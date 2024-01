Andalucía, todo lo que buscas

Andalucía es una de las comunidades autónomas de Eszpaña líderes en turismo. Puede parecer una obviedad, pero lo cierto es que la tierra que pisamos se ha convertido, por derecho propio, en uno de los destinos favoritos de aquellos que buscan unas vacaciones, unos días de sol y playa cuando en sus países de origen el astro rey no se ve en meses o de aquellos que buscan una rica gastronomía, diferente y variada como pocas o quienes, ¿porqué no?, tienen en la cultura y la historia su pasatiempo favorito y aquí encuentran monumentos tan singulares como La Alhambra de Granada, La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Alcazaba de Almería.

Como cada año nuestra comunidad ocupa todo un pabellón en una de las ferias más importante del sector que se celebran en Europa. FITUR (Feria Internacional del Turismo), que IFEMA acoge desde mañana y hasta el domingo, es el mejor escaparate para “vender”, y nunca mejor dicho, lo que nuestra tierra ofrece, que es mucho.

El Grupo Joly, con diez cabeceras en toda la comunidad autónoma, ha realizado desde siempre suplementos informativos, en los que se han puesto de manifiesto las excelencias de cada una de las provincias y de sus pueblos. En ocasiones a nivel individual y en los últimos años, de forma colectiva. Información en papel, web y redes sociales que se ha sumado, como un plus, a lo que las distintas administraciones, lideradas por la Junta de Andalucía, han puesto en los pabellones de IFEMA en Madrid.

Con ser importante, que lo es, y dada la relevancia que el sector tiene para nuestra tierra, -cada vez más-, este año hemos decidido dar un paso adelante y presentar en Madrid, el día antes del inicio de FITUR el primer “Anuario del Turismo” del Grupo Joly. Una obra en la que hemos puesto trabajo, cariño y dedicación, pero a la que hemos tratado de sumar el alma de Andalucía, el duende de esta tierra, recogido en un volumen que, pensamos, puede ser un Vademecum de consulta para aquellos que pretendan, piensen o valoren visitarnos en breve, en los próximos meses o dentro de unos años.

Pero no lo encontrarán sólo en papel. ¡Claro que no! En tiempos digitales como el que vivimos, lo pueden bichear y consultar en las diez cabeceras que el grupo de comunicación referente en Andalucía tiene en cada una de las provincias de la comunidad.

“Andalucía, todo lo que buscas” es el título que hemos dado a este primer volumen. Ustedes, entiendo, que se preguntarán el por qué de este sugerente mensaje. Tenemos nuestras razones, que les paso a esbozar, aunque sea de forma somera.

Imaginen una familia, pongamos que hablamos de Madrid, como diría el gran Joaquín Sabina en su famosa canción dedicada a la capital del reino. Los padres, dos niños jóvenes, los abuelos, que tienen vacaciones y buscan un destino para olvidar el tráfico diario de la capital, la contaminación, las prisas y el permanente ruido mediático de la política, las manifestaciones y las huelgas. Piensen en que se van seis personas y cada una tiene sus gustos. Los abuelos, por ejemplo, estarían encantados de recorrer la Mezquita; los padres, estamos en invierno y hay nieve en Sierra Nevada quieren probar a esquiar y los niños, piensan en la playa, si no para bañarse -vamos a ver como están las temperaturas, si pasear por cualquiera de los paseos marítimos de Málaga, Cádiz, Huelva o Almería. Pues todo ello lo encuentran a tiro y de piedra. ¿Y dónde lo pueden en encontrar todo? Sólo en Andalucía.

Aunque los datos definitivos se conocerán estos días, ya inmersos en Fitur, el año 2023 va a suponer un récord histórico en las cifras de turismo de nuestra tierra y las previsiones para este año que acaba de comenzar son que ese crecimiento va a continuar con el aumento de visitantes del extranjero, si no hay ningún cambio importante en la situación actual. Ese es el análisis que adelanta la Junta de Andalucía, en voz de la secretaria general del Turismo, Yolanda de Aguilar. La tendencia al alza de los turistas con mayor capacidad de gasto y de procedencias como Italia y Estados Unidos se confirma.

El balance oficial del año 2023 está aún por cerrar pero también el comportamiento del sector estas navidades ha sido muy bueno, según la administración regional. La previsión inicial es que Andalucía cierre el ejercicio turístico en torno a los 33 millones de visitantes.

Los datos definitivos del pasado año, como les decía, se harán públicos en la próxima edición de Fitur que comienza en Madrid el 24 de enero. Andalucía va a participar en esta importante cita del sector turístico con un aumento del espacio expositivo, con un pabellón más diáfano y en el que se distinguirá la zona institucional de la estrictamente empresarial.

Andalucía ofrece nuevas alternativas impensables hace unos años, en las que el sol, la playa y los monumentos eran nuestro principal atractivo

Datos, como ven, que confirman la alta capacidad de esta tierra para ofrecer a quienes nos visitan todo lo que buscan. Pero no sólo eso, sino que aún tenemos capacidad para seguir creciendo, ofreciendo nuevas alternativas y posibilidades, en un mercado muy competitivo, en el que partimos siempre en los primeros lugares de la parrilla de salida. Y es que el sector busca siempre ofrecer al cliente lo que espera, lo último adaptado a sus necesidades, sabiendo que la oferta debe buscar satisfacer a los más exigentes, que cada día son legión.

La tierra en la que habitamos ofrece, como les decía, todas las posibilidades, con nuevas alternativas impensables hace unos años, en las que el sol, la playa y los monumentos era nuestro principal atractivo. Y no es que hayan dejado de serlo. Al contrario, hemos sido capaces de potenciar aquello de lo que disponemos, a la vez que, y de forma paralela, ofrecemos alternativas sólidas que abarcan nuevos caminos y sectores hasta ahora olvidados, pero que están ahí por descubrir y potenciar. Me refiero, por ejemplo, a la gastronomía. Playas y sol lo pueden tener muchos y casi todas, no lo duden, muy buenas. Pero los sabores de esta tierra son los que a muchos les hacen volver, sumado al trato exquisito y la calidad de los productos que se cocinan en nuestros fogones.

Los tiempos en el que una familia se pasaba un mes en un hotel de playa tostándose al sol, si no han pasado a mejor vida si se complementan con alternativas variadas. Las rutas del desierto de Tabernas en Almería, con el cine del oeste de telón de fondo o los paseos a caballo por el Parque de Doñana son ejemplos a tener en cuenta, sin olvidar los viajes a las bodegas de Jerez o a la ruta de las almazaras de Jaén.

Un todo diferenciado en cada provincia como ven, pero siempre con la imagen paradisiaca de las playas vírgenes de Cabo de Gata, las de Huelva, Cádiz o las archiconocidas de la Costa del Sol malagueña. Siempre aderezadas, todas, de cultura, tradiciones y folklore, para satisfacer los paladares más exquisitos de cuantos nos visitan. Que sí, que los turistas buscan sol y buen clima y lo encuentran, pero que deben llenar los días con actividades que satisfagan las expectativas que les hemos creado en sus países de origen con nuestras campañas publicitarias y que luego deben ver cubiertas.

Y la administración debe ser consciente de ello. Si importante es que un turista llegue a Andalucíaa, lo es más que logremos que repita destino. Y esto sólo es posible si tenemos la capacidad de llenar con lo mejor de lo nuestro las alforjas que traen vacías y que quieren regresar a sus destinos de origen con ellas llenas y prietas de recuerdos y buenos momentos.