En Almería la vida te sonríe

Es una certeza que una vez pisas esta tierra bañada por el cálido mar Mediterráneo e iluminada por un brillante sol de justicia, lo que recibes son amables sonrisas de los que pueblan el lugar.

Todos los eneros administraciones públicas, empresas privadas y asociaciones de carácter turístico se dirigen hacia la capital española para compartir en uno de los meses más fríos del año un trocito de calor y calidez, refiriéndonos a nuestro clima y a nuestro carácter siempre abierto al visitante, eso además unido a unos paisajes de contrastes espectaculares, a una gastronomía que quita el hipo y a una oferta monumental y cultural que va en aumento, la convierten en la envidia de aquellos destinos que luchan contra una potente estacionalidad. Aquí rompemos con todo lo establecido y por romper, rompemos hasta con los medios de transporte que tan decadentes son. Una lástima que sea tan difícil pisar tierras almerienses ya no por el coste económico, que también, si no por el tiempo empleado hasta llegar a este rinconcito bendecido con uno de los mejores climas de la península ibérica.

Aterrizamos en la Feria Internacional del Turismo cargados con la convicción que da el vivir en un destino que te asegura 360 días de sol, restamos esos escasos cinco días anuales para que el cielo tenga a bien acordarse de esta tierra que recibe con los brazos abiertos el agua que tanta falta nos hace.

Haciendo alusión a todas las dificultades que ha sufrido y que sufre Almería, ha sido un destino que ha sabido convivir con estos impedimentos y ha intentado reconvenir esas “amenazas” en oportunidades… ¿Que no tenemos facilidades en el ámbito de las comunicaciones? Nuestra respuesta es que somos un destino que no se encuentra masificado, un lugar donde aún convivimos autóctonos y visitantes mezclándonos en los bares de las cuatro calles o de la calle Jovellanos porque aquí no ha sido necesario crear una oferta exclusivamente turística que dé respuesta a las demandas de un turismo masivo. Compartimos la misma arena en las vírgenes playas de nuestro Parque Natural Cabo de Gata en la época estival o nos cruzamos y saludamos amigablemente en alguno de los senderos que recorren nuestras Alpujarras.

Nuestros visitantes consiguen integrarse en los hábitos diarios como si de almerienses se trataran y eso consigue crear una relación que pocas veces se rompe, sienten hogar a Almería y es que cualquier almeriense muy gustosamente te va a indicar donde se encuentra nuestra Plaza Vieja, el inicio del Paseo Marítimo o cómo se llamaba ese bar donde el plato estrella son las bravas.

Y es que esta tierra de legañosos, como históricamente y popularmente se nos conoce, ha sabido desde siempre crecerse ante las adversidades, buscar la cara positiva de la situación y crecer despacio pero sin pausa y todo eso contando únicamente con nosotros mismos. Por este motivo, lucimos y ofrecemos con orgullo nuestra tierra en una feria de turismo internacional donde Almería, esta pequeña capital de provincia, también tiene su hueco y su público.