Sakata celebra sus 110 años de compromiso con toda la cadena alimentaria

En 2023, Sakata Seed Corporation cumple su 110 aniversario y lo celebra en la próxima edición de Fruit Logistica que tendrá lugar en Berlín durante los días 8, 9 y 10 de febrero. El stand B61 del pabellón 8.2 girará en torno al slogan 110 years of passion of seed with you donde serán protagonistas el brócoli y la calabaza, cultivos en los que Sakata es líder indiscutible.

Con este slogan, Sakata quiere transmitir su gran compromiso durante tantos años con el medioambiente, el agricultor y la sociedad en general. En su esfuerzo por reducir la huella de carbono, Sakata ha desarrollado recientemente la variedad de calabaza Mieluna, para producir este cultivo más cerca de la zona donde se consume.

Una sociedad mejor alimentada es otra de las grandes apuestas de Sakata y su razón de ser. Por ello, desarrolla variedades que suponen nuevos formatos y colores para hacer las hortalizas más nutritivas, sabrosas y atractivas incluso para los consumidores más jóvenes. El reciente lanzamiento estrella, Purple Magic, variedad de brócoli morado única en el mercado y que posee altos niveles de antioxidantes, estará presente en el stand junto al pimiento snack Sunnaku, el tomate Cherry chocostar y la gama de tomate rosa.

Otras de las señas de identidad de la labor de Sakata en su compromiso con el agricultor son el pimiento california Moma y la calabaza Estrella, novedades que también se presentan en la feria. Estas variedades se han desarrollado para permitir un mejor desempeño de la actividad y cuentan con una mejor vida útil, un gran paquete de resistencias ante enfermedades y plagas y posibilitan uso más sostenible de los recursos para rentabilizar y mejorar, en definitiva, la producción del agricultor.

Bimi estará presente en el stand celebrando su fuerte crecimiento europeo. Bimi y su nueva imagen tiene su espacio en el stand de Sakata en Fruit Logística. Durante estos días, los visitantes podrán acercarse a conocer más sobre esta verdura innovadora que presenta nuevo packaging y celebra un año de fuerte crecimiento.

Y es que, durante los últimos doce meses, mientras que el volumen total de hortalizas en toda Europa se situó en un 0,7 %, Bimi experimentó un aumento del 32%, superando sustancialmente la media de mercado. Theresa Richards, directora de Marketing de la marca afirma que: “En los últimos 12 meses, Bimi ha seguido creciendo y superando al mercado de hortalizas en general. Esto solo ha sido posible con el apoyo continuo de nuestros productores, técnicos de campo y supermercados. Esperamos poder mostrar lo que diferencia a nuestra marca en Berlín.”

El reto principal de Bimi es el de mantener el liderazgo en el mercado de hortalizas europeo. De momento, ya se encuentra disponible para el consumidor en la mayor parte del continente europeo y siguen además aumentando los países en los que se produce.