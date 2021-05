–¿Qué espera la ciudad de Cádiz de esta temporada turística? ¿Está preparada?

–Somos optimistas de cara al verano. Desde el inicio de la pandemia hemos estado trabajando a través de la Mesa del Turismo y Comercio en diferentes iniciativas para poder ofrecer nuestra mejor cara de presentación durante los meses estivales y a lo largo de todo el año. La apertura de fronteras y la movilidad entre provincias nos dio un avance de lo que esperar este verano y este avance es que la gente tiene muchas ganas de venir a Cádiz, estar en Cádiz y vivir en Cádiz. Además, tenemos una gran oferta deportiva, cultural y patrimonial que no deja a nadie indiferente.

–¿Podrá sentirse seguro el turista en Cádiz este verano, por la crisis sanitaria? ¿Será este verano más parecido a lo normal, con respecto al del año pasado?

–En ningún momento perdemos la perspectiva de que el Covid sigue estando aún presente en la sociedad y de que la pandemia no ha acabado. No obstante, desde el Ayuntamiento ponemos todas las medidas de seguridad y cumplimos con todas las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios. Prueba de ello es el éxito que ha tenido la programación cultural en los teatros en los que se ha demostrado que la cultura es segura o el control de aforo en los mercados municipales, por ponerte dos ejemplos. Abrimos nuestra ciudad a los visitantes y lo hacemos con todas las garantías posibles. Además, las horas de sol y las buenas temperaturas que nos suelen acompañar durante todo el verano invitan a ofrecer una programación en espacios abiertos como el Castillo de Santa Catalina, el patio de la Casa del Niño Jesús o el Baluarte de Candelaria para que nos encontremos a gusto.

"Cuando alguien piensa en Cádiz piensa en luz, en mar, en cultura, gastronomía... piensa en felicidad”

–¿Qué puede encontrar el turista en Cádiz, cuáles son sus principales atractivos?

–Cádiz en sí misma es un gran atractivo. Cuando alguien piensa en Cádiz piensa en luz, en mar, en cultura y en su buena gastronomía. Piensa en felicidad. La historia respira por cada piedra de esta ciudad. Tenemos el yacimiento fenicio más antiguo de occidente, el segundo teatro romano más grande de la Hispania romana, más de un centenar de torres miradores cuyo skyline hace único el cielo gaditano. Tenemos cultura, flamenco y Carnaval. Y por su puesto tenemos las mejores playas urbanas de toda Europa.

"Uno de los atractivos de la ciudad es nuestra identidad, nuestra forma de ser y entender la vida”

–¿En qué ha mejorado Cádiz como destino turístico en los últimos años?

–Hemos tomado conciencia de la necesidad de avanzar hacia un turismo sostenido y sostenible. El sector turístico se ha convertido en sector estratégico de la ciudad dado el alto número de visitantes que recibimos cada año. Pero no podemos perder nuestra identidad y en eso estamos trabajando. Uno de los atractivos de la ciudad es nuestra identidad. Nuestra forma de entender y vivir la vida y eso no podemos consentir que desparezca como ha ocurrido en otras ciudades donde los centros históricos se han convertido en parques temáticos.También hemos avanzado en la sostenibilidad con la implantación de cerca de 30 kilómetros de vías ciclistas que permiten recorrer la ciudad de forma agradable y saludable además de con cero emisiones.Romper con la estacionalidad también es uno de los grandes retos y cada año conseguimos que el número de personas que visitan Cádiz se distribuya a lo largo del año y no sólo se concentre en los meses de verano y esto lo hemos conseguido potenciando la oferta patrimonial, cultural e histórica de la ciudad.A lo largo de los doce meses ofrecemos una oferta diversa que se puede adaptar a todas las edades y a todos los bolsillos. Todo esto se está recogiendo ya en el Plan Estratégico de Turismo que está realizando el Ayuntamiento junto a la ciudadanía y cuyo proceso participativo ya ha empezado.

–Díganos un plan perfecto para querer volver a Cádiz

-Yo le aconsejaría perderse por sus calles y disfrutar de la forma de ser y de estar de los gaditanos y de la idiosincrasia de la ciudad. Poder descubrir rincones, y establecimientos, pero sobre todo a nuestra gente. Cádiz engancha como ciudad y sobre todo engancha con la forma de ser de nuestra gente.

"Las horas de sol y las buenas temperaturas invitan a ofrecer una programación en espacios abiertos”

–¿Hay alguna novedad destacable esta temporada en este ámbito?

–Estamos ultimando la programación de verano con todos los condicionantes y con todos los escenarios posibles dentro de la pandemia y la situación sociosanitaria. Una programación que presentaremos en breve y en la que contaremos con novedades interesantes y atractivas, pero permítame que guarde un poco más el secreto.

–¿Por qué hay que visitar Cádiz este verano?

–A Cádiz hay que visitarla este verano y durante todo el año. Somos un destino interesante y atractivo tanto por nuestra historia y nuestro patrimonio como por nuestra forma de ser. No hay mejor manera para descubrir una ciudad, y aún más en el caso de Cádiz, que sumergirse de lleno en ella, empaparse de la cultura y también del saber estar de la ciudadanía.