que contempla, entre otros, la adaptación de una estructura anexa a la propia Casa, actualmente sin uso, a estudio de producción audiovisual y post-grabación, así como una sala preparada para el rodaje de escenas interiores.