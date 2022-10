Sakata premia a quienes mejor defienden la alimentación saludable

Sakata celebró este miércoles la cuarta edición de sus premios en Fruit Attraction, llenando su estand de rostros conocidos relacionados con el mundo de la comunicación y la cocina. Los hermanos Torres fueron los maestros de ceremonias de un evento que tiene como objetivo galardonar la alimentación saludable.

El Premio Sabor, entregado por el cocinero David de Jorge, fue para Mikel López Iturriaga (El Comidista), famoso bloguero de El País. Señaló que “es un gusto recibir un premio por defender la comida saludable” pues admite que una de las grandes luchas de El Comidista es “acabar con la idea de que la cocina sana es aburrida”. Para Mikel López, “la comida saludable es hacer un montón de combinaciones con ingredientes sanos y que puede ser divertida”.

El Premio Salud, que entregó Marián García (Boticaria García), fue para “una persona con la que tengo una amistad personal desde hace años y que está comprometida en su día a día con la promoción de la alimentación sana”. No es otra que Lucía Galán, pediatra muy mediática y autora de una decena de libros. “Si he aguantado tantos años en redes sociales es por este tipo de reconocimientos, porque llego a millones de personas y en la consulta solo puedo a unas 20 familias al día. Es un poder inmenso que no va a combatir ningún hater”, explica. Bromeó sobre su continua presencia en premios últimamente: “Me llevó diez años tener suerte de la noche a la mañana”, dijo, parafraseando a Woody Allen.

El tercer Premio Sakata, el de Sentidos, fue entregado por María José Sánchez, directora de Fruit Attraction. Fue a parar a un dietista, nutricionista, biólogo, divulgador: Juan Revenga. Reconoció que esta era “un premio inesperado” y agradeció a Sakata el haber pensado en él.

El cuarto galardón, el Premio Semilla, lo entregó la cocinera Carme Ruscalleda. La ganadora ha sido la más joven en España en conseguir una Estrella Michelín: Vicky Sevilla. Con solo 25 años decidió abrir su primer restaurante, Arrels, ubicado en unas remodeladas caballerizas del S.XVI, en Sagunto. Apenas al año de apertura, Vicky fue elegida "Joven promesa de la Comunidad Valenciana 2018" premio otorgado por el diario Levante y la guía de los 55 mejores restaurantes de la Comunidad Valenciana. Sevilla asegura que “en el restaurante defendemos comer saludable, con productos de la zona y de temporada”. Agradeció el premio enormemente y dijo que es “un placer estar rodeada de gente que admiro profesionalmente”.

Finalmente, el Premio Savia fue para la Fundación Gasol, por su lucha contra la obesidad infantil. Un galardón que entregó el presidente de honor de los premios Sakata, Martin Berasategui. Recogió el galardón la directora de la fundación, Cristina Ribes, que destaó que la obesidad infantil es el principal problema de los niños en España. “Deporte, bienestar emocional, descanso y alimentación son los pilares para la salud de los nios”, destaca. Por su parte, Pau Gasol envió un vídeoen el que explica que hace nueve años iniciaron el camino, pues vieron “almarmantes cifras de obesidad infantil”. “Esa semilla que sembramos está dando frutos” dijo agradeciendo el premio de Sakata.

Por último, Javier Bernabé, gerente de Sakata, dio la enhorabuena a los premiados, de los que dijo que su mayor virtud es ser "didácticos" y que hoy en día es necesario redoblar esfuerzos en comunicar.