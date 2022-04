Andalucía, más fuerte que nunca

Más de dos años, en concreto 50 largos meses, han pasado desde la última vez que el sector agroalimentario andaluz estuvo en una de las citas más importantes para continuar con su actividad comercial. Y ahora, pasado ese tiempo, y después del sufrimiento que ha generado una crisis sanitaria derivada de la COVID-19 durante este tiempo, todos los agentes de este prolífico tejido empresarial, que ha demostrado su valía en los peores momentos de la pandemia, vuelve a reunirse en Berlín para celebrar una nueva edición de un evento crucial para todos.

Sin duda, han sido unos meses muy duros para todos, donde ha habido que reinventarse y recurrir a la tecnología para evitar la presencialidad a fin de poder continuar con una conexión que ha sido necesaria en todo momento. Sin embargo, la presencialidad, ese cara a cara, se echaba mucho de menos, tal y como refleja la respuesta de unas empresas que no han querido perderse la cita que hoy da inicio.Cabe recordar que la feria estuvo a punto de celebrarse el pasado febrero, mes habitual en el calendario, pero la situación sanitaria en Alemania por aquel entonces recomendó no celebrar este tipo de eventos. Y efectivamente, la dirección de Fruit Logisitca decidía posponerla para este mes de abril.

Es más, Kai Mangelberger, director de proyectos aseguraba que los propias empresas celebraron esta iniciativa, asegurando que en comparación con 2020, más del 70% de los principales expositores participarán en Fruit Logistica. Sentimos que la industria tiene un fuerte deseo y necesidad de reunirse presencialmente. Con este gran apoyo, no hay duda de que supondrá un beneficio para todos los participantes”.

Hasta Berlín viajará una nutrida representación de la comunidad andaluza para mostrar su músculo, el trabajo realizado durante estos últimos 48 meses para proveer a todos los mercados con productos de calidad inigualable y, por supuesto, para reunirse con sus principales clientes y también los potenciales a fin de rubricar una hoja de ruta hasta el próximo año.

La carta de presentación andaluza en el corazón de Europa es inmejorable. Las exportaciones agroalimentarias de la región en 2021 alcanzaron los 12.385 millones de euros, su mejor registro histórico para un año completo desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 10%. Así, el agroalimentario se mantiene como un claro sector estratégico, que en el completo de 2021 ha aportado 7.257 millones de euros de saldo positivo con el exterior a la economía andaluza.

Este importante incremento responde al impulso del tejido empresarial de la agroindustria andaluza, que se fortalece creciendo no sólo en sus ventas, sino también con un fuerte aumento de las exportadoras, del 17,5% interanual, hasta alcanzar las 4.380, según registran los datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera.

Con todo ello, Andalucía es responsable de un euro de cada cinco que exporta España en alimentación y bebidas, el 21,1% del total nacional (58.656 millones), compartiendo liderazgo con Cataluña (21,9%), y 7,8 puntos por delante de la tercera, la Comunidad Valenciana (13,3% del total).

En 2021 destaca el crecimiento de las exportaciones de aceite de oliva en los mercados internacionales, de un 17,4% sobre el año anterior, con lo que supone ya el 21,3% del total de la factura agroalimentaria con el exterior, 2.643 millones, siendo el primer producto en volumen de exportaciones de Andalucía. Unas ventas que crecen en todos los continentes, impulsadas por el incremento en la demanda de cinco de sus principales países de destino: Italia (+27%), Estados Unidos (+14,3%) y Portugal (+32%); Francia (+15,7%); y China (+29,1%).

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, destaca el “impulso exportador del tejido agroalimentario andaluz, que no dejó de crecer ni siquiera en el complicado 2020 y que en 2021 lo hace ya a dos dígitos, algo de especial valor, como lo es la incorporación de 651 nuevas exportadoras a la nómina de nuestro sector exportador, hasta alcanzar las 4.380 el pasado año 2021, de las que el 40% son empresas exportadoras regulares, un porcentaje muy por encima de la media del sector exterior”.Bernal destaca que “la marca Andalucía, que en buena medida son nuestros alimentos y bebidas, no sólo está siendo capaz reforzar su liderazgo en Europa, sino que no deja de crecer más aún en América, África y Asia, en una estrategia de diversificación en la que desde Extenda acompañamos de forma decidida, para seguir creciendo”.

