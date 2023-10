Javier A. García: “Las empresas exportan a través de Sabores Almería, es un orgullo”

Sabores Almería es una de las grandes apuestas de Diputación para apoyar al sector agroalimentario almeriense. Javier A. García, presidente de Diputación, no ha desaprovechado los tres días de Fruit Attración para mostrar su apoyo al sector.

–Diputación, siempre al lado del campo.

–Hay que estar con las empresas agrícolas almerienses, que al final es el primer músculo económico que tiene la provincia. Sabores Almería es un valor añadido a lo que ya se hace aquí y eso es lo que tratamos de hacer con la intensificación de la marca. Llegamos a varios sitios a los que la agricultura tradicional almeriense. Esta marca gourmet trata de poner en valor lo que ya se hace en Almería, que tiene mucho sabor. Por lo tanto, lo estamos metiendo en mercados a los que no llegaba la fruta y la hortaliza tradicional. Las empresas están contentas porque se les abren unos nuevos vectores de comercialización.

–Las empresas de Almería producen calidad.

–Es calidad y calidad certificada. Ahora mismo no existe ninguna concentración agrícola en el mundo como la que hay en Almería, donde se produce calidad, que es salud. Noruego, finlandeses, austríacos, polacos o ingleses no podrían comer verduras de temporada en invierno si no fuera por Almería. Nosotros estamos muy orgullosos de alimentar a Europa, pero sobre todo hacerlo de forma sana. Eso es la calidad, no utilizamos pesticidas, la lucha biológica está creciendo de una manera exponencial. Un ejemplo es que estamos haciendo la entrevista en la mayor empresa hortícola en ecológico de la provincia como es Campojoyma, cuyos productos son espectaculares. Estamos muy orgullosos de llevar siempre la delantera.

–Desde cualquier punto de Almería se produce mucho y bien. Hemos asistido en esta Fruit a la presentación de Vegavilanos, una empresa de productos veganos de Chirivel.

–La mayor producción agrícola se hace en la costa, pero también hay mucha en el interior de la provincia. Además, la manufacturación de esos productos también se hace en el interior. Has puesto un buen ejemplo, Vegavilanos es una empresa con 14 familias trabajando en el interior de la provincia, lo que significa asentar la población, luchar contra el éxodo rural. Las instituciones tenemos que ponerle todas las facilidades para que sigan invirtiendo y puedan exportar sus productos. Ellos solos no pueden salir al mercado porque no tienen esa capacidad logística, pero bajo el paraguas de Sabores Almería sí lo harán tanto al mercado nacional como al internacional. Nosotros ya estamos en ferias como SIAL París y llevamos productos a otros países como Italia. Estamos contentos porque empresas ya exportan a través de Sabores Almería.

–¿Qué le transmiten los productores?

–He visto mucha gente en Fruit, muchas operaciones comerciales, pero también veo más preocupación que otros años. Hay incertidumbre de elementos que no dependen del agricultor como pueden ser la sequía o los costes. Ahí es donde tiene que intervenir al administración, nosotros estamos aquí para escuchar las necesidades de los agricultores e intentar poner medidas encima de la mesa que les alivien.