“Junto a Almería, la Región de Murcia tiene el sector agrario más avanzado del mundo”

–¿Cuáles son sus objetivos en materia hídrica?

–Conseguir la excelencia del ciclo del agua. ¿Cómo? Invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en investigación e innovación y luego hemos sido capaces de transmitir todo ese conocimiento hacia el agricultor. Por eso, en Murcia más de 85% de la superficie de regadío tiene riego localizado. Tenemos 99 depuradoras en la Región, en la que llevamos a cabo la depuración del 99% del agua que consumimos en nuestras casas. El 98% de ese agua es reutilizado por los agricultores. Estamos hablando de un volumen anual de 120 hectómetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, el agua que llega del Tajo al Segura son 300 hectómetros cúbicos, de los que 200 son para regadío y 100 para consumo humano. Ésta también la regeneraríamos, esto se llama economía circular. ¿Qué se ha conseguido también? Investigar en las mejores técnicas disponibles para avanzar en la agricultura sostenible de precisión: aplicar el agua y el fertilizante exacto que necesita la planta en cada momento. Esto lo ha hecho Murcia y esto lo ha hecho Almería y hay que ponerlo en valor.

–¿Hemos sabido transmitirlo?

–Tenemos un problema de comunicación. La gente cree que tiene el derecho de prejuzgar cualquier tipo de actividad sin conocnerla. ¿A qué se ha dedicado el sector primario en Almería y Murcia? A trabajar, a avanzar, a garantizar que todos los productos que obtienen, cumplen los requisitos sanitarios, a invertir mucho trabajo y esfuerzo para obtener variedades que se adapten de una forma más rápida al cambio climático... Sin embargo, no hemos dedicado el esfuerzo necesario a la comunicación. No hay ningún ecologista que quiera más al medio ambiente que el agricultor, el ganadero. Ellos son los garantes de la sostenibilidad y esto tenemos que explicárselo a la sociedad. La pandemia ha servido para poner en valor al sector primario, faltaron mascarillas y epis, pero nunca un tomate, un pimiento o una lechuga. Es la importancia de no depender de un tercer país, estamos dándonos cuenta qué está pasando en España por ser un país dependiente en lo energético. Es importantísimo explicar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.

–Situaciones como la del trasvase pueden limitar el futuro, es algo que no se puede permitir.

–Bajo ningún concepto. Necesitamos agua para producir alimentos, no podemos permitir que el Gobierno de España tome decisiones partidistas, alejadas de los expertos. Necesitamos una planificación hidrológica nacional coherente. No le llamemos Plan Hidrológico Nacional para que no piensen que se usa políticamente, yo le llamo equidistribución de agua por toda España a un precio armonizado. Un ejemplo: la energía eléctrica llega a todos los rincones de nuestro país y nadie se plantea dónde se produce, infraestructuras y coste, y todos pagamos lo mismo. ¿Por qué no pasa lo mismo con el agua? No al mismo precio, sino armonizado. Lo que no es normal es el desfase del precio del agua tan elevado.

"En el confinamiento faltaron mascarillas y epis, pero nunca un tomate, un pimiento o una lechuga”

–El agua más cara es la que no se tiene.

–En Murcia había una propuesta para llevar el coste del agua deasalada por encima del euro y medio, una barbaridad.

–¿Qué trae Murcia a Berlín?

–Hemos venido acompañados de 61 empresas, de las principales asociaciones y agrupaciones de productores y exportadores de nuestra región. Queremos explicarle al mundo cómo hacemos las cosas y qué alimentos producimos: saludables, sostenibles...

"La energía llega a toda España y todos pagamos lo mismo, ¿por qué no pasa lo mismo con el agua?"

–¿Está percibiendo todo esto el ciudadano?

–Cada vez de una manera más intensa porque hacemos campañas de comunicación y sensibilización. En la Región de Murcia tenemos 99 centros de investigación, la mayoría privados, 450 investigadores trabajando día a día. Por eso, tenemos junto a Almería el sector agrario más avanzado del mundo. Escuchamos al consumidor, detectamos sus necesidades y de una forma casi inmediata se modifica todo el ciclo de producción para satisfacerlas. Somos capaces de mezclar el sabor tradicional con las nuevas variedades que puedan ser más resistentes a las plagas, a la sequí,a nuestro suelo árido... Además, somos capaces de transferir nuestro conocimiento, tenemos en la región 12 centros de demostración agraria para que el agricultor lo vea y lo aplique en su explotación.

–¿Ha sido rentable la campaña para el agricultor murciano?

–El agricultor murciano es una persona que piensa en cumplir con los contratos que tiene y luego habla de rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que viene padeciendo durante más de nueve meses el incremento exponencial de la energía eléctrica, los hidrocarburos y el resto de materias primas. Hasta ahora lo sufragaba el agricultor, pero ya es insostenible. Por eso , al final repercute sobre todos nosotros y al final somos los consumidores los que pagamos. Es necesario bajar los impuestos, la inflacción está en torno al 9,8%, estamos muy preocupados por esta situación.

–¿Qué mensaje lanza?

–Región de Murcia y Andalucía tienen la oportunidad de explicarle al mundo cómo se pueden hacer las cosas bien de una forma sostenible y cómo se pueden llevar a cabo la obtención de alimentos de primera necesidad. Somos capaces de alimentar al mundo y tenemos la tecnología más avanzada. Nuestra agricultura tiene mucho futuro.