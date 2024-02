La Mojonera, centro neurálgico de presente y futuro del agro almeriense

La agricultura es el principal motor económico de la provincia de Almería y es uno de los grandes pilares de la economía andaluza. No en vano, el sector agroalimentario de Andalucía es el más grande de España y aporta alrededor del 12,8 % (19.440 millones de euros) al valor añadido bruto (VAB). Es por ello que, un año más Almería volverá a tener un espacio importante en Fruit Logistica, la Feria Internacional más importante del sector hortofrutícola en Europa, y más de una veintena de empresas almerienses con estand, y otras tantas como visitantes, estarán presentes para tomar el pulso al sector a nivel mundial y para hacer negocio.

Precisamente en el municipio de La Mojonera, la mayor parte de la población se encuentra ligada de manera directa o indirecta al sector agroalimentario. Y es que con una superficie dedicada a la agricultura que alcanza ya las 1.376 hectáreas, de las cuales 1.198 son de abrigo bajo plástico, según el último censo agrario elaborado por la Junta de Andalucía y correspondiente al año 2020, la Mojonera cuenta con uno de los porcentajes más elevados de España de superficie dedicada al cultivo, en relación a la dimensión de su término municipal.

Una cifra que, no obstante, en estos tres años que han pasado se ha incrementado y de los que cada día parten hacia Europa productos de la máxima calidad y seguridad alimentaria, fruto de ese cultivo cuidado y respetuoso con el medio ambiente, que se desarrolla bajo los criterios de control biológico en su mayoría, y que cuenta con un importante porcentaje de agricultura ecológica certificada.

Sin embargo, el sector está atravesando un momento muy delicado debido a las manifestaciones que se están desarrollando en gran parte de Europa, y especialmente en Francia, por donde tienen que cruzar todas las mercancías que viajan a Europa. “Nuestros agricultores y el sector agroalimentario almeriense merece una defensa firma. No se puede consentir que los productos que con tanto trabajo, esmero e inversión se cultivan en nuestro campo, no puedan llegar a los mercados o lo hagan en malas condiciones por no garantizarse su libre circulación”, defiende José Miguel Hernández. Un sector para el que el primer edil también pide el apoyo institucional que merece, sumándose a esa petición del campo de que se escuchen sus demandas para que continúe siendo un sector con futuro. Reivindicaciones que casi con seguridad estarán presentes este año en Fruit Logistica.

Pero, Fruit Logistica se convierte en el mejor escaparate y espacio de encuentro por lo que pese a las dificultades, las empresas almerienses acudirán a mostrar la calidad de su productos, la eficiencia y fiabilidad de su tecnología o los beneficios que aportan sus productos fitosanitarios y nutricionales.

Precisamente, debido a la ubicación estratégica que tiene el municipio de La Mojonera, por su cercanía con la principal vía de comunicación de la provincia como es la Autovía del Mediterráneo, a caballo entre los dos mayores municipios del Poniente como son El Ejido y Roquetas de Mar y a tan solo 26 kilómetros de la capital, el crecimiento de la industria auxiliar en este municipio haya sido exponencial y continúe siéndolo, puesto que cada vez son más las empresas que apuestan por instalarse y ubicar su sede central en alguno de sus cuatro polígonos industriales para dar servicio a un sector que sigue siendo la Huerta de Europa.

Un sector auxiliar que ayuda a mantener la sostenibilidad del sector agropecuario y el cuidado del medio ambiente. Empresas de reciclaje, reutilización de materia orgánica para los cultivos, semilleros especializados en producción de planta ecológica, centros internacionales de investigación genética dedicadas a la mejora de semillas hortícolas, empresas productoras de control biológico, así como de fertilización y nutrientes para cuidar de manera natural tanto suelo como planta, cooperativas y almacenes con puntos “Sigfito”, para la recogida de envases agrícolas, entre otras. Y todo ello, sin olvidar que fue este municipio también el que escogió el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), para su instalación. Todo un referente en investigación y trabajo para dar respuesta a las demandas de los sectores agrario, pesquero, acuícola y alimentario andaluz.

En el marco de su industria auxiliar, destaca también la fortaleza del sector de la logística, el transporte de mercancías, que tiene un punto neurálgico en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, junto a la Venta del Viso, nacida para dar servicio a los miles de camiones que cada día salen de esta parte de la provincia almeriense hacia toda Europa. Un sector del transporte al que también quiso mostrar su apoyo el alcalde de La Mojonera, tanto por la situación que le ha tocado vivir en las últimas semanas como por los cambios normativos a los que se enfrenta el sector.