La agroindustria andaluza aporta más de 7.200 millones a la región en 2021

En este sentido, finalizó resaltando la “gran aportación que hace la agroindustria andaluza al conjunto de la economía de la comunidad, con 7.257 millones de saldo positivo de la balanza y con más de uno de cada tres euros del total de nuestras exportaciones, que en 2021 han marcado un récord histórico de 34.552 millones, gracias, en gran medida a este sector no siempre suficientemente valorado”.

Estas ventas internacionales del sector agro han sido protagonizadas por las exportadoras andaluzas que también han crecido en su número un 17,5% interanual, hasta alcanzar las 4.380. Asimismo, las empresas exportadoras regulares, aquellas que realizan ventas al exterior desde hace más de cuatro años, también han amentado un 1% su cifra en el completo de 2021 hasta las 1.761, que suponen el 40% del total de las exportadoras, y que son responsables del 89,5% de la factura total de exportaciones de alimentos y bebidas de Andalucía.

De enero a diciembre de 2021, han crecido las ventas de ocho de los diez primeros capítulos exportados por el sector agroalimentario andaluz, que continúan liderando las hortalizas, con 3.460 millones de euros, el 27,9% del total, y una subida del 4,9% respecto a 2020; seguidas de las frutas, con 2.721 millones, el 22% del total y un aumento del 9,1% interanual; el aceite de oliva, con 2.643 millones (21,3% del total) y una subida del 17,4%, con el tercer mejor crecimiento de los diez primeros; y, en cuarto puesto, las conservas hortofrutícolas, con 727 millones, el 5,9%, que decrecen un 1,8% respecto a 2020.

Son los pescados y mariscos, los que más crecen del Top 10, un 42%, hasta los 370 millones, el 3% del total; le sigue el aceite de oliva, con el 17,4% más ya comentado; los frutos secos, con 170 millones y el 1,4%, que se alzan un 23,7% (10º capítulo); y las preparaciones alimenticias diversas (9º), con 187 millones, el 1,5%, con un crecimiento del 13,2%.En quinto lugar, están los productos cárnicos, con 484 millones, el 3,9% del total, que crecen un 0,1%; en séptima posición se encuentra el capítulo de bebidas alcohólicas y vinagres, con 266 millones de euros, el 2,1% del total, que experimenta un alza del 4,5% y, en octava, se sitúan los cereales, con 243 millones, el 2%, y un descenso del 15,4%.

Europa es el principal destino del producto, donde siguen creciendo la exportación

Europa es el principal destino del agro andaluz, en cuyos principales mercados siguen aumentando sus exportaciones en el completo de 2021. No obstante, son extracomunitarios los mercados que más crecen, además de dos de los del Top10, Estados Unidos y China. Dentro del Top 20, destaca la capacidad de diversificación que aporta el crecimiento de mercados como México, en Hispanoamérica, con un 67% más; de Corea del Sur, en Asia, con un 54% más; y Marruecos, en África, con un 3,8% más. Alemania continúa como primer mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2021, con 2.180 millones, el 17,6% del total, con un alza del 11,3% respecto al año anterior. Le sigue Francia, con 1.618 millones, el 13,1% y un crecimiento del 11,8%; Italia, con 1.273 millones, el 10,3% del total y una subida del 21,9%, la mayor del Top10; Reino Unido, que baja un 3,6% hasta los 1.090 millones (8,8% del total); Portugal, con 949 millones, el 7,7% y un alza del 18%, el segundo mejor del Top10; y, en sexto lugar, los Países Bajos, con 818 millones y el 6,6%, con un crecimiento del 7,1%.

En séptimo lugar, se encuentra el primer destino extracomunitario, Estados Unidos, con 814 millones, el 6,6%, que crece un 11,8%. Le sigue Polonia, con 294 millones, el 2,4% y una subida del 10,6%. A continuación, se sitúa China, segundo extracomunitario, con 273 millones (2,2%) y un decrecimiento del 17,6%; y, en décimo lugar, Bélgica, con 270 millones (2,2%) y un aumento del 11,7%.