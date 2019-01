Almería acogerá de uno de los torneos de Fornite más relevantes

Roquetas de Mar se prepara para acoger el mayor evento gamer celebrado en la provincia: Roquetas Gaming Show, una feria de videojuegos que se celebrará los primeros días de febrero y que propone el que será primer torneo de Fortnite de Almería, pero también uno de los más relevantes hasta ahora de toda España, por la cuantía de los premios. Roquetas Gaming Show, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Roquetas, ha sido organizado por Almería E-sports Academy, la startup acelerada en El Cable, el espacio de crowdworking de Andalucía Open Future en Almería.Los promotores del evento se han mostrado convencidos de que la feria tendrá un éxito rotundo de participación, dado el interés que despiertan los e-Sports y, más concretamente, el Fortnite, que actualmente arrasa entre los jóvenes y no tan jóvenes. Por ello, se espera que Roquetas Gaming Show pueda ser visitada por hasta 10.000 personas.“El mundo de los videojuegos mueve actualmente más dinero que el cine y la música juntos”, ha revelado el CEO de Almería e-Sport Academy, Juan Antonio Gallego, “y este evento gamer va a ser un antes y un después en la provincia” y un impulso a las intenciones de Almería e-Sport Academy, no en vano, asegura Gallego, “queremos hacer de Roquetas de Mar el epicentro de los e-Sport” en España.El programa diseñado no escatima en recursos para ello. Además del torneo de Fortnite para unos 800 jugadores “que pasarán a una ronda final con la participación de equipos profesionales”, visitarán la feria los Youtubers del momento como son Zarcort, con ocho millones de suscriptores, Cyclo, con 60 mil visualizaciones al mes, y The Crazy Haacks, la familia más famosa de las redes.Las actividades paralelas incluyen la presencia de expositores, conciertos, un concurso de Cosplay y talleres para todas las edades. Es en ésta última propuesta donde Roquetas Gaming Show marca su segundo objetivo: el educativo. Se trata de enseñar a los jóvenes a jugar de forma responsable y a los padres a gestionar estas nuevas formas de ocio de sus hijos. Para ello, se celebrarán sesiones “en las que los niños podrán enseñar a sus padres a jugar” y otras sobre “familias tecnológicas” con los The Crazy Haacks.El popular juego para smartphones y tablets Clash Royale también tendrá presencia en Roquetas Gaming Show. Organizado por el youtuber favorito de Clash Royale y Clash of Clans, Anikilogamer, los jugadores podrán poner a prueba su habilidad en el juego más jugado a nivel competitivo.Toda la información del evento se encuentra ya disponible en www.roquetasgamingshow.com, donde ya se pueden inscribir los participantes a partir de sólo 12 euros (los menores de 12 años precisan autorización de un tutor) o adquirir las entradas a 6 euros.

Almería e-sports Academy es un proyecto empresarial basado en el fomento y la formación en eSports que actualmente está siendo acelerado en El Cable de Almería, el espacio de Andalucía Open Future, la iniciativa impulsada por Junta de Andalucía y Telefónica para el apoyo al emprendimiento de base tecnológica en la región. Esta startup está dedicada a tres grandes ramas: la formación presencial y online, la gestión y realización de eventos presenciales relacionados con esports y videojuegos, y la creación de contenido audiovisual